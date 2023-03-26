Почему называют императором алхимиков и великим параноиком императора Священной Римской империи

При дворе меланхоличного императора, покровителя лженауки и коллекционера произведений искусства, Рудольфа II не только алхимики с их магией, но и астрономы и учёные совершали великие открытия. Несмотря на свою нелюбовь к политике, он также начал войну с Османской империей, что привело к фиаско и венгерскому восстанию. Страдая тяжёлым психическим заболеванием, Рудольф любил одиночество и уклонялся от своих обязанностей и людей в целом. Тем не менее ему удалось завоевать признание, а также потерпеть поражение.

Краткая биография

Слева направо: Портрет Рудольфа II. Художник Йозеф Хейнц (Старший). \ Дж. Арчимбольдо, портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна, 1591 год.

Рудольф жил во времена заката мира эпохи Возрождения. Первые здания в стиле барокко уже стояли, и постепенно барочный менталитет распространился по Европе. Рудольф II был сыном и преемником императора Священной Римской империи, чешского и венгерского королей Максимилиана II, а также двоюродным братом испанского короля Филиппа II. Он вырос в Мадриде и получил строгое католическое образование. Тем временем в Венгрии турки перенесли свою границу ещё дальше на запад, в самое сердце Европы.

Загадочный манускрипт из собрания Рудольфа II.

Все говорили, что Рудольф II был умным мальчиком. Но в его генах скрывалось психическое заболевание. Прабабушка Рудольфа Хуана Безумная принесла это в семью, и каждый раз, когда двоюродный брат женился на двоюродной сестре, эта склонность становилась сильнее. Габсбурги часто женились друг на друге. Сдержанное церемониальное воспитание Рудольфа и его чопорная, строго религиозная мать только усугубили болезнь. Мальчик страдал маниакально-депрессивным расстройством, а позже — шизофренией и паранойей.

Слева направо: Рудольф II, император Австрии (1552-1612), автор Алонсо Санчес Коэльо, 1567 год. \ Большой герб Рудольфа II, Матвея и Фердинанда II, императоров Священной Римской империи.

Кроме того, его испанское образование мешало Рудольфу идти на компромисс в сложных вопросах центральноевропейской политики. Потому что, как они сказали Рудольфу, испанский монарх никогда не вёл переговоров со своими подданными и уж точно не с протестантами. Итак, когда молодой принц стал императором Священной Римской империи и чешским королём, ему пришлось научиться новым способам ведения политики. В Мадриде он получил наихудшее образование, какое только возможно для той роли, которую ему суждено было сыграть.

Родственный конфликт

Аллегория турецкой войны, Ханс фон Ахен, 1603-1604 годы.

Когда Рудольф II стал императором, его самой большой бедой были не турки и не протестанты. Это его родственники сводили его с ума. Он пытался править и старался изо всех сил, но его испанские родственники продолжали преследовать его. Они хотели, чтобы он одновременно искоренял еретиков в Чешском и Венгерском королевствах, сражался с протестантскими князьями в империи сражался с турками в Венгрии. Его дядя Карл был представлен как пример прекрасного католического монарха, который никогда не колебался и систематически уничтожал протестантскую власть на своих штирийских землях. По сравнению с этим Рудольфу приходилось вести переговоры и действовать осторожно — слабость, по их словам.

Матвей (император Священной Римской империи).

Кроме того, у Рудольфа II был младший брат Матвей. Самой выдающейся чертой этого герцога была его вера в себя. Его амбиции намного превосходили его способности. Рудольф знал это, Матвей — нет. И он постоянно докучал Рудольфу просьбами о деньгах и о помощи, когда некоторые из его миссий шли не так, как надо. Что было хуже всего, младший брат плёл интриги со своими испанскими родственниками и католическими политиками. Они всюду и везде лезли в жизнь Рудольфа, заваливая его вопросами о том, что он собирался сделать с еретиками в Праге и турками в Венгрии. Но это было лишь верхушкой айсберга. Любопытные родственники также хотели знать, когда Рудольф женится и почему у него нет наследника. Но монарх не хотел жениться. Постепенно к депрессии в голове Рудольфа присоединилась паранойя. После семи лет, проведённых в Вене, он пресытился своими родственниками, Матвеем и испанцами на его площадке. Он перевёз весь двор в сердце Европы, в «еретическое» Чешское королевство.

Прага

Рудольф II и Тихо Браге в Праге, Эдуард Эндер, 1855 год. \ Фото: cloudfront.net.

В Праге Рудольф чувствовал себя свободным. Вдали от своих испанских родственников, вдали от турок, в безопасности от семейных заговоров. Постепенно он потерял интерес к своему правлению. Чешские аристократы боролись за свои политические и религиозные права как с отцом, так и с дедом Рудольфа, поэтому они были только рады заниматься политикой вместе со своим королём.

Он создал двор, полный художников, алхимиков и учёных. Шарлатаны брали у него огромные суммы денег в поисках любовных зелий и Волшебного камня. Но учёные-естествоиспытатели, такие как Тихо де Браге и Иоганн Кеплер, работали на Рудольфа и сделали свои открытия. Император без колебаний финансировал их эксперименты. Он присутствовал на большинстве из них лично, стремясь узнать больше о мире, и платил как светлым умам, так и шарлатанам.

