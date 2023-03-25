15 фото креативного отца, который устраивает веселые дни со своими дочерями

Несколько лет назад Шолом Бер Соломон (Sholom Ber Solomon) стал отцом милой Зои (Zoe). Он нашел оригинальный способ проводить вместе время — создавать совместные фотографии. Конечно, все мы любим фотографироваться, но мужчина делает это так, как никто другой.

Он создает смешные и откровенно глупые фотографии, веселясь со своими детьми. Да-да, именно с детьми: недавно в их семье появилась еще одна девочка — очаровательная Оливия (Olivia). Конечно, теперь она тоже участвует в этих фотосессиях.

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Возможно, это был единственный способ, чтобы папа отдохнул



Изначально эти фотографии были просто способом весело проводить время с дочкой



Шолом хотел создать семейный фотоальбом на память, который спустя годы можно было бы просматривать



Теперь это целая традиция, которую безумно любят Оливия и Зои



Старшая Зои с радостью переодевается в костюмы, также она часто выступает инициатором очередного фотодня



Как вы можете предположить, костюмов у них уже целая коллекция



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Игры с детьми и совместное времяпрепровождение помогает построить более крепкие отношения



Мы уверены, что после таких перевоплощений связь Шолома с его дочерями будет очень крепкой



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Пусть эти фотографии будут напоминанием, что с детьми нужно проводить больше времени



И создавать классные совместные воспоминания, ведь они так быстро растут



Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35981-15foto-kreativnogo-otca-kotoryy-ustraivaet-veselye-dnisosvoimi-docheryami-16-foto.html