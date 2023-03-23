Что скрывает самый закрытый город в мире: Оазис из золота и мрамора в пустыне Ашхабад

С древних времён существовали закрытые города. В Библии описаны специальные города-убежища для убийц, которые совершили это преступление без умысла, дабы их не настигла кровная месть. Во времена Средневековья города закрывали, чтобы остановить распространение смертельных болезней. В эпоху холодной войны создавались закрытые посёлки-лаборатории для учёных. Сегодня же есть не только закрытые города, но и целые страны. Самым таинственным признан Туркменистан и его беломраморная столица Ашхабад. Что скрывает государство более закрытое, чем Северная Корея — далее в обзоре.

Самое закрытое государство

Ашхабад.

На постсоветском пространстве нет более закрытого государства и в то же время столь колоритного как Туркменистан. Об этой стране ходят настолько фантастические слухи, что довольно сложно понять, что из этого правда, а что нет. Противоречивые законы, тотальная слежка за всеми, безумное богатство и размах строительства в столице и культ Туркменбаши — это лишь малая часть всего того, что говорят о Туркменистане.

Размах строительства реально поражает воображение.

На самом деле во всём этом есть солидная доля истины. Это государство действительно даже более закрытое чем Северная Корея. Туда хотя бы попасть проще, да и с разрешения властей можно, например, снять репортаж. В Туркменистан невозможно попасть без визы. Получить её — это вообще настоящий квест. Мало того, что она самая дорогая в мире, так и стать её обладателем — нечто из области невозможного. Если у вас приглашение от физического лица или какой-либо компании, то вам сто процентов откажут. Визу дадут только если приглашение исходит от одного из министерств. Да и пакет документов, необходимый для её получения, просто огромен. Проверку они проходят гораздо более жёсткую, чем в Европейском Союзе.

Получить визу в Туркменистан просто нереальная задача.

Даже северокорейский лидер позволяет иногда журналистам недружественных государств приезжать, чтобы показать им то, что он считает нужныи из жизни простого народа. Да, они работают под присмотром, снимают только с разрешения, но их пускают. В Туркменистан же вы не попадёте никак. Сюда не могут приехать ни туристы, ни репортёры. Всё, что можно узнать, передаётся из уст в уста туркменами своим родственникам, которые живут за пределами страны. Иногда оппозиционные СМИ, а они все находятся за границей, публикуют какую-то информацию, которую им передают их родственники и знакомые. Изредка отдельные интернет-блогеры чудом попадают в Туркменистан и открывают остальному миру глаза на истинную жизнь в стране, которая занимает в мировом рейтинге по запасам углеводородов четвёртое место.

Как живёт одна из самых богатых стран мира.

Ашхабад — беломраморный город-сад и город-призрак

Столица Туркменистана — город Ашхабад. Это город, который удивляет редкого попавшего счастливчика на каждом шагу. Невиданная роскошь и красота, просто ослепительное великолепие поражают и завораживают. Этот город занесён в книгу рекордов Гиннесса. Он относительно молодой, ему едва сравнялось столетие. Ашхабад раскинулся посреди пустыни Каракумы, которую именуют ещё «Чёрные пески». Город с одной стороны ограждает невысокий горный хребет Копетдаг. Туркменбаши однозначно решил, что столица страны должна стать подлинным оазисом посреди пустыни обязательно из белого мрамора.

Ашхабад — это беломраморный оазис посреди пустыни.

Сегодня в Ашхабаде почти шесть сотен зданий покрыты белой мраморной плиткой. Причём добывают мрамор не в туркменских горах, а завозят из Турции, Вьетнама и Италии. Правда, местные сетуют, что он не очень хорошего качества и во многих местах уже успел отвалиться. В город вбухано просто космическое количество финансов. Ни одна строительная компания не допускается к реализации проекта, если не предоставит доказательства наличия достаточного количества мрамора.

Занимаются возведением зданий в основном иранские, турецкие и строительные фирмы. Чаще всего низким качеством и несоблюдением необходимых требований грешат турки. Говорят, что они прилично подворовывают. Халтура в Туркменистане обходится весьма дорого — ведь здесь очень часто бывают землетрясения, причём довольно значительные. Все сооружения должны быть сейсмоустойчивыми.

