Праздник Пир-Шаляр в Иранском Курдистане

Фотографии и текст Славы Степанова

Курдское селение Ураман Тахт расположено в горах Загрос, в западной части Ирана, на границе с Ираком. Городок древний — люди здесь жили еще в эпоху зороастризма, то есть задолго до VII века, когда подавляющее большинство населения приняло Ислам. Об истории Ураман Тахт известно немного, но есть несколько легенд, которые передаются из поколения в поколение. По одной из таких легенд сюда к известному целителю Пир-Шаляру бухарский правитель отправил свою глухонемую дочь. Чудесное исцеление случилось и бухарская принцесса была отдана в жены Пир-Шаляру. И вот уже почти 1000 лет жители Ураман Тахт празднуют свадьбу своего легендарного земляка.

Главное событие праздника — традиционный суфийский танец кадирийских дервишей. Посмотреть на яркий, динамичный, мистический ритуал съезжаются не только жители Курдистана, но и столичные гости, а также редкие для Ирана иностранные туристы. Под громкий бой барабанов дервиши, размахивая своими длинными волосами, постепенно достигают трансового состояния. Равнодушных не остаётся. Ритм и зрелищность обряда захватывает зрителя.

1. Об истории села известно мало. В иранских источниках пишут, что поселок существовал еще во втором тысячелетии до нашей эры, археологи находят предметы, которые относятся к еще более ранним эпохам.

2. В Ураман Тахте особая архитектура — дома здесь сплошным слоем покрывают склон горы. Горизонтальных улиц мало, а между ярусами проходят многочисленные лестницы. У каждого дома есть двор или балкон, который расположен на крыше нижнего здания.

3. Село окружают горы и добраться сюда можно только по сложному серпантину. Но это не останавливает туристов, которые каждый год приезжают сюда посмотреть на праздник Пир Шаляр.

4. История праздника началась около 1000 лет назад. В то время в Ураман Тахте жил Пир-Шаляр — врач и подвижник, суфий, который вел аскетический образ жизни. По легенде, он обладал магическими силами и исцелял даже тех, кого считали неизлечимо больными.

О враче узнал царь Бухары и отправил свою дочь Шах Бахар Хатун к целителю. Дело в том, что девушка была с рождения глухонемой. В легенде рассказывают о демоне, рев которого услышала принцесса. А когда гости вошли в жилище Пир-Шаляра, демон уже мертвым упал возле входа. Как бы то ни было, принцесса чудесным образом обрела слух и голос. И царь отдал ее в жены целителю.

Гиды в Ураман Тахте рассказывают, что Пир-Шаляр хотел отказаться — он был аскетом и не мог организовать свадьбу. Царь отказ не принял, а жители деревни собрались и сделали торжество. Да не простое, а на несколько дней. И с тех пор эта свадьба отмечается каждый год — вот уже около 1000 лет.

5. Зрители занимают места на крышах ближе к обеду — главные торжества начинаются после молитвы. А еще перед этим совершается традиционное жертвоприношение — забивают скот для праздничного угощения. Блюда варят на углях в огромных казанах в здании неподалеку от основной площадки.

6. К обеду почти все крыши в поселке заняты людьми. Это не только местные жители. Говорят, в Ураман Тахте живет около 3500 человек, а на праздник здесь собирается до 40 тысяч зрителей.

7. Дервиши — последователи суфийской традиции кадирийа и сочувствующие им местные жители в традиционных одеждах, играют на ритуальных барабанах — дафах.

8. Дервиши и мужчины в национальной одежде выстраиваются в ряд и начинают медленно двигаться с поклонами. Это традиционный танец — говорят, такой есть только в Ураман Тахте.

9. Ритм музыки ускоряется, поклоны становятся активнее. Участники поют курдские песни, духовные гимны.

10. Участники постоянно совершают поклоны и резко вскидывают головы. Волосы у многих развеваются. Это главная особенность танца в честь свадьбы Пар-Шаляра.

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12. Чтобы поближе увидеть духовное действо, люди занимают все возможные места. Даже на деревьях есть несколько зрителей.

13. Музыканты под ритмы начинают петь, многие читают молитвы. Танец продолжается до самого вечера.

14. Вскидывание волос во время ритуального танца выглядит особенно эффектно. Но длинные волосы — не обязательное требование для участников. Многие приходят с короткими стрижками, некоторые не снимают головных уборов.

15. Перед резким вскидыванием голов участники одновременно кланяются.

16. Говорят, женщины раньше на праздник не допускались. Сейчас тоже танцуют только мужчины, но среди зрителей есть и женщины. Возможно, это туристы, которые приехали посмотреть на фестиваль в честь свадьбы Пир-Шаляра.

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18. В 2023 году на праздник выпал снег. Событие отмечают примерно на 40 день зимы и обычно в эти дни здесь солнечно.

19. Участники всегда собираются в одном и том же месте — считается, что именно в этом доме и проходила настоящая свадьба Пир-Шаляра.

20. В празднике принимают участие и дети — в самом начале торжества они разносят орехи из сада, за которым ухаживал Пир-Шаляр, по домам соседей. Дети рассказывают о предстоящей празднике, а местные жители дают им за это угощения и сладости. Говорят, именно так собирали продукты на свадебный стол целителя.

21. С каждым кругом число танцоров постоянно увеличивается. Сколько поклонов совершают дервиши во время ритуального танца никто не считает, но некоторые участники под конец торжества буквально входят в транс.

22. Из-за необычных ритуальных праздников село Ураман Тахт стало популярно среди туристов. Здесь даже есть несколько гостиниц и кафе, что в других горных поселках Ирана встречается редок.

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24. Вид на посёлок сверху.

25. Вечерний Ураман Тахт.

26. Поселок расположен так, что горы вокруг защищают его от сильных ветров.

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28. Наставник учит новое поколение ритуальным движениям танца. Когда дети вырастут, они тоже будут участвовать в празднике.

29. Фестиваль продолжается 3 дня. В первый день дети проходят по домам поселка и предупреждают о скором наступлении торжества. Во второй готовят угощение и танцуют ритуальный танец во дворе Пир-Шаляра. Третий день не такой зрелищный — он проходит в молитвах, верующие посещают гробницу легендарного суфия. Считается, что один из камней в гробнице — целебный.

30. Местные жители говорят, что именно так проходило свадебное торжество 1000 лет назад. Каждый год здесь готовят блюда по тому же рецепту, соблюдают этапы древнего праздника. Курды чтят эту традицию, верят в чудодейственную силу праздника и приводят на мероприятие больных, чтобы Пир-Шаляр исцелил их. Туристы обычно приезжают на второй день, когда дервиши и местные мужчины совершают ритуальный танец.

Источник: https://loveopium.ru/news/prazdnik-pir-shalyar-v-iranskom-kurdistane.html