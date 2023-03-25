Кто там? Фотографии самых удивительных птичьих гнезд
Гнездо шалашника
Для большинства диких животных пригодное место для ночлега обычно отвечает лишь паре критериев: оно должно быть защищенным от хищников и (желательно) с мягким покровом для сна, где можно переночевать, чтобы утром снова отправиться в путь. Однако далеко не все животные выбирают или строят себе жилье, руководствуясь лишь тем, чтобы было «уютно и спокойно». Есть среди представителей дикой природы и такие, которые хотят жить только в роскошных апартаментах, построенных собственными лапками. Разнообразие и креативность построек таких «природных» архитекторов порой поражает воображение.
На этих фотографиях представлены самые интересные сооружения. Среди них огромные навесные гнезда по типу коммунальной квартиры у пернатых из семейства ткачиковых, уединенные маленькие шалашики беседковых птиц, многоэтажные круглые домики из грязи и глины рыжих печников, висячие плетеные гнезда ткачей, дома из лиан и травы оропендолы-монтецумы, глиняные гнезда-наросты ласточек и даже дома-коконы, которые насекомые ручейники носят прямо на себе!
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Байя уивер в гнезде
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Гнездо рыжего печника
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Семейство дятлов
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Гила Калифорнийская
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Колибри с птенцом в гнезде
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Ремез в гнезде
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Гнезда обыкновенного общественного ткача
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Обыкновенный общественный ткач в гнезде
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Гнездо иволги
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Гнезда байя уивер
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Гнезда ласточек
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Гнезда оропендола-монтецума
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Гнездо яканы африканской
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Молотоглавы строят свои гнезда почти два месяца
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Птенцы обыкновенной пищухи в гнезде под корой дерева
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Гнездо аистов
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