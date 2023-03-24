Валенки и ещё 4 предмета, которые считают исконно русскими, а они таковыми не являются

Историю и культуру каждого народа составляют знания, а также материальные символы — вещи или предметы. Но далеко не все из них являются аутентичными: если одни действительно придумали представители именно этого этноса, то другие были заимствованы к другого, однако прижились так сильно, что крепко ассоциируются уже с ним по всему миру. И отечественная материальная культура не стала исключением — целый ряд вещей, которые считаются исконно русскими, в реальности были переняты у других народов и адаптированы.

1. Валенки

У валенок монгольское происхождение. /Фото: fullpicture.ru

Кажется, что в валенках русские ходили всегда, однако на самом деле нечто очень подобное на наши валенки носили ещё древние алтайские горцы. Именно такое открытие археологи сделали почти тридцать лет назад во время раскопок на плато Укок, расположенном в Горном Алтае. Историкам тогда повезло: в условиях вечной мерзлоты сохранилось несколько кочевнических погребальных комплексов представителей пазырыкской культуры, которые датируются IV–III столетиями до нашей эры — так что на отечественных просторах они появились задолго до появления славян как таковых.

2. Кокошник

Возможно, кокошник привезли в Московию из Византии. /Фото: pics.ru

Несмотря на то, что кокошник давным-давно ассоциируется именно с русской культурой одежды, в реальности у него аж три предполагаемых теорий происхождения. Вот согласно одной из этих версий, головной убор такой формы был завезен на территорию Руси аж из Византии. Считается, что девушки из монархических династий русских княжеств очень полюбили византийские тиары в период повышенного религиозного и культурного обмена, а со временем они трансформировались в знакомые нам кокошники.

3. Гжель

Расцветка гжели была заимствованной. /Фото: absolut-dostavka.ru, the-legends.ru

Справедливости ради, стоит отметить, что заимствованный характер в гжели имеет не сама технология, а расцветка. Так, легендарная бело-голубая расписная керамика впервые появилась в Российском государстве в период правления Петра Великого. Став одним из многочисленных европейских заимствований первого русского императора, такой кобальтово-синий орнамент был вдохновлён ранее существовавшим голландским делфтским синим — это особый стиль глазурованного фаянса, который в те времена производился мастерами из города Делфт в Голландии.

4. Принт «огурец»

Узор с древнейшей историей. /Фото: fullpicture.ru

Культовый принт, имеющий несколько названий — огурец, пейсли или бута — представляет собой очень древний узор. Согласно официальной версии, он появился приблизительно в начале первого тысячелетия нашей эры на территории древней Сасанидской империи, также известной как Неоперсидская империя — сегодня там расположены современные государства Ирак и Иран. Орнамент, судя по оставшимся источникам, получил распространение с помощью торговых путей в Индии, Восточной Азии и Африке, в результате добравшись до Европы, а оттуда — до Московии.

5. Шапка-ушанка

Ещё одна вещь монгольского происхождения. /Фото: danmode.com

Ещё один якобы исконно русский предмет, происхождение которого сегодня связывают с курганами на плато Укок — это шапка-ушанка. Причём узнали это во время тех же раскопок, которые пролили след на валенки — там нашли остроконечный войлочный шлем, который был украшен фигуркой в форме птичьей головы и с завязанными наверх ушками. Далее след обрывается, однако, видимо, этот механизм изготовления шапки остался бытовать на территории современного Алтая.

Источник: https://novate.ru/blogs/220323/65866/