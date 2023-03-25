Картины Андрея Репникова, так похожие на кадры из старых мультфильмов

Ну вот он и наступил последний день зимы. Кто-то скажет: "Ну наконец-то", а кто-то тихонько взгрустнет, вспоминая веселые зимние забавы. В этот день так хочется подарить всем читателям хорошее настроение, предложив посмотреть юмористическую подборку работ московского художника-самоучки Андрея Репникова, которые еще раз напомнят о чудесном времени уходящей зимней поры и непременно вызовут добрую улыбку.

Автор: Андрей Репников.

Серия забавных картин художника "Колбаскин и другие" наиболее популярна у зрителей из всех его творческих работ. Эти произведения пронизаны философским, ироничным, романтическим и юмористическим смыслом. И невзирая на их простоту и комизм, картины мастера цепляют добротой и наивностью. Иногда кажется, что смотришь кадры из старых добрых мультфильмов.

В город за конфетами. Автор: Андрей Репников.

На своих стилизованных примитивных картинах художник создал целый маленький мир и его жителей — чудаков и фантазеров, немножечко наивных и смешных, которые живут своей жизнью, и к которым художник относится с особым трепетом.

Фея. Автор: Андрей Репников.

А также хотелось бы отметить, что палитра художника в этом цикле не очень "многословна", в отличие от его восхитительных работ пейзажного жанра. Зато персонажи этих картин, всем своим видом и действиями очень красноречиво повествуют забавные и комичные истории.

Добрые картины Андрея Репникова, похожие на кадры из старых мультфильмов.

Чижика купили. Автор: Андрей Репников.

Скворечник. Автор: Андрей Репников.

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Зверь невиданный. Автор: Андрей Репников.

Хомяки тоже люди. Автор: Андрей Репников.

Осторожно! Сосульки! Автор: Андрей Репников.

Дедов гулена и бабкин домосед. Автор: Андрей Репников.

День физкультурника. Автор: Андрей Репников.

Нечаянная радость. Автор: Андрей Репников.

Накипело. Автор: Андрей Репников.

Ух ты… Снег пошел…Автор: Андрей Репников.

Андрей Репников (Andrey Repnikov) (1963 г.р.) — член Союза Независимых Художников.

На счету художника-самоучки Андрея Репникова свыше пяти тысяч полотен, львиная доля которых посвящена городским пейзажам, природе и монастырям средней полосы России. А забавные юморные картины это отдушина автора, где он дает волю своим фантазиям.

В видео можно посмотреть восхитительные пейзажи самобытного мастера, пропитанные нежным трепетным чувством к природе. Порой даже не верится, что в творчестве художника так органично может сочетаться простой примитивизм и мастерство живописца.

https://www.youtube.com/watch?v=upfpKxEA0vc

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280219/42323/