Пещера была запечатана от мира 500 тысяч лет: внутри ученые нашли организмы, которым не нужен свет и кислород
Пещера была засыпана обвалом 500 тысяч лет назад, и только недавно ученые смогли пробиться сквозь породу, не ожидая найти там ничего интересного, так как в замкнутом помещении практически не было воздуха. Однако, исследовательская группа обнаружила удивительное: под землей сформировалась жизнь, которая не нуждается в свете и почти не требует кислорода
Исследователь Кристиану Ласку случайно обнаружил пещеру Мовиле, когда погружался в соседние водоемы, и обнаружил там замкнутую экосистему, содержащую новый тип животного, которого никто раньше не видел.
"Я был очень удивлен, что нашел новый тип животного, которого никто раньше не видел. Было очень темно и мне пришлось использовать световой луч, чтобы увидеть, что это за существо", — рассказывает Ласку.
Исследователь Кристиану Ласку
Эта экосистема является уникальной, так как в гротах Мовиле уровень кислорода составляет всего 10% (в сравнении с 21% в земной атмосфере), а углекислого газа — переизбыток, а метан составляет 2% местной атмосферы — газ, которым не дышит ни один земной организм.
Как устроена пещера Мовиле
Эта пещера представляет собой настоящий микрокосмос, который эволюционировал отдельно от остальной земной биоты и содержит 48 разных видов живых организмов, которые не встречаются на поверхности.
Среди обитателей пещеры Мовиле можно найти белых пауков, паукообразных, миллипедов, ракообразных и жуков. Многие из этих животных не имеют глаз и цвета, они полностью адаптированы к жизни в условиях полной темноты и безкислородной среды.
Кто живет в пещере Мовиле
В гротах Мовиле также обнаружены бактерии, которые могут жить и размножаться только при таких экстремальных условиях. Они используют сероводород в качестве источника энергии и выделяют серу в качестве отхода.
https://www.youtube.com/watch?v=KvMD_hbP1OU
Исследование продолжается, и ученым приходится закрывать пещеру герметично и надевать защитные костюмы при каждом спуске вниз, чтобы не повредить подземных обитателей, не привыкших к земной атмосфере.
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