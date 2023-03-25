НОВОСТИ МИРА
Освещение мечети Джама Масджид во время священного месяца Рамадан в Нью-Дели, Индия
Фото: Raj K Raj/Hindustan Times via Getty Images
В школах на востоке Китая проводят учения по эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Полумесяц в регионе Абруццо, Италия
Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images
Белая медведица играет с мячом в Ганноверском зоопарке, Германия
Фото: Moritz Frankenberg/picture alliance via Getty Images
Соленое озеро Кархан в Цинхае, Китай
Фото: Ma Mingyan/China News Service/VCG via Getty Images
Во Франции задержали 457 человек в ночь на пятницу в ходе протестов из-за пенсионной реформы, сопровождавшихся беспорядками
Фото: Kiran Ridley/Getty Images
Последствия шторма в Сан-Франциско
Фото: Justin Sullivan/Getty Images
В Пекине стартовала Неделя моды
Фото: АР/ТАСС
По меньшей мере два человека пострадали при пожаре на складе в Гонконге
Фото: АР/ТАСС
Полярное сияние в регионе Кентербери, Новая Зеландия
Фото: Sanka Vidanagama/NurPhoto via Getty Images
Пара гуляет в парке рядом с мечетью Айя-София в Стамбуле
Фото: AP/ТАСС
В Израиле продолжаются протесты против реформы системы правосудия
Фото: EPA/Vostock-photo
Боснийские мусульмане объявляют о начале месяца Рамадан, стреляя из традиционной пушки в Сараево
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа Франциск приветствует группу клоунов в конце своей еженедельной аудиенции в Ватикане
Фото: Alessandra Benedetti — Corbis/Corbis via Getty Images
Чемпионат мира по фигурному катанию ISU в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Мусор в заливе Гуанабара в Рио-де-Жанейро
Фото: EPA/Vostock-photo
Общенациональная забастовка против запланированной пенсионной реформы продолжается в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия шторма в Сан-Франциско
Фото: AP/ТАСС
Забастовка таксистов в Афинах
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветущие деревья в парке Пекина
Фото: AP/ТАСС
Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. На фото: мужчина стирает одежду на берегу реки в Гувахати, Индия.
Фото: АР/ТАСС
Деревья в цвету в Риети, Италия
Фото: Riccardo Fabi/NurPhoto via Getty Images
В Париже продолжаются протестные акции против пенсионной реформы
Фото: EPA/Vostock-photo
Лысуха на озере Улубат в Турции
Фото: Alper Tuydes/Anadolu Agency via Getty Images
Ребенок на пляже в Рио-де-Жанейро
Фото: Fabio Teixeira/Anadolu Agency via Getty Images
На Пекин обрушилась пыльная буря
Фото: АР/ТАСС
Курды в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции отпраздновали Навруз
Фото: Diego Cupolo/NurPhoto via Getty Images
В Норильске сохраняется штормовое предупреждение из-за ветра
Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Весна в Москве
Фото: ЕРА/ТАСС
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после пробежки в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Солнце, снятое при помощи телескопа в обсерватории Университета Решетнева в Красноярске
Фото: Сергей Веселков/Университет Решетнева/ТАСС
Детеныш жирафа по имени Ниара в Лейпцигском зоопарке
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
Актер Джейсон Судейкис из сериала "Тед Лассо" во время брифинга для прессы в Белом доме
Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images
Во время сеанса лечения пиявками на обочине дороги в Сринагаре, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
44-й Бангкокский международный автосалон
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение абрикосовых деревьев в испанском Сьезе
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в Нью-Йорке
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images
Подготовка к Рамадану в Пакистане
Фото: EPA/Vostock-photo
Забастовка работников коммунальных служб, детских садов и медучреждений в Баварии
Фото: Picture alliance/ТАСС
Солнечное гало в тибетском Лхасе
Фото: Li Lin/China News Service/VCG via Getty Images
В столице Кении Наройби прошли акции оппозиции против политики правительства, роста цен и результатов прошедших в 2022 году выборов
Фото: АР/ТАСС
Фестиваль цветения крокусов в Хусуме, Германия
Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images
Отражение памятника папе Иоанну Павлу II в Кракове, Польша
Фото: Artur Widak/Anadolu Agency via Getty Images
Возведение башни из людей во время ярмарки в Жироне, Испания
Фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Персонаж "The Shoebill" прогуливается перед Кельнским собором
Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images
Совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов "Щит свободы"
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
Домашние животные приняли участие в шествии по улицам Мехико в честь Дня Святого Патрика
Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images
Гроза в городе Газа
Фото: Mahmoud Issa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Праздник весны и огня Лас Фальяс в Валенсии на востоке Испании
Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images
Загрязненные воды реки Ямуна в Нью-Дели, Индия
Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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