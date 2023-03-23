Гуди-падва – новогодний праздник маратхов.

Фото: Associated Press

В Мумбаи отмечают индуистский праздник Нового года Гуди-падва – первый день нового года календаря маратхов.

Маратхи – народ в Индии, основное население штата Махараштра, небольшие группы живут в соседних штатах. Кроме того существует диаспора в Израиле и на Маврикии. Можно встретить маратхов также в США, Великобритании и Австралии.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/22mar2023/gudi_padva_125.html