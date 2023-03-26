25 работ корейского тату-мастера, к которому приезжают люди со всего мира

Питта (PITTA) — талантливый корейский художник-татуировщик, которого знают во всём мире. Он сделал себе имя, создав собственный стиль тату на базе традиционного корейского искусства. Но это не копии старинных живописных орнаментов, а скорее их адаптация к современности. Его работы выглядят как яркие иллюстрации к волшебным сказкам!

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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36033-25rabot-koreyskogo-tatu-mastera-kkotoromu-priezzhayut-lyudi-sovsego-mira-26-foto.html