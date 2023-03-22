5 десертов, которые запросто можно приготовить в сковородке без духовки

Ничто так не радует, как румяная домашняя выпечка, источающая аромат ванили, корицы, шоколада или яблок. В нашей подборке вы найдёте рецепты десертов, которые запросто можно приготовить без использования духовки. Всё, что вам понадобится, так это сковорода, газовая плита и хорошее настроение.

1. Пирог из тыквы

Тыквенный пирог. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.

Из тыквы можно приготовить не только суп и кашу, а и вкуснейший пирог. Им можно порадовать как себя, так и родных.

Ингредиенты:

• Тыква мякоть – 250-300 г;

• Яйца – 2 шт;

• Сахар – 0,5 стакана;

• Масло подсолнечное рафинированное без запаха – опционально;

• Мёд жидкий – опционально;

• Ванильный сахар – 1 пакетик (10-15 г);

• Мука пшеничная – 1 стакан;

• Мука кукурузная – 1 стакан;

• Разрыхлитель – 2 ч.л;

• Сода пищевая – 0,5 ч.л;

• Корица молотая – по вкусу;

• Масло сливочное – опционально.

Тыквенный пирог. \ Фото: realsimple.com.

Способ приготовления:

• Тыкву отварить до полной готовности;

• Остудить до комнатной температуры;

• Перебить до состояния пюре;

• В миске смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, корицей, подсолнечным маслом, тыквенным пюре и мёдом;

• В другой ёмкости смешать два вида муки с разрыхлителем, солью и содой;

• После соединить с яичной смесью;

• Тщательно перемешать до однородной массы;

• Получившуюся смесь выложить в чугунную сковороду, предварительно смазанную сливочным маслом;

• Накрыть крышкой;

• Готовить на маленьком огне двадцать пять-тридцать пять минут;

• Готовый пирог слегка остудить;

• Разрезать порционно и подать к столу с чаем, кофе или любым другим напитком.

2. Печенье с финиками и кокосовой стружкой

Кокосовое печенье. \ Фото: theurbenlife.com.

Про печенье с корицей слышали многие, а вот про кокосовое с финиками и орехами пекан – единицы. Исправляем ситуацию и делимся с вами очередным рецептом классного десерта, который отлично будет смотреться даже на праздничном столе.

Ингредиенты:

• Финики без косточки – 2 горсти;

• Сахар – 1 стакан;

• Масло сливочное – 0,5 пачки (примерно 100 г);

• Яйцо – 1 шт;

• Ванильный сахар – 1 пакетик;

• Хлопья рисовые – 2 стакана;

• Орехи пекан – 1 горсть;

• Стружка кокосовая – 1 стакан.

Кокосовое печенье с финиками и орехами. \ Фото: i.pinimg.com.

Способ приготовления:

• Финики залить тёплой водой;

• Оставить на десять-пятнадцать минут;

• После хорошенько ополоснуть под холодной проточной водой;

• Откинуть на дуршлаг (или выложить на бумажные полотенца);

• После измельчить;

• Сахар смешать с мелко нарезанными финиками, сливочным маслом и взбитыми яйцами;

• Аккуратно выложить смесь в глубокую сковороду с толстым дном;

• На медленном огне довести до кипения;

• Затем снять с огня;

• Добавить измельчённые орехи пекан, смешанные с ванильным сахаром и рисовыми хлопьями;

• Как следует перемешать до однородной массы;

• И остудить до комнатной температуры;

• Из получившейся массы сформировать небольшие шарики;

• Каждый хорошенько обвалять со всех сторон в кокосовой стружке;

• Выложить на тарелку или в контейнер;

• Дать как следует остыть (при желании можно поставить в холодильник на полчаса-час);

• Подавать с чаем или кофе.

3. Пирог с грушами

Грушевый пирог. \ Фото: kingarthurbaking.com.

Яблочный пирог – хорошо, а грушевый – гораздо лучше. Ведь перед ним нереально устоять, чтобы не попробовать хоть кусочек.

Ингредиенты:

• Груши крупные спелые – 3 шт;

• Масло сливочное – 1 пачка (180-200 г);

• Сахар – 1 стакан;

• Мука – 1,5 стакана;

• Разрыхлитель – 1 ст.л (без горки);

• Корица молотая – по вкусу;

• Соль – по вкусу;

• Яйцо – 1 шт;

• Молоко – 160 мл;

• Ванильный сахар – 1 пакетик.