В этом, казалось бы, беззаботном месте приветствовались представители всех религий. Еврейские мистики, великие итальянские художники-католики и их коллеги-протестанты из Нидерландов. Это было редкое место в Европе, которое медленно, но верно приближалось к религиозной войне — и это породило множество шедевров.

Король Рудольф и его алхимики. \ Фото: bing.com.

Рудольф наиболее известен своим покровительством искусству. Он не только приобрёл значительную коллекцию картин, но и при его дворе возник новый стиль — северный маньеризм. Его коллекция была полна захватывающих предметов как природного, так и механического происхождения. Картины в его коллекции часто были очень эротичными. Его враги неоднократно обвиняли его в распущенности морали. По правде говоря, у Рудольфа было много любовниц, и он никогда не был женат.

Военная ошибка

Портрет императора Рудольфа II верхом на коне, работы Эгидиуса Саделера, 1586-1629 годы. \ Фото: theartssocietyguernsey.gg.

Рудольф время от времени пытался быть хорошим правителем, но потерпел неудачу перед лицом сложной реальности центральноевропейской политики. После его смерти Тридцатилетняя война вырвется из этого кипящего котла. Возможно, даже гений не смог бы успешно править в таких обстоятельствах, однако Рудольф II совершил по крайней мере одну серьёзную ошибку. Он начал наступление против турок, желая стать великим спасителем христианства. Война прошла неудачно, и через тринадцать лет ему пришлось подписать невыгодный мир с Османской империей. Его венгерские подданные, которые больше всего пострадали от войны, подняли восстание. 1606 год ознаменовал начало падения императора эпохи Возрождения.

Конфликт с братом

Коронация Матвея как императора, гравюра XVII века. \ Фото: wikipedia.org.

В 1606 году Рудольф впал в приступ депрессии, один из худших в его жизни. Он потерял всякий интерес к политике. После многих лет заговоров с другими членами семьи и испанскими дипломатами его брат Матвей увидел возможность. Поражение в войне с турками убедило каждого политика, вступившего в союз с Габсбургами, в том, что любой правитель будет лучше Рудольфа. Они подписали тайный заговор, чтобы сделать Матвея главой семьи вместо его старшего брата. На следующий год младший брат объединил силы с восставшими венграми, и между двумя братьями началась открытая война. Австрийская и моравская аристократия в основном перешла на сторону младшего брата. Чехи остались верны. Но не из любви к своему императору эпохи Возрождения. Они заставили его заплатить за это цену.

Рудольф II и Матвей близ Праги. \ Фото: cultura.hu.

Рудольфу пришлось подписать Грамоту величества, документ, который давал чехам свободу вероисповедания. Этот документ стал великой победой после многовековых религиозных споров в Чешском королевстве. Итак, чехи поддержали своего короля, и Рудольф сохранил чешскую корону, в то время как Матвей потерял некоторые свои титулы.

Кроме того, единственный оставшийся в живых ребёнок Рудольфа, незаконнорожденный сын дон Юлий Цезарь Австрийский, усугубил страдания короля. Юлий унаследовал плохую габсбургскую генетику, психическое заболевание в его худшей форме. Он жил в чешском Крумлове, и весь город боялся его буйного поведения. В 1608 году дон Юлий жестоко убил свою любовницу и ещё больше изуродовал её труп. У Рудольфа не было другого выбора, кроме как заточить своего сына в крепость, и год спустя он умер в подземелье.

Последние годы и наследие

Слева направо: Эрцгерцог Леопольд V, Йозеф Хайнц Старший, 1604 год. \ Портрет Рудольфа II, Эгидиус Саделер, 1603 год.

Рудольф не мог примириться с религиозной свободой, которую он дал чехам. Не с точки зрения его католической веры, которая была, мягко говоря, сомнительной. Пострадала его гордость. Психическое заболевание усугублялось с каждым днём. Итак, он совершил свою последнюю, роковую ошибку, позволив своему родственнику вторгнуться в Прагу. После нескольких дней грабежей и боёв чешским поместьям и пражским горожанам удалось отбросить захватчиков. Теперь даже лояльная Прага потеряла терпение по отношению к своему королю. Марионетка с депрессивной паранойей, некогда яркий молодой король, не внушал никакого уважения вообще.

Небесный глобус с часовым механизмом, Герхард Эммозер, 1579 год. \ Фото: google.com.

Трудно сказать, был ли Рудольф II плохим чешским королём и ещё худшим римским императором. Но многие именно таковым его и считали. Он неохотно действовал, когда следовало, и опрометчиво развязал войну, когда дипломатия сослужила бы ему лучшую службу. Но у него был трудный выбор. Его центральноевропейские подданные считали его бескомпромиссным, в то время как испанские союзники считали его слишком снисходительным.

Через семь лет после его отставки разразилась самая трагическая война в Европе. Причинами этой войны были те же проблемы, которые Рудольф II не смог решить: религиозные и политические споры. Монарх страдал тяжёлым психическим заболеванием, и в его интересы не входили политика, религия или стремление к власти. Его любовь была к искусству, красоте, знаниям и тайне. И, таким образом, это стало главным наследием Рудольфа II.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170323/55726/