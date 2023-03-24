Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных
Художники из Индии по имени Найан и Вайшали (Nayan Vaishali) недавно завершили свой интересный проект, который начали ещё в 2018 году. Проект под названием "1000 дней миниатюрного искусства" выражает дань уважения природе и её обитателям. Художники в течение 1000 дней вырезали из бумаги фигурки самых разных животных — по одной каждый день. Взглянем на лучшие из них!
Художники на протяжении тысячи дней, с 2018 года, создавали миниатюрные фигурки животных полностью из бумаги. Цель этого проекта — вдохновить людей задуматься о природе и братьях наших меньших, и начать ценить их больше. "Создание каждой фигурки начинается с наброска, а затем — мы вырезаем нужные части и слои из бумаги, составляя полную фигурку животного. Каждый слой мы красим акварелью. В зависимости от сложности, создание одной работы занимает 4-6 часов," — рассказывают художники. Посмотрите на их очаровательные творения:
Обыкновенная сипуха
Белый листонос — вид летучих мышей
Панголин
Кошка-рыболов
Богомолы
Мышь-малютка
Крокодиловый кайман
Мангуст и кобра
Белоголовый сип
Африканский лев
Ласточкохвостый красноногий манакин
Муравьи рода соленопсис
Филин
Обыкновенный пятнистый орляк
Хохлатый дикобраз
Бенгальский тигр
Топазовый колибри
Зелёная анаконда
Ткач-байя
Зелёный павлин
Малый флорикан
Африканский ёж
Бабочки
Воробей
Белохвостый олень
Хамелеон
Пальмовая белка
Ожерелковый колибри
Львинохвостый макак
Импала и красноклювые скворцы, собирающие букашек
Пожалуйста, посмотрите видео, пока мы генерируем ссылку на архив
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36034-hudozhniki-izindii-sdelali-1000-mini-figurok-zhivotnyh-31-foto.html
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