Когда коты были большими

Представьте, если бы коты и кошки были больше в несколько раз, как бы это выглядело?

Андрей Щербак из Ростова-на-Дону не просто это представил, но и сделал интересные фотоколлажи.







































Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35983-kogda-koty-byli-bolshimi-20-foto.html