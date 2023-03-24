Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных

Художники из Индии по имени Найан и Вайшали (Nayan Vaishali) недавно завершили свой интересный проект, который начали ещё в 2018 году. Проект под названием "1000 дней миниатюрного искусства" выражает дань уважения природе и её обитателям. Художники в течение 1000 дней вырезали из бумаги фигурки самых разных животных — по одной каждый день. Взглянем на лучшие из них!

Художники на протяжении тысячи дней, с 2018 года, создавали миниатюрные фигурки животных полностью из бумаги. Цель этого проекта — вдохновить людей задуматься о природе и братьях наших меньших, и начать ценить их больше. "Создание каждой фигурки начинается с наброска, а затем — мы вырезаем нужные части и слои из бумаги, составляя полную фигурку животного. Каждый слой мы красим акварелью. В зависимости от сложности, создание одной работы занимает 4-6 часов," — рассказывают художники. Посмотрите на их очаровательные творения:
Обыкновенная сипуха

Белый листонос — вид летучих мышей

Панголин

Кошка-рыболов

Богомолы

Мышь-малютка

Крокодиловый кайман

Мангуст и кобра

Белоголовый сип

Африканский лев

Ласточкохвостый красноногий манакин

Муравьи рода соленопсис

Филин

Обыкновенный пятнистый орляк

Хохлатый дикобраз

Бенгальский тигр

Топазовый колибри

Зелёная анаконда

Ткач-байя

Зелёный павлин

Малый флорикан

Африканский ёж

Бабочки

Воробей

Белохвостый олень

Хамелеон

Пальмовая белка

Ожерелковый колибри

Львинохвостый макак

Импала и красноклювые скворцы, собирающие букашек

Пожалуйста, посмотрите видео, пока мы генерируем ссылку на архив

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36034-hudozhniki-izindii-sdelali-1000-mini-figurok-zhivotnyh-31-foto.html

24.03.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: