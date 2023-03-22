Рецепты к Песаху

Бурекасы из мацы с творогом всего за 15 минут

Красиво, вкусно, неожиданно: рецепт, для которого вам понадобится всего 4 пластинки мацы

Любимые многими пирожки-бурекасы можно сделать и в Песах, используя мацу.

На 16 штук:

4 пластинки мацы

4 ст.л. с горкой творога

4 ст.л. с горкой мягкой брынзы (гвина булгарит)

2/3 стакана тертого твердого сыра

соль, черный перец грубого помола

1 взбитое яйцо

для украшения – кунжут (сумсум).

• Замочить мацу в воде в течение 20 секунд, обернуть влажным полотенцем и оставить на 20-30 минут, чтобы стала мягкой и гибкой.

• Разогреть духовку до 190 градусов, выстлать противень пекарской бумагой и смазать жиром.

• Поместить творог и сыр в миску, посолить, поперчить и перемешать

• Разрезать каждую пластину мацы на 4 квадрата и смазать края взбитым яйцом. Положить в центр каждого по 1 ч.л. с горкой сырной начинки, свернуть в треугольник и закрепить края.

• Положить на противень, обмазать взбитым яйцом и слегка посыпать кунжутом.

• Выпекать 15 минут до золотистого цвета.

Источник: https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5498848,00.html

********************

Израильский рецепт к Песаху: жареные блинчики из мацы с мясной начинкой

Нежные и хрустящие, эти необычные блинчики понравятся всем

Жареные блинчики из мацы с мясной начинкой

(Фото: Ярон Бреннер)

Ищете рецепт, который удивит ваших родных и гостей в дни Песаха? Попробуйте приготовить из мацы хрустящие блинчики с начинкой из мясного фарша.

Ингредиенты:

300 г мясного фарша

4 листика мацы

1 мелко нарезанная луковица

1 ч. л. горчицы

1 взбитое яйцо

Растительное масло для жарки

Приготовление:

* Смочить мацу водой

, обернуть полотенцем и подождать несколько минут, пока она не станет гибкой. Обжарить лук в 3 ст. л. растительного масла 3 минуты до золотистого цвета.

* Добавить в сковороду фарш и жарить до получения румяных крошек. Снять с огня, добавить горчицу и перемешать.

* Нарезать мацу на 3 полоски, положить на каждую из них по 1 ст. л. начинки на узкую сторону и свернуть рулетиком. Окунуть во взбитое яйцо и жарить в полуглубоком масле в течение 2 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Сразу подать к столу.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/skkrwy9vc

********************

Рецепт к Песаху: запеканка из мацы и шпината

Вкусное, сочное блюдо, кошерное для Песаха

Запеканка из мацы и шпината

(Фото: Ярон Бреннер)

В праздник Песах евреи едят мацу, а еще из нее готовят множество вкусных блюд. Этот израильский рецепт публикует 17 апреля сайт Ynet. В скобках приводятся названия некоторых продуктов на иврите.

Запеканка из мацы и шпината

На 8 порций

Используем форму размером 25х15 см

10 листков мацы

2,2 стакана воды

800 г ошпаренного, отжатого и нарезанного шпината (теред)

7 яиц

4 ст. л. сливок (шаменет метука)

400 г брынзы (гвина булгарит)

350 г помидоров черри, разрезанных пополам

Соль и перец.

Приготовление

* Разломать мацу на кусочки размером 2-3 см и положить в миску. Налить воду и перемешать. Подождать 10 минут до полного впитывания воды.

* Добавить в миску шпинат, брынзу, яйца, сливки, посолить и поперчить. Перемешать до однородного распределения ингредиентов. Добавить половинки помидоров и немного перемешать.

* Выстлать форму пекарской бумагой и равномерно распределить в ней полученную смесь. Разогреть духовку до 180 градусов и запекать в течение 35 минут.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/byadtvfeq

*************************

Кошерный видеорецепт к Песаху: цветы из мацы с начинкой

Эти изумительные тарталетки готовятся из обычной мацы, а начинить их можно чем угодно — паштетом, харосетом или любой другой смесью

Цветки из мацы с паштетом

(Фото: Даниэль Лайла, стайлинг: Талия Адар)

Ломаете голову, чем удивить гостей за столом в Песах? Вот вам оригинальный рецепт для праздника весны — цветы из мацы с начинкой. Они выглядят потрясающе — независимо от наполнителя. Можно начинить их паштетом, харосетом, хреном, рыбным салатом и даже мясным фаршем. Наш рецепт — вариант с паштетом.

Для выпекания понадобится форма для маффинов, желательно из силикона.

ВИДЕО: https://www.vesty.co.il/main/article/SJZGWeFN00#autoplay

Цветы из мацы с начинкой из паштета

Ингредиенты (на 6 шт.):

• 4-5 листов мацы • 3 яйца • 0,25 ч. л. соли • немного черного молотого перца • вариант: 0,25 ч. л. тмина (камун) • Для смазывания: оливковое масло

Способ приготовления:

1. В подходящей миске (в которую поместится полностью лист мацы) смешиваем яйца и специи. Хорошо взбиваем.

2. Смачиваем мацу водой из-под крана и кладем на полотенце, чтобы оно впитало лишнюю жидкость. Помещаем мацу (один лист на другой) в миску с яичной смесью так, чтобы смесь полностью покрыла мацу. Выжидаем 15 минут, чтобы маца хорошо размякла.

3. Тем временем разогреваем духовку на 180 градусов и хорошо промазываем углубления в форме.

4. Аккуратно переносим мацу на рабочую поверхность (можно воспользоваться лопаткой). Проделываем в ней примерно 30 кружочков диаметром 5 см. Выкладываем кружочки в выемки формы: 1 — в центр выемки, 4 — по сторонам, чтобы было похоже на цветок.

5. Выпекаем 10-15 минут до золотистого цвета и легкого затвердевания. Вынимаем из духовки и охлаждаем в течение 10 минут. Аккуратно вынимаем из формы и расставляем на блюде.

6. Выкладываем шарик паштета в центр каждого цветка и подаем.

Можно приготовить цветы из мацы за 3 дня до подачи на стол и хранить их в герметичной посуде при комнатной температуре.

Печеночный паштет: рецепт

1. Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем 3 мелко нарезанные луковицы до золотистого цвета. Отодвигаем их с центра сковороды, добавляем еще немного масла, увеличиваем огонь и добавляем 0,5 кг куриной печенки. Обжариваем по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не изменится цвет. Приправляем перцем и солью

и смешиваем с луком. Снимаем с огня и даем настояться в течение часа.

2. Кладем печенку с луком в чашу миксера, оставив немного жареного лука для украшения. Стараемся не допустить, чтобы в чашу миксера попал стекший с печенки сок. Добавляем 2 яйца, сваренных вкрутую, 1 ст. л. оливкового масла, немного соли и перца и перемалываем в коротком режиме — лишь для получения желанной текстуры. Храним в холодильнике 4 часа (а лучше целый день). Украшаем оставшимся жареным луком и подаем.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/SJZGWeFN00#autoplay