Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Кто там? Фотографии самых удивительных птичьих гнезд

Гнездо шалашника

Гнездо шалашника

Для большинства диких животных пригодное место для ночлега обычно отвечает лишь паре критериев: оно должно быть защищенным от хищников и (желательно) с мягким покровом для сна, где можно переночевать, чтобы утром снова отправиться в путь. Однако далеко не все животные выбирают или строят себе жилье, руководствуясь лишь тем, чтобы было «уютно и спокойно». Есть среди представителей дикой природы и такие, которые хотят жить только в роскошных апартаментах, построенных собственными лапками. Разнообразие и креативность построек таких «природных» архитекторов порой поражает воображение.

На этих фотографиях представлены самые интересные сооружения. Среди них огромные навесные гнезда по типу коммунальной квартиры у пернатых из семейства ткачиковых, уединенные маленькие шалашики беседковых птиц, многоэтажные круглые домики из грязи и глины рыжих печников, висячие плетеные гнезда ткачей, дома из лиан и травы оропендолы-монтецумы, глиняные гнезда-наросты ласточек и даже дома-коконы, которые насекомые ручейники носят прямо на себе!

Байя уивер в гнезде

  • Байя уивер в гнезде

Гнездо рыжего печника

  • Гнездо рыжего печника

Семейство дятлов

  • Семейство дятлов

Гила Калифорнийская

  • Гила Калифорнийская

Колибри с птенцом в гнезде

  • Колибри с птенцом в гнезде

Ремез в гнезде

  • Ремез в гнезде

Гнезда обыкновенного общественного ткача

  • Гнезда обыкновенного общественного ткача

Обыкновенный общественный ткач в гнезде

  • Обыкновенный общественный ткач в гнезде

Гнездо иволги

  • Гнездо иволги

Гнезда байя уивер

  • Гнезда байя уивер

Гнезда ласточек

  • Гнезда ласточек

Гнезда оропендола-монтецума

  • Гнезда оропендола-монтецума

Гнездо яканы африканской

  • Гнездо яканы африканской

Молотоглавы строят свои гнезда почти два месяца

  • Молотоглавы строят свои гнезда почти два месяца

Птенцы обыкновенной пищухи в гнезде под корой дерева

  • Птенцы обыкновенной пищухи в гнезде под корой дерева

Гнездо аистов

25.03.2023 - Posted by | Животные

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