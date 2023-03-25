НОВОСТИ МИРА

Освещение мечети Джама Масджид во время священного месяца Рамадан в Нью-Дели, Индия

Фото: Raj K Raj/Hindustan Times via Getty Images

В школах на востоке Китая проводят учения по эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Полумесяц в регионе Абруццо, Италия

Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Белая медведица играет с мячом в Ганноверском зоопарке, Германия

Фото: Moritz Frankenberg/picture alliance via Getty Images

Соленое озеро Кархан в Цинхае, Китай

Фото: Ma Mingyan/China News Service/VCG via Getty Images

Во Франции задержали 457 человек в ночь на пятницу в ходе протестов из-за пенсионной реформы, сопровождавшихся беспорядками

Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Последствия шторма в Сан-Франциско

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

В Пекине стартовала Неделя моды

Фото: АР/ТАСС

По меньшей мере два человека пострадали при пожаре на складе в Гонконге

Фото: АР/ТАСС

Полярное сияние в регионе Кентербери, Новая Зеландия

Фото: Sanka Vidanagama/NurPhoto via Getty Images

Пара гуляет в парке рядом с мечетью Айя-София в Стамбуле

Фото: AP/ТАСС

В Израиле продолжаются протесты против реформы системы правосудия

Фото: EPA/Vostock-photo

Боснийские мусульмане объявляют о начале месяца Рамадан, стреляя из традиционной пушки в Сараево

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа Франциск приветствует группу клоунов в конце своей еженедельной аудиенции в Ватикане

Фото: Alessandra Benedetti — Corbis/Corbis via Getty Images

Чемпионат мира по фигурному катанию ISU в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Мусор в заливе Гуанабара в Рио-де-Жанейро

Фото: EPA/Vostock-photo

Общенациональная забастовка против запланированной пенсионной реформы продолжается в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия шторма в Сан-Франциско

Фото: AP/ТАСС

Забастовка таксистов в Афинах

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветущие деревья в парке Пекина

Фото: AP/ТАСС

Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. На фото: мужчина стирает одежду на берегу реки в Гувахати, Индия.

Фото: АР/ТАСС

Деревья в цвету в Риети, Италия

Фото: Riccardo Fabi/NurPhoto via Getty Images

В Париже продолжаются протестные акции против пенсионной реформы

Фото: EPA/Vostock-photo

Лысуха на озере Улубат в Турции

Фото: Alper Tuydes/Anadolu Agency via Getty Images

Ребенок на пляже в Рио-де-Жанейро

Фото: Fabio Teixeira/Anadolu Agency via Getty Images

На Пекин обрушилась пыльная буря

Фото: АР/ТАСС

Курды в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции отпраздновали Навруз

Фото: Diego Cupolo/NurPhoto via Getty Images

В Норильске сохраняется штормовое предупреждение из-за ветра

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Весна в Москве

Фото: ЕРА/ТАСС

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после пробежки в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Солнце, снятое при помощи телескопа в обсерватории Университета Решетнева в Красноярске

Фото: Сергей Веселков/Университет Решетнева/ТАСС

Детеныш жирафа по имени Ниара в Лейпцигском зоопарке

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Актер Джейсон Судейкис из сериала "Тед Лассо" во время брифинга для прессы в Белом доме

Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Во время сеанса лечения пиявками на обочине дороги в Сринагаре, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

44-й Бангкокский международный автосалон

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение абрикосовых деревьев в испанском Сьезе

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Нью-Йорке

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Подготовка к Рамадану в Пакистане

Фото: EPA/Vostock-photo

Забастовка работников коммунальных служб, детских садов и медучреждений в Баварии

Фото: Picture alliance/ТАСС

Солнечное гало в тибетском Лхасе

Фото: Li Lin/China News Service/VCG via Getty Images

В столице Кении Наройби прошли акции оппозиции против политики правительства, роста цен и результатов прошедших в 2022 году выборов

Фото: АР/ТАСС

Фестиваль цветения крокусов в Хусуме, Германия

Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images

Отражение памятника папе Иоанну Павлу II в Кракове, Польша

Фото: Artur Widak/Anadolu Agency via Getty Images

Возведение башни из людей во время ярмарки в Жироне, Испания

Фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Персонаж "The Shoebill" прогуливается перед Кельнским собором

Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images

Совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов "Щит свободы"

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Домашние животные приняли участие в шествии по улицам Мехико в честь Дня Святого Патрика

Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Гроза в городе Газа

Фото: Mahmoud Issa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Праздник весны и огня Лас Фальяс в Валенсии на востоке Испании

Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

Загрязненные воды реки Ямуна в Нью-Дели, Индия

Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/