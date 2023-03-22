Почему живут на свалках жители самого дорогого в мире города: Блеск и нищета столицы алмазов Луанды

Удивительно, но самым дорогим городом в мире является совсем не столица Туманного Альбиона, японский Токио или белокаменная матушка-Москва, а… Луанда. Это столица африканской страны Анголы. Много раз этот город становился самым дорогим на планете. Как иронизирует одно именитое британское издание — здесь дёшево только оружие. Почти сорок лет тут бушевала война и всё лежало в руинах. Теперь Ангола похожа на сказку, благодаря огромным запасам нефти и алмазов. Почему же при всём этом блеске местное население в большинстве своём живёт прямо на свалках за гранью полной нищеты?

Блеск сказочного богатства соседствует с горами мусора, грязью и полной нищетой

Столица Анголы — Луанда.

Когда консалтинговые компании вычисляют индекс дороговизны городов мира, то они учитывают цены на основные продукты питания, услуги, транспорт и жильё. Цены в Луанде просто поражают своей заоблачностью. Это город, где стаканчик кофе обойдётся более чем в пять долларов США, а простой бутерброд — в три раза дороже.

Четверть века здесь бушевала жестокая гражданская война. До этого полтора десятка лет шла война за независимость от Португалии. В 2002 году только всё закончилось. В страну пришли западные инвесторы, что неудивительно — Луанда очень богата нефтью и алмазами. Анголу охватил экономический бум. Начали строиться небоскрёбы, роскошные рестораны и огромные торговые центры. Страна купается в деньгах. Только весь этот блеск далеко не для всех. Почти 90% населения живёт за чертой бедности.

Трудно поверить, что страна всего пару десятков лет назад лежала в руинах.

Луанда живёт на широкую ногу. Конечно, большую часть населения здесь составляют иностранцы. Это работники крупных нефтяных компаний. Всё остальное население выживает в среднем на два доллара США в день. Не хватает базовых вещей для жизнедеятельности человека. Огромная проблема с водой. Большинство ангольцев пьют воду из рек. Медицина на самом низком уровне. Здесь очень низкая продолжительность жизни и невероятно высокая детская смертность. Также очень высок уровень заболеваний СПИДом и ВИЧ-инфицированных — 2,35 % взрослого населения.

Местные трущобы.

Роскошные небоскрёбы Луанды с презрением взирают на угрюмые трущобы, где живёт основная часть ангольцев. Частично высокая цена на все товары объясняется тем, что здесь всё импортное. Собственное производство весьма немногочисленно. Кроме того, дороговизне способствуют крупные иностранные нефтяные компании, которые платят целые состояния, привлекая высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

Гламурные небоскрёбы соседствуют с нищими трущобами.

Столица алмазов и нефти, без иронии — город контрастов

Нефть здесь является основой экономики. Это 85% ВВП. Почти вся она идёт на экспорт. Местные шутят, что бензин здесь дешевле воды. Похожая ситуация с дороговизной жизни наблюдается во многих богатых ресурсами странах Африки. Иностранные компании зарабатывают сказочные состояния на нефