5 десертов, которые запросто можно приготовить в сковородке без духовки
Ничто так не радует, как румяная домашняя выпечка, источающая аромат ванили, корицы, шоколада или яблок. В нашей подборке вы найдёте рецепты десертов, которые запросто можно приготовить без использования духовки. Всё, что вам понадобится, так это сковорода, газовая плита и хорошее настроение.
1. Пирог из тыквы
Тыквенный пирог. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
Из тыквы можно приготовить не только суп и кашу, а и вкуснейший пирог. Им можно порадовать как себя, так и родных.
Ингредиенты:
• Тыква мякоть – 250-300 г;
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – 0,5 стакана;
• Масло подсолнечное рафинированное без запаха – опционально;
• Мёд жидкий – опционально;
• Ванильный сахар – 1 пакетик (10-15 г);
• Мука пшеничная – 1 стакан;
• Мука кукурузная – 1 стакан;
• Разрыхлитель – 2 ч.л;
• Сода пищевая – 0,5 ч.л;
• Корица молотая – по вкусу;
• Масло сливочное – опционально.
Тыквенный пирог. \ Фото: realsimple.com.
Способ приготовления:
• Тыкву отварить до полной готовности;
• Остудить до комнатной температуры;
• Перебить до состояния пюре;
• В миске смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, корицей, подсолнечным маслом, тыквенным пюре и мёдом;
• В другой ёмкости смешать два вида муки с разрыхлителем, солью и содой;
• После соединить с яичной смесью;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Получившуюся смесь выложить в чугунную сковороду, предварительно смазанную сливочным маслом;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на маленьком огне двадцать пять-тридцать пять минут;
• Готовый пирог слегка остудить;
• Разрезать порционно и подать к столу с чаем, кофе или любым другим напитком.
2. Печенье с финиками и кокосовой стружкой
Кокосовое печенье. \ Фото: theurbenlife.com.
Про печенье с корицей слышали многие, а вот про кокосовое с финиками и орехами пекан – единицы. Исправляем ситуацию и делимся с вами очередным рецептом классного десерта, который отлично будет смотреться даже на праздничном столе.
Ингредиенты:
• Финики без косточки – 2 горсти;
• Сахар – 1 стакан;
• Масло сливочное – 0,5 пачки (примерно 100 г);
• Яйцо – 1 шт;
• Ванильный сахар – 1 пакетик;
• Хлопья рисовые – 2 стакана;
• Орехи пекан – 1 горсть;
• Стружка кокосовая – 1 стакан.
Кокосовое печенье с финиками и орехами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Финики залить тёплой водой;
• Оставить на десять-пятнадцать минут;
• После хорошенько ополоснуть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг (или выложить на бумажные полотенца);
• После измельчить;
• Сахар смешать с мелко нарезанными финиками, сливочным маслом и взбитыми яйцами;
• Аккуратно выложить смесь в глубокую сковороду с толстым дном;
• На медленном огне довести до кипения;
• Затем снять с огня;
• Добавить измельчённые орехи пекан, смешанные с ванильным сахаром и рисовыми хлопьями;
• Как следует перемешать до однородной массы;
• И остудить до комнатной температуры;
• Из получившейся массы сформировать небольшие шарики;
• Каждый хорошенько обвалять со всех сторон в кокосовой стружке;
• Выложить на тарелку или в контейнер;
• Дать как следует остыть (при желании можно поставить в холодильник на полчаса-час);
• Подавать с чаем или кофе.
3. Пирог с грушами
Грушевый пирог. \ Фото: kingarthurbaking.com.
Яблочный пирог – хорошо, а грушевый – гораздо лучше. Ведь перед ним нереально устоять, чтобы не попробовать хоть кусочек.
Ингредиенты:
• Груши крупные спелые – 3 шт;
• Масло сливочное – 1 пачка (180-200 г);
• Сахар – 1 стакан;
• Мука – 1,5 стакана;
• Разрыхлитель – 1 ст.л (без горки);
• Корица молотая – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Яйцо – 1 шт;
• Молоко – 160 мл;
• Ванильный сахар – 1 пакетик.
