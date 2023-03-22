Рецепты к Песаху
Бурекасы из мацы с творогом всего за 15 минут
Красиво, вкусно, неожиданно: рецепт, для которого вам понадобится всего 4 пластинки мацы
Любимые многими пирожки-бурекасы можно сделать и в Песах, используя мацу.
На 16 штук:
4 пластинки мацы
4 ст.л. с горкой творога
4 ст.л. с горкой мягкой брынзы (гвина булгарит)
2/3 стакана тертого твердого сыра
соль, черный перец грубого помола
1 взбитое яйцо
для украшения – кунжут (сумсум).
• Замочить мацу в воде в течение 20 секунд, обернуть влажным полотенцем и оставить на 20-30 минут, чтобы стала мягкой и гибкой.
• Разогреть духовку до 190 градусов, выстлать противень пекарской бумагой и смазать жиром.
• Поместить творог и сыр в миску, посолить, поперчить и перемешать
• Разрезать каждую пластину мацы на 4 квадрата и смазать края взбитым яйцом. Положить в центр каждого по 1 ч.л. с горкой сырной начинки, свернуть в треугольник и закрепить края.
• Положить на противень, обмазать взбитым яйцом и слегка посыпать кунжутом.
• Выпекать 15 минут до золотистого цвета.
Источник: https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5498848,00.html
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Израильский рецепт к Песаху: жареные блинчики из мацы с мясной начинкой
Нежные и хрустящие, эти необычные блинчики понравятся всем
Жареные блинчики из мацы с мясной начинкой
(Фото: Ярон Бреннер)
Ищете рецепт, который удивит ваших родных и гостей в дни Песаха? Попробуйте приготовить из мацы хрустящие блинчики с начинкой из мясного фарша.
Ингредиенты:
300 г мясного фарша
4 листика мацы
1 мелко нарезанная луковица
1 ч. л. горчицы
1 взбитое яйцо
Растительное масло для жарки
Приготовление:
* Смочить мацу водой
, обернуть полотенцем и подождать несколько минут, пока она не станет гибкой. Обжарить лук в 3 ст. л. растительного масла 3 минуты до золотистого цвета.
* Добавить в сковороду фарш и жарить до получения румяных крошек. Снять с огня, добавить горчицу и перемешать.
* Нарезать мацу на 3 полоски, положить на каждую из них по 1 ст. л. начинки на узкую сторону и свернуть рулетиком. Окунуть во взбитое яйцо и жарить в полуглубоком масле в течение 2 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Сразу подать к столу.
Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/skkrwy9vc
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Рецепт к Песаху: запеканка из мацы и шпината
Вкусное, сочное блюдо, кошерное для Песаха
Запеканка из мацы и шпината
(Фото: Ярон Бреннер)
В праздник Песах евреи едят мацу, а еще из нее готовят множество вкусных блюд. Этот израильский рецепт публикует 17 апреля сайт Ynet. В скобках приводятся названия некоторых продуктов на иврите.
Запеканка из мацы и шпината
На 8 порций
Используем форму размером 25х15 см
10 листков мацы
2,2 стакана воды
800 г ошпаренного, отжатого и нарезанного шпината (теред)
7 яиц
4 ст. л. сливок (шаменет метука)
400 г брынзы (гвина булгарит)
350 г помидоров черри, разрезанных пополам
Соль и перец.
Приготовление
* Разломать мацу на кусочки размером 2-3 см и положить в миску. Налить воду и перемешать. Подождать 10 минут до полного впитывания воды.
* Добавить в миску шпинат, брынзу, яйца, сливки, посолить и поперчить. Перемешать до однородного распределения ингредиентов. Добавить половинки помидоров и немного перемешать.
* Выстлать форму пекарской бумагой и равномерно распределить в ней полученную смесь. Разогреть духовку до 180 градусов и запекать в течение 35 минут.
Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/byadtvfeq
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Кошерный видеорецепт к Песаху: цветы из мацы с начинкой
Эти изумительные тарталетки готовятся из обычной мацы, а начинить их можно чем угодно — паштетом, харосетом или любой другой смесью
Цветки из мацы с паштетом
(Фото: Даниэль Лайла, стайлинг: Талия Адар)
Ломаете голову, чем удивить гостей за столом в Песах? Вот вам оригинальный рецепт для праздника весны — цветы из мацы с начинкой. Они выглядят потрясающе — независимо от наполнителя. Можно начинить их паштетом, харосетом, хреном, рыбным салатом и даже мясным фаршем. Наш рецепт — вариант с паштетом.
Для выпекания понадобится форма для маффинов, желательно из силикона.
ВИДЕО: https://www.vesty.co.il/main/article/SJZGWeFN00#autoplay
Цветы из мацы с начинкой из паштета
Ингредиенты (на 6 шт.):
• 4-5 листов мацы • 3 яйца • 0,25 ч. л. соли • немного черного молотого перца • вариант: 0,25 ч. л. тмина (камун) • Для смазывания: оливковое масло
Способ приготовления:
1. В подходящей миске (в которую поместится полностью лист мацы) смешиваем яйца и специи. Хорошо взбиваем.
2. Смачиваем мацу водой из-под крана и кладем на полотенце, чтобы оно впитало лишнюю жидкость. Помещаем мацу (один лист на другой) в миску с яичной смесью так, чтобы смесь полностью покрыла мацу. Выжидаем 15 минут, чтобы маца хорошо размякла.
3. Тем временем разогреваем духовку на 180 градусов и хорошо промазываем углубления в форме.
4. Аккуратно переносим мацу на рабочую поверхность (можно воспользоваться лопаткой). Проделываем в ней примерно 30 кружочков диаметром 5 см. Выкладываем кружочки в выемки формы: 1 — в центр выемки, 4 — по сторонам, чтобы было похоже на цветок.
5. Выпекаем 10-15 минут до золотистого цвета и легкого затвердевания. Вынимаем из духовки и охлаждаем в течение 10 минут. Аккуратно вынимаем из формы и расставляем на блюде.
6. Выкладываем шарик паштета в центр каждого цветка и подаем.
Можно приготовить цветы из мацы за 3 дня до подачи на стол и хранить их в герметичной посуде при комнатной температуре.
Печеночный паштет: рецепт
1. Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем 3 мелко нарезанные луковицы до золотистого цвета. Отодвигаем их с центра сковороды, добавляем еще немного масла, увеличиваем огонь и добавляем 0,5 кг куриной печенки. Обжариваем по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не изменится цвет. Приправляем перцем и солью
и смешиваем с луком. Снимаем с огня и даем настояться в течение часа.
2. Кладем печенку с луком в чашу миксера, оставив немного жареного лука для украшения. Стараемся не допустить, чтобы в чашу миксера попал стекший с печенки сок. Добавляем 2 яйца, сваренных вкрутую, 1 ст. л. оливкового масла, немного соли и перца и перемалываем в коротком режиме — лишь для получения желанной текстуры. Храним в холодильнике 4 часа (а лучше целый день). Украшаем оставшимся жареным луком и подаем.
Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/SJZGWeFN00#autoplay
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