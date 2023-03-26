Mobile Photography Awards-2023
Победитель в категории «Портреты и автопортреты»
«Старый приятель». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
23 марта были объявлены итоги конкурса фотографий Mobile Photography Awards. Главный приз выиграл кладовщик Гленн Хоманн из Австралии. Работы победителей, снятые на камеру смартфона
«Наблюдая за ибисом». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«Пересечь здесь». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«Свободно». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«К свету». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«Это ушло». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«Там». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«Рождество в июле». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«Остановитесь, задумайтесь». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«Джон». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
Cube St. Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«С другой стороны». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
«Кривая D». Автор: Гленн Хоманн
Фото: Glenn Homann / MPA
Победитель в категории «Фоторепортаж»
«Конфликт на Украине». Автор: Матеуш Сарелло
Фото: Mateusz Sarello / MPA
Победитель в категории «Архитектура, дизайн, натюрморт»
«Сталь. Стекло. И весь этот джаз». Автор: Дорота Ямадаг
Фото: Dorota Yamadag / MPA
Победитель в категории «Черное и белое»
«Умывание слона, Читван». Автор: Шуолонг Ма
Фото: Shuolong Ma / MPA
Победитель в категории «Пейзажи и дикая природа»
«Геоцентрическое исследование». Автор: Чжэнцзе Ву
Фото: Zhengjie Wu / MPA
Победитель в категории «Макро и детали»
«Глаза». Автор: Фабио Сартори
Фото: Fabio Sartori / MPA
Победитель в категории «Фотографии людей»
«Нансет2». Автор: Даниэла Кало
Фото: Daniela Calo / MPA
Победитель в категории «Силуэты»
«Сердце воды». Автор: Юэ Цю
Фото: Yue Qiu / MPA
Победитель в категории «Уличная фотография»
«Равнодушие». Автор: Константин Чалабов
Фото: Konstantin Chalabov / MPA
Победитель в категории «Тьма, нуар»
«Дух города». Автор: Мишель Харуби
Фото: Michel Kharoubi / MPA
Победитель в категории «Путешествия, приключения, транспорт»
«Шахтеры вулкана Иджен». Автор: Чен Лин
Фото: Chen Lin / MPA
Победитель в категории «визуальные эффекты и цифровое искусство»
«Схема полета». Автор: Хизер Макалистер
Фото: Heather McAlister / MPA
Победитель в категории «Вода, снег, лед»
«Пейзаж после дождя». Автор: Ван Сю Лин
Фото: Wang Hsiu Ling / MPA
Победитель в категории «Искусственный интеллект»
«Души древнего морского дна». Автор: Джон Ньето
Фото: John Nieto / MPA
Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/5889202?from=multimedia_2#id2347086
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