8 каменных архитектурных шедевров, отличающихся своей необычной красотой

Издревле люди научились обрабатывать камень, чтобы построить себе безопасное жилище, храмы, общественные здания, мосты и дороги. Со временем их мастерство и фантазия позволили создавать настоящие шедевры, отличающиеся особой красотой и величием. Взять хотя бы 8 сооружений, которые не могут не удивлять новаторским подходом и необычной привлекательностью.

1. Церковь Учимура Канзо в префектуре Нагано (Япония)

Церковь, посвященную Учимуре Канзо, спроектировал американский архитектор Кендрик Бэнгс Келлогг (Нагано, Япония). | Фото: tr.foursquare.com.

В префектуре Нагано среди первозданной природы в 1988 году была построена уникальная христианская церковь, которую посвятили ни святому или Богу, а японскому писателю, проповеднику-евангелисту, наставнику христиан, основателю Бесцерковного движения Японии периода Мэйдзи – Учимуре Канзо (Uchimura, Kanzo). Автором проекта был американский архитектор Кендрик Бэнгс Келлогг, последователь органической архитектуры, что сказалось и на ее формах, и на выборе строительного материала.

Церковь Учимура Канзо стала местом проведения свадебных церемоний и не только последователей японского движения нетрич (Нагано, Япония). | Фото: pemilihanarah.blogspot.com.

Ребристые маленькие окна и арочная дверь пропускают достаточно света, чтобы осветить рукотворную каменную пещеру (Церковь Учимура Канзо, Япония).

Интересный факт: Учитывая, что церковь посещают последователи японского движения нетрич, игнорирующие большинство церковных традиций, неудивительно, что в ней не увидишь ни роскоши, ни фресок, ни даже креста или иконостаса. Зато здесь можно отрешится от навязанных канонов, ощутить свободу, стать ближе к природе, ведь в удивительном архитектурном творении, построенном из природного камня, где нет ни единой ровной стены или прямого угла, каждый паломник сможет почувствовать неразрывную связь с окружающим миром.

https://www.youtube.com/watch?v=D67AeSLSyxY

2. Церковь Сан-Джованни Баттиста в Миньо (Швейцария)

Новая церковь Святого Иоанна Крестителя сложена из натурального камня разного цвета и фактуры (Миньо, Швейцария).

Швейцарский архитектор Марио Ботта – живая легенда, один из основоположников постмодернизма в архитектуре сакральных объектов, мастер передачи света и тени, который может похвастаться 22 реализованными проектами культовых объектов, больше всего гордиться именно этой реконструкцией, точнее сказать, строительством современного храма. Его работы можно узнать из тысяч благодаря необычным формам, нарушающим все представления о храмовой архитектуре. Взять, хотя бы Церковь Сан-Джованни Баттиста (Святого Иоанна Крестителя) в Миньо, которую построили на месте разрушенного лавиной храма, датируемого XVII веком.

Храмовая архитектура швейцарца Марио Ботты – одни из самых впечатляющих и запоминающихся шедевров, которые можно увидеть во многих странах Европы (Церковь в Миньо, Швейцария).

https://www.youtube.com/watch?v=4QE310Ngqw4

В тот злополучный день 25 апреля 1986 года была уничтожена не только святыня, но и погибли жители, в честь которых и была восстановлена церковь, правда, в ней можно увидеть лишь два колокола и фундамент, сохранившиеся после трагедии.

3. Большая мечеть короля Абдаллы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Вдохновением и основой для создания Большой мечети короля Абдаллы с нетривиальной геометрией, стали пересекающиеся кристаллические плиты (лепестки) пустынной розы.

Мечеть короля Абдаллы стала украшением нового финансового района в столице Саубовской Аравии Эр-Рияде. Примечательным стал не только тот факт, что построена она из тесселированного камня (мозаика из кубической формы камня, глины и др.). Ее уникальный дизайн, разработанный Махмудом Абугазалом и его командой из Омрании, органично переплетается с окружающими архитектурными объектами и отчетливо напоминает «каменную розу пустыни» или строение кристаллов, что делает мечеть заметным культовым объектом. Благодаря натуральному материалу и сложным параметрическим мотивам фасад здания не нуждался в дополнительном декоре, что еще раз подчеркнуло правдивость выражения – «красота в простоте».

Украшением Большой мечети короля Абдаллы стала серия сложных параметрических массивов, которые помогли создать упрощенную и динамичную структуру. | Фото: globaldesignnews.com.

Главный зал Большой мечети короля Абдаллы вмещает до полутора тысяч молящихся. | Фото: globaldesignnews.com.

По сведениям редакции Novate.ru, новая Большая мечеть короля Абдаллы была отмечена главной Международной архитектурной премией 2020 года, которую присуждает Чикагский Атенеум и Европейский центр архитектурного дизайна и городских исследований.

https://www.youtube.com/watch?v=KH3ri_S9Smg

4. Художественный музей современного искусства в монастыре XII века в долине Энгадин (Суш, Швейцария)

Muzeum Susch – спрятанный островок современного искусства в старинном монастыре XII века (Швейцария). | Фото: stirworld.com.

Архитектурные студии Chasper Schmidlin & Lukas Voellmy в живописной долине Энгадин, неподалеку швейцарского города Суш завершили проект неординарного Художественного музея, для создания которого использовали остатки монастыря, датированного XII веком. В дополнение к реорганизации исторического объекта, авторы проекта предусмотрели расширение за счет углубления в склон горы, что позволило создать дополнительное выставочное пространство.

Старинные здания сохранились в полном объеме, в то время как дополнительные выставочные пространства были вырезаны прямо в склоне горы (Muzeum Susch, Швейцария).

