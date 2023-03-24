Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных

Художники из Индии по имени Найан и Вайшали (Nayan Vaishali) недавно завершили свой интересный проект, который начали ещё в 2018 году. Проект под названием "1000 дней миниатюрного искусства" выражает дань уважения природе и её обитателям. Художники в течение 1000 дней вырезали из бумаги фигурки самых разных животных — по одной каждый день. Взглянем на лучшие из них!

Художники на протяжении тысячи дней, с 2018 года, создавали миниатюрные фигурки животных полностью из бумаги. Цель этого проекта — вдохновить людей задуматься о природе и братьях наших меньших, и начать ценить их больше. "Создание каждой фигурки начинается с наброска, а затем — мы вырезаем нужные части и слои из бумаги, составляя полную фигурку животного. Каждый слой мы красим акварелью. В зависимости от сложности, создание одной работы занимает 4-6 часов," — рассказывают художники. Посмотрите на их очаровательные творения:

Обыкновенная сипуха



Белый листонос — вид летучих мышей



Панголин



Кошка-рыболов



Богомолы



Мышь-малютка



Крокодиловый кайман



Мангуст и кобра



Белоголовый сип



Африканский лев



Ласточкохвостый красноногий манакин



Муравьи рода соленопсис



Филин



Обыкновенный пятнистый орляк



Хохлатый дикобраз



Бенгальский тигр



Топазовый колибри



Зелёная анаконда



Ткач-байя



Зелёный павлин



Малый флорикан



Африканский ёж



Бабочки



Воробей



Белохвостый олень



Хамелеон



Пальмовая белка



Ожерелковый колибри



Львинохвостый макак



Импала и красноклювые скворцы, собирающие букашек





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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36034-hudozhniki-izindii-sdelali-1000-mini-figurok-zhivotnyh-31-foto.html