Пирог с грушами. \ Фото: ediblephoenix.ediblecommunities.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать четыре столовые ложки сливочного масла с половиной стакана сахара;
• Получившуюся смесь выложить в сковородку с толстым дном;
• Готовить на медленном огне до тех пор, пока масло и сахар не растворится (периодически помешивать);
• Груши вымыть;
• Очистить;
• Удалить сердцевину и плодоножку;
• Мякоть нарезать слайсами средней толщины;
• Выложить их поверх сахарной смеси;
• В глубокой ёмкости смешать ванильный сахар с корицей, разрыхлителем и мукой;
• В другой ёмкости смешать яйцо с сахаром и оставшимся сливочным маслом;
• Взбить до однородной густой массы;
• После получившуюся смесь соединить с мукой;
• Влить молоко;
• Взбить до однородной массы;
• Тесто распределить поверх груш и аккуратно разровнять;
• Накрыть крышкой;
• Готовить тридцать пять-сорок минут на медленном огне;
• За пару минут перевернуть пирог так, чтобы груши оказались сверху;
• Дать ему слегка остыть;
• Порционно нарезать и подать к столу.
4. Кекс
Кекс с шоколадными капельками. \ Фото: assets.simpleviewinc.com.
Как оказалось, не только пироги и печенье можно приготовить на сковороде, а и кекс, который получается не хуже, чем в духовке.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 1 пачка (180-200 г);
• Сахар – 1,5 стакана;
• Яйца – 3 шт;
• Сливки жирные – 1 ст.л;
• Ванильный сахар – 1 пакетик;
• Сода пищевая – 1 ч.л;
• Мука пшеничная – 2 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Шоколадные капельки – 1 стакан.
Кекс. \ Фото: garnishandglaze.com.
Способ приготовления:
• Масло выложить в чугунную сковородку (или в глубокую сковороду с толстым дном);
• Растопить на медленном огне;
• Остудить до комнатной температуры;
• Затем добавить сахар;
• Перемешать до полного растворения;
• В миске до однородной массы смешать два желтка с одним яйцом, сливками и ванильным сахаром;
• Вылить в сковороду к остальным ингредиентам;
• В глубокой ёмкости смешать соль с мукой и содой;
• Получившуюся смесь соединить с той, что в сковороде;
• Перемешать до однородной массы;
• Добавить шоколадные капельки;
• Готовить на медленном огне тридцать пять-сорок минут.
5. Коблер с ягодами
Коблер с ягодами. \ Фото: hips.hearstapps.com.
А завершает нашу пятёрку десертов на сковороде – ягодный коблер, который буквально тает на языке, оставляя приятное кисло-сладкое послевкусие.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 80 г;
• Сахар – по вкусу (примерно полстакана);
• Мука – 1 стакан;
• Разрыхлитель – 1 ст.л (без горки);
• Молоко – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу.
Для начинки:
• Ягоды – 2 стакана;
• Сахар – 0,5 стакана;
• Яблоко крупное – 1 шт.
Ягодный коблер. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Способ приготовления:
• Чугунную сковороду смазать кусочком сливочного масла;
• В глубокой ёмкости смешать сахар со сливочным маслом и взбить до однородной воздушной консистенции;
• В другой миске смешать соль с мукой, разрыхлителем и молоком;
• Обе смеси соединить между собой;
• И снова хорошенько взбить;
• Яблоки вымыть;
• Очистить;
• Удалить сердцевину и плодоножку;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• Выложить в миску;
• Добавить ягоды и сахар;
• Перемешать хорошенько;
• Ягодно-фруктовую смесь выложить в сковородку;
• Сверху залить тестом;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне сорок пять-пятьдесят минут (готовность проверять шпажкой).
Источник: https://novate.ru/blogs/271122/64799/
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