Реконструкция была проведена и в старинной пивоварне, и постоялого двора, расположенных на монастырской территории, поскольку обитель монахов вплоть до XIX века выполняла роль пункта для отдыха и смены лошадей на древнем паломническом маршруте в Сантьяго-де-Компостела, более известном как Тропа Иакова.

Центральной экспозицией частного музея стала коллекция произведений современного искусства, собранная Гражиной Кульчик (Muzeum Susch, Швейцария).

Примечательно: Muzeum Susch – это частный музей, основанный Гражиной Кульчик, польским предпринимателем и давней сторонницей современного искусства. Ее личная коллекция стала центральной экспозицией, где прослеживается матрилинейность через историю искусства. Музей официально открыл свои двери в январе 2019 года с первой групповой выставкой «Женщина, смотрящая на мужчин, смотрящих на женщин».

https://www.youtube.com/watch?v=Du6lnepLk-E

5. Автовокзал города Невшехир (Турция)

Автовокзал города Невшехир – современная достопримечательность, имитирующая древние скальные города Каппадокии (Турция). | Фото: cappaguide.com.

Аутентичность места Бахадир Кул решил подчеркнуть каменной оболочкой (Невшехир, Турция). | Фото: hierapolis-info.ru.

По необычному пути пошел автор проекта Бахадир Кул, разрабатывая здание автовокзала для турецкого города Невшехир. Чтобы придать архитектурному объекту аутентичности, он «обернул» конструкцию из стекла и стали каменными плитами, создавая стилизованный образ пещерных городов Каппадокии, непревзойденным очарованием которых всегда вдохновлялся.

6. Национальный академический театр оперы и балета в Осло (Норвегия)

Национальный академический театр оперы и балета вырастает из вод залива Бьорвика (Осло, Норвегия). | Фото: ru.wikipedia.org.

Фасад здания Национального академического театра оперы и балета отделан белым каррарским мрамором, что подчеркивает его величие и масштаб (Осло, Норвегия). | Фото: nationaltheatret.no.

Строительство Национального академического театра оперы и балета в Осло стало особенно значимым событием, поскольку вплоть до XXI века Норвегия оставалась единственной европейской страной, в которой не было своего оперного театра. Хотя речь о необходимости его строительства велась начиная с XIX века. Как бы там ни было северный берег залива Бьорвика вот уже 20 лет украшает удивительное мраморное здание, являющееся крупнейшим общественным зданием, построенным в Норвегии с тех пор, как был возведен Нидаросский собор (масштабная реконструкция и строительство велись в середине XIX века).

https://www.youtube.com/watch?v=mJQBl5AYFRw

7. Мечеть Санджаклар в Стамбуле (Турция)

Мечеть Санджаклар – пример современного культового строительства, который отходит от стандартного дизайна, не нарушая религиозную ауру объекта (деревня Бюйюкчекмедж, Турция). | Фото: turk.expert.

В главном зале мечети Санджаклар нет ничего, чтобы отвлекало верующих от таинства молитвы (деревня Бюйюкчекмедж, Турция).

Уникальнейший пример современной архитектуры с применением камня можно увидеть в пригороде Стамбула (деревня Бюйюкчекмедж), где в 2015 году появилась мечеть, интегрированная в склон холма. Этот культовый объект во всех смыслах слова отходит и от канонов строительства мечетей, и от традиционного дизайна исламских святынь, нарушая все архитектурные табу. Похожий на пещеру молитвенный зал, вмещающий свыше 600 человек; аскетизм и простота дизайна, придерживающийся исламских и османских традиций, тонко подчеркивающие красоту камня; достаточная глубина, чтобы изолировать молящихся от внешнего мира – все это «призвано побудить верующих сосредоточиться на сути религиозного пространства и исламской вере».

https://www.youtube.com/watch?v=B-u_DA7CpH0

8. Новая Александрийская библиотека (Египет)

Монументальное современное здания Библиотеки Александрина построено на месте античного культурного центра (Александрия, Египет). | Фото: ru.luxorandaswan.com.

Огромное футуристическое здание Новой Александрийской библиотеки из стекла и природного камня щедро покрыто изысканной резьбой (Египет). | Фото: need4trips.com.

В Александрии, на берегу Средиземного моря, в 2001 году появилась новая достопримечательность с глубокой древней историей. Речь идет об известной Александрийской библиотеке, разрушенной еще на заре первого тысячелетия нашей эры. Место, где хранились обширные коллекции рукописей античных ученых, философов и литераторов многие века, а также являлось культурным центром государства не давало потокам покоя, пока не удалось убедить власти Египта восстановить утраченный античное ядро культурной жизни.

https://www.youtube.com/watch?v=_O8IUEOQWCg

Сначала был выкуплен участок, где в античные времена находилась библиотека, а затем объявлен конкурс, победителем которого стала совместная работа норвежского архитектурного бюро «Snøhetta» и австрийского архитектора Кристофера Капелле. Благодаря их вдохновению на берегу Средиземного моря красуется современное каменное здание, фасад которого щедро украшен искусной резьбой.

Библиотечные фонды Александрины спрятаны под землей, а вот поработать можно в огромном читальном зале со стеклянным потолком (Египет).

Интересный факт: Видимая часть строения отдана под организацию конференц-центра, главного читального зала с 32-метровой высотой стеклянного потолка, специализированных залов для слепых, детской библиотеки, четырех музеев, такого же количества художественных галерей и планетария. А вот сами фонды, в которых храниться около 8 миллионов единиц, находятся на 11 подземных уровнях, где созданы все условия для бережного их хранения. Там же располагается и реставрационная лаборатория рукописей.

Источник: https://novate.ru/blogs/210323/65847/