Mobile Photography Awards-2023

Победитель в категории «Портреты и автопортреты»

«Старый приятель». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

23 марта были объявлены итоги конкурса фотографий Mobile Photography Awards. Главный приз выиграл кладовщик Гленн Хоманн из Австралии. Работы победителей, снятые на камеру смартфона

«Наблюдая за ибисом». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Пересечь здесь». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Свободно». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«К свету». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Это ушло». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Там». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Рождество в июле». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Остановитесь, задумайтесь». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Джон». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

Cube St. Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«С другой стороны». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Кривая D». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

Победитель в категории «Фоторепортаж»

«Конфликт на Украине». Автор: Матеуш Сарелло

Фото: Mateusz Sarello / MPA

Победитель в категории «Архитектура, дизайн, натюрморт»

«Сталь. Стекло. И весь этот джаз». Автор: Дорота Ямадаг

Фото: Dorota Yamadag / MPA

Победитель в категории «Черное и белое»

«Умывание слона, Читван». Автор: Шуолонг Ма

Фото: Shuolong Ma / MPA

Победитель в категории «Пейзажи и дикая природа»

«Геоцентрическое исследование». Автор: Чжэнцзе Ву

Фото: Zhengjie Wu / MPA

Победитель в категории «Макро и детали»

«Глаза». Автор: Фабио Сартори

Фото: Fabio Sartori / MPA

Победитель в категории «Фотографии людей»

«Нансет2». Автор: Даниэла Кало

Фото: Daniela Calo / MPA

Победитель в категории «Силуэты»

«Сердце воды». Автор: Юэ Цю

Фото: Yue Qiu / MPA

Победитель в категории «Уличная фотография»

«Равнодушие». Автор: Константин Чалабов

Фото: Konstantin Chalabov / MPA

Победитель в категории «Тьма, нуар»

«Дух города». Автор: Мишель Харуби

Фото: Michel Kharoubi / MPA

Победитель в категории «Путешествия, приключения, транспорт»

«Шахтеры вулкана Иджен». Автор: Чен Лин

Фото: Chen Lin / MPA

Победитель в категории «визуальные эффекты и цифровое искусство»

«Схема полета». Автор: Хизер Макалистер

Фото: Heather McAlister / MPA

Победитель в категории «Вода, снег, лед»

«Пейзаж после дождя». Автор: Ван Сю Лин

Фото: Wang Hsiu Ling / MPA

Победитель в категории «Искусственный интеллект»

«Души древнего морского дна». Автор: Джон Ньето

Фото: John Nieto / MPA

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/5889202?from=multimedia_2#id2347086