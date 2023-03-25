Кто там? Фотографии самых удивительных птичьих гнезд

Гнездо шалашника

Для большинства диких животных пригодное место для ночлега обычно отвечает лишь паре критериев: оно должно быть защищенным от хищников и (желательно) с мягким покровом для сна, где можно переночевать, чтобы утром снова отправиться в путь. Однако далеко не все животные выбирают или строят себе жилье, руководствуясь лишь тем, чтобы было «уютно и спокойно». Есть среди представителей дикой природы и такие, которые хотят жить только в роскошных апартаментах, построенных собственными лапками. Разнообразие и креативность построек таких «природных» архитекторов порой поражает воображение.

На этих фотографиях представлены самые интересные сооружения. Среди них огромные навесные гнезда по типу коммунальной квартиры у пернатых из семейства ткачиковых, уединенные маленькие шалашики беседковых птиц, многоэтажные круглые домики из грязи и глины рыжих печников, висячие плетеные гнезда ткачей, дома из лиан и травы оропендолы-монтецумы, глиняные гнезда-наросты ласточек и даже дома-коконы, которые насекомые ручейники носят прямо на себе!

Байя уивер в гнезде

Гнездо рыжего печника

Семейство дятлов

Гила Калифорнийская

Колибри с птенцом в гнезде

Ремез в гнезде

Гнезда обыкновенного общественного ткача

Обыкновенный общественный ткач в гнезде

Гнездо иволги

Гнезда байя уивер

Гнезда ласточек

Гнезда оропендола-монтецума

Гнездо яканы африканской

Молотоглавы строят свои гнезда почти два месяца

Птенцы обыкновенной пищухи в гнезде под корой дерева

Гнездо аистов

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/kto_tam_9872