Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Mobile Photography Awards-2023

&lt;b>Победитель в категории «Портреты и автопортреты»&lt;/b>&lt;br>«Старый приятель». Автор: Гленн Хоманн

Победитель в категории «Портреты и автопортреты»
«Старый приятель». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

23 марта были объявлены итоги конкурса фотографий Mobile Photography Awards. Главный приз выиграл кладовщик Гленн Хоманн из Австралии. Работы победителей, снятые на камеру смартфона

«Наблюдая за ибисом». Автор: Гленн Хоманн

«Наблюдая за ибисом». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Пересечь здесь». Автор: Гленн Хоманн

«Пересечь здесь». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Свободно». Автор: Гленн Хоманн

«Свободно». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«К свету». Автор: Гленн Хоманн

«К свету». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Это ушло». Автор: Гленн Хоманн

«Это ушло». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Там». Автор: Гленн Хоманн

«Там». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Рождество в июле». Автор: Гленн Хоманн

«Рождество в июле». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Остановитесь, задумайтесь». Автор: Гленн Хоманн

«Остановитесь, задумайтесь». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Джон». Автор: Гленн Хоманн

«Джон». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

Cube St. Автор: Гленн Хоманн

Cube St. Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«С другой стороны». Автор: Гленн Хоманн

«С другой стороны». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

«Кривая D». Автор: Гленн Хоманн

«Кривая D». Автор: Гленн Хоманн

Фото: Glenn Homann / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Фоторепортаж»&lt;/b>&lt;br> «Конфликт на Украине». Автор: Матеуш Сарелло

Победитель в категории «Фоторепортаж»
«Конфликт на Украине». Автор: Матеуш Сарелло

Фото: Mateusz Sarello / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Архитектура, дизайн, натюрморт»&lt;/b>&lt;br> «Сталь. Стекло. И весь этот джаз». Автор: Дорота Ямадаг

Победитель в категории «Архитектура, дизайн, натюрморт»
«Сталь. Стекло. И весь этот джаз». Автор: Дорота Ямадаг

Фото: Dorota Yamadag / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Черное и белое»&lt;/b>&lt;br> «Умывание слона, Читван». Автор: Шуолонг Ма

Победитель в категории «Черное и белое»
«Умывание слона, Читван». Автор: Шуолонг Ма

Фото: Shuolong Ma / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Пейзажи и дикая природа»&lt;/b>&lt;br>«Геоцентрическое исследование». Автор: Чжэнцзе Ву

Победитель в категории «Пейзажи и дикая природа»
«Геоцентрическое исследование». Автор: Чжэнцзе Ву

Фото: Zhengjie Wu / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Макро и детали»&lt;/b>&lt;br> «Глаза». Автор: Фабио Сартори

Победитель в категории «Макро и детали»
«Глаза». Автор: Фабио Сартори

Фото: Fabio Sartori / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Фотографии людей»&lt;/b>&lt;br> «Нансет2». Автор: Даниэла Кало

Победитель в категории «Фотографии людей»
«Нансет2». Автор: Даниэла Кало

Фото: Daniela Calo / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Силуэты»&lt;/b>&lt;br> «Сердце воды». Автор: Юэ Цю

Победитель в категории «Силуэты»
«Сердце воды». Автор: Юэ Цю

Фото: Yue Qiu / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Уличная фотография»&lt;/b>&lt;br> «Равнодушие». Автор: Константин Чалабов

Победитель в категории «Уличная фотография»
«Равнодушие». Автор: Константин Чалабов

Фото: Konstantin Chalabov / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Тьма, нуар»&lt;/b>&lt;br> «Дух города». Автор: Мишель Харуби

Победитель в категории «Тьма, нуар»
«Дух города». Автор: Мишель Харуби

Фото: Michel Kharoubi / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Путешествия, приключения, транспорт»&lt;/b> &lt;br>«Шахтеры вулкана Иджен». Автор: Чен Лин

Победитель в категории «Путешествия, приключения, транспорт»
«Шахтеры вулкана Иджен». Автор: Чен Лин

Фото: Chen Lin / MPA

&lt;b>Победитель в категории «визуальные эффекты и цифровое искусство»&lt;/b>&lt;br> «Схема полета». Автор: Хизер Макалистер

Победитель в категории «визуальные эффекты и цифровое искусство»
«Схема полета». Автор: Хизер Макалистер

Фото: Heather McAlister / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Вода, снег, лед»&lt;/b>&lt;br> «Пейзаж после дождя». Автор: Ван Сю Лин

Победитель в категории «Вода, снег, лед»
«Пейзаж после дождя». Автор: Ван Сю Лин

Фото: Wang Hsiu Ling / MPA

&lt;b>Победитель в категории «Искусственный интеллект»&lt;/b>&lt;br>«Души древнего морского дна». Автор: Джон Ньето

Победитель в категории «Искусственный интеллект»
«Души древнего морского дна». Автор: Джон Ньето

Фото: John Nieto / MPA

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/5889202?from=multimedia_2#id2347086

26.03.2023 - Posted by | Креатив...

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