Здания должны быть устойчивыми к землетрясениям.

Центр города выглядит невероятно впечатляюще и весьма роскошно. Белоснежные величественные здания, покрытые мрамором, великолепные фонтаны, широкие ровные дороги, фонари и памятники, покрытые золотом. Темпы строительства поражают воображение — ведь всего каких-то десять лет назад всего этого неземного великолепия не было. Сегодня это просто архитектурное чудо, утопающее в сочной зелени. Надо сказать, что вся эта красота нуждается в постоянном трудоёмком уходе. Все перила и даже мусорные баки в городе хромированные. Кроме того, что нужно всё начищать до блеска здесь ещё и очень жарко. Всю зелень нужно постоянно поливать. Все клумбы здесь оснащены системой автоматического орошения.

Город выглядит ночью просто роскошно.

Казалось бы, что всё более чем прекрасно — здания все оборудованы системой центрального кондиционирования. Тут не увидишь ни одного кондиционера на доме. Только вот весьма странным кажется то, что улицы этого великолепного города-сада совершенно безлюдны и пустынны в любое время суток. Где же люди?

Настоящий Ашхабад — изнанка не прикрытая белым мрамором

Редкий прохожий может наблюдать огромное количество патрулирующих правоохранителей, дворников, редко проезжающие автомобили. Такое безлюдье совсем не связано с жаркой погодой. Всё дело в политическом устройстве. В городе действует негласный комендантский час. Все эти неземные красоты из белого мрамора и золота, фонтаны и зелёные насаждения, прекрасные широкие улицы — это не для людей. Ашхабад — это произведение искусства, подлинный шедевр, созданный в качестве декорации.

Ашхабад — это подлинный шедевр искусства.

Это сцена театра, а за кулисами притаилась настоящая жизнь и она не так привлекательна. Люди необходимы только для того, чтобы содержать эту красоту в порядке. Они лишь досадная необходимость здесь. Даже правила дорожного движения только подчёркивают незначительность гражданина. У машин всегда преимущество, а люди нужны, чтобы сметать пыль, мыть с шампунем тротуары и стричь траву и кусты.

Туркменистан — это авторитарное государство, в котором царит культ личности. Здесь везде и всюду висят портреты действующего президента. Ему уже сейчас ставят памятники. Правда, справедливости ради, Гурбангулы Бердымухамедов — сама скромность по сравнению с его предшественником. У того было возведено больше десяти тысяч монументов в его честь. Первый президент даже написал книгу, которая называется Рухнама. Все поголовно должны сдать экзамен на её знание. В этом учебнике написано, что именно туркменский народ изобрёл колесо и телегу, первым стал выплавлять металл.

Памятник Гурбангулы Бердымухамедову.

Туркменбаши пошёл даже дальше в некоторых вопросах, он запретил оперу и балет. В этом искусстве он ничего не понимал, а потому счёл недостойным внимания туркменов. Интересно, что в Туркменистане также официально запрещены длинные волосы у мужчин, бороды и золотые зубы. Тут закрыт доступ во все социальные сети. Когда в стране пришёл к власти Гурбангулы Бердымухаммедов, то он начал постепенную «детуркменбашинизацию». Потихоньку начали убирать многие атрибуты его культа, сносить памятники.

Настоящий Ашхабад.

Всего пара километров от «потёмкинских деревень» в центре города и можно увидеть настоящий Ашхабад. Здесь советские дома и более старые постройки, десятилетиями не видевшие не то, что белого мрамора, хрома и золота, но и элементарной краски. Тут настоящие трущобы и именно здесь живут люди. Тут людно на улицах, у магазинов очереди. Ашхабад — самый дорогой город мира. Тут дорого всё: от жилья до элементарных продуктов первой необходимости и питания. За безумно дорогой и вычурной вывеской прячется грязная нищая реальность.

Так выглядит реальность.

За красивой вывеской скрывается нищета.

Ашхабад — это дорогущая декорация, которая скрывает тайну того, что жители одной из самых богатых стран просто голодранцы. Политическая верхушка старательно скрывает этот факт, продолжая просто грабить народ. Ничего удивительного или нового в этом нет. Так происходит во всём мире. Просто другие не стесняются…

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160922/54253/