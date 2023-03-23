Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Когда коты были большими

Представьте, если бы коты и кошки были больше в несколько раз, как бы это выглядело?
Андрей Щербак из Ростова-на-Дону не просто это представил, но и сделал интересные фотоколлажи.


















Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35983-kogda-koty-byli-bolshimi-20-foto.html

23.03.2023 - Posted by | Креатив...

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