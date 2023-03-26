Восхитительные женские формы

Кубинский художник MILTON BERNAL CASTRO работает в уникальной смешанной технике : маслом по бумаге ручного литья с "инкрустацией" картины настоящими табачными листьями. Честно говоря, если не знать об этой маленькой хитрости кубинца, можно и не заметить, что его картины — не просто живопись красками на холсте. Табачные листья замаскированы, буквально вписаны в общий план картины, да так искусно, что кажется, будто они ненастоящие. Натуральный лист табака мастер использует, главным образом, для имитации текстур тканей. По словам художника, он применяет «специально отобранные листья, причем основными критериями выбора является их пластичность и цвет. А для обеспечения долговечности табачные листья дополнительно подвергаются химической обработке». В большинстве случаев, «прототипами» или, можно сказать, «моделями» для его картин служат фотографии. Мильтон Берналь рисует с оглядкой на первые эротические фотографии начала ХХ века. Но они лишь являются отправной точкой для его художественной импровизации.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/foto/59588-voshititelnye-zhenskie-formy.html