Пирог с грушами. \ Фото: ediblephoenix.ediblecommunities.com.

Способ приготовления:

• В миске смешать четыре столовые ложки сливочного масла с половиной стакана сахара;

• Получившуюся смесь выложить в сковородку с толстым дном;

• Готовить на медленном огне до тех пор, пока масло и сахар не растворится (периодически помешивать);

• Груши вымыть;

• Очистить;

• Удалить сердцевину и плодоножку;

• Мякоть нарезать слайсами средней толщины;

• Выложить их поверх сахарной смеси;

• В глубокой ёмкости смешать ванильный сахар с корицей, разрыхлителем и мукой;

• В другой ёмкости смешать яйцо с сахаром и оставшимся сливочным маслом;

• Взбить до однородной густой массы;

• После получившуюся смесь соединить с мукой;

• Влить молоко;

• Взбить до однородной массы;

• Тесто распределить поверх груш и аккуратно разровнять;

• Накрыть крышкой;

• Готовить тридцать пять-сорок минут на медленном огне;

• За пару минут перевернуть пирог так, чтобы груши оказались сверху;

• Дать ему слегка остыть;

• Порционно нарезать и подать к столу.

4. Кекс

Кекс с шоколадными капельками. \ Фото: assets.simpleviewinc.com.

Как оказалось, не только пироги и печенье можно приготовить на сковороде, а и кекс, который получается не хуже, чем в духовке.

Ингредиенты:

• Масло сливочное – 1 пачка (180-200 г);

• Сахар – 1,5 стакана;

• Яйца – 3 шт;

• Сливки жирные – 1 ст.л;

• Ванильный сахар – 1 пакетик;

• Сода пищевая – 1 ч.л;

• Мука пшеничная – 2 стакана;

• Соль – по вкусу;

• Шоколадные капельки – 1 стакан.

Кекс. \ Фото: garnishandglaze.com.

Способ приготовления:

• Масло выложить в чугунную сковородку (или в глубокую сковороду с толстым дном);

• Растопить на медленном огне;

• Остудить до комнатной температуры;

• Затем добавить сахар;

• Перемешать до полного растворения;

• В миске до однородной массы смешать два желтка с одним яйцом, сливками и ванильным сахаром;

• Вылить в сковороду к остальным ингредиентам;

• В глубокой ёмкости смешать соль с мукой и содой;

• Получившуюся смесь соединить с той, что в сковороде;

• Перемешать до однородной массы;

• Добавить шоколадные капельки;

• Готовить на медленном огне тридцать пять-сорок минут.

5. Коблер с ягодами

Коблер с ягодами. \ Фото: hips.hearstapps.com.

А завершает нашу пятёрку десертов на сковороде – ягодный коблер, который буквально тает на языке, оставляя приятное кисло-сладкое послевкусие.

Ингредиенты:

• Масло сливочное – 80 г;

• Сахар – по вкусу (примерно полстакана);

• Мука – 1 стакан;

• Разрыхлитель – 1 ст.л (без горки);

• Молоко – 0,5 стакана;

• Соль – по вкусу.

Для начинки:

• Ягоды – 2 стакана;

• Сахар – 0,5 стакана;

• Яблоко крупное – 1 шт.

Ягодный коблер. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.

Способ приготовления:

• Чугунную сковороду смазать кусочком сливочного масла;

• В глубокой ёмкости смешать сахар со сливочным маслом и взбить до однородной воздушной консистенции;

• В другой миске смешать соль с мукой, разрыхлителем и молоком;

• Обе смеси соединить между собой;

• И снова хорошенько взбить;

• Яблоки вымыть;

• Очистить;

• Удалить сердцевину и плодоножку;

• Мякоть нарезать мелким кубиком;

• Выложить в миску;

• Добавить ягоды и сахар;

• Перемешать хорошенько;

• Ягодно-фруктовую смесь выложить в сковородку;

• Сверху залить тестом;

• Накрыть крышкой;

• Готовить на среднем огне сорок пять-пятьдесят минут (готовность проверять шпажкой).

Источник: https://novate.ru/blogs/271122/64799/