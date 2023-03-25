Картины Андрея Репникова, так похожие на кадры из старых мультфильмов
Ну вот он и наступил последний день зимы. Кто-то скажет: "Ну наконец-то", а кто-то тихонько взгрустнет, вспоминая веселые зимние забавы. В этот день так хочется подарить всем читателям хорошее настроение, предложив посмотреть юмористическую подборку работ московского художника-самоучки Андрея Репникова, которые еще раз напомнят о чудесном времени уходящей зимней поры и непременно вызовут добрую улыбку.
Автор: Андрей Репников.
Серия забавных картин художника "Колбаскин и другие" наиболее популярна у зрителей из всех его творческих работ. Эти произведения пронизаны философским, ироничным, романтическим и юмористическим смыслом. И невзирая на их простоту и комизм, картины мастера цепляют добротой и наивностью. Иногда кажется, что смотришь кадры из старых добрых мультфильмов.
В город за конфетами. Автор: Андрей Репников.
На своих стилизованных примитивных картинах художник создал целый маленький мир и его жителей — чудаков и фантазеров, немножечко наивных и смешных, которые живут своей жизнью, и к которым художник относится с особым трепетом.
Фея. Автор: Андрей Репников.
А также хотелось бы отметить, что палитра художника в этом цикле не очень "многословна", в отличие от его восхитительных работ пейзажного жанра. Зато персонажи этих картин, всем своим видом и действиями очень красноречиво повествуют забавные и комичные истории.
Добрые картины Андрея Репникова, похожие на кадры из старых мультфильмов.
Чижика купили. Автор: Андрей Репников.
Скворечник. Автор: Андрей Репников.
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Зверь невиданный. Автор: Андрей Репников.
Хомяки тоже люди. Автор: Андрей Репников.
Осторожно! Сосульки! Автор: Андрей Репников.
Дедов гулена и бабкин домосед. Автор: Андрей Репников.
День физкультурника. Автор: Андрей Репников.
Нечаянная радость. Автор: Андрей Репников.
Накипело. Автор: Андрей Репников.
Ух ты… Снег пошел…Автор: Андрей Репников.
Андрей Репников (Andrey Repnikov) (1963 г.р.) — член Союза Независимых Художников.
На счету художника-самоучки Андрея Репникова свыше пяти тысяч полотен, львиная доля которых посвящена городским пейзажам, природе и монастырям средней полосы России. А забавные юморные картины это отдушина автора, где он дает волю своим фантазиям.
В видео можно посмотреть восхитительные пейзажи самобытного мастера, пропитанные нежным трепетным чувством к природе. Порой даже не верится, что в творчестве художника так органично может сочетаться простой примитивизм и мастерство живописца.
https://www.youtube.com/watch?v=upfpKxEA0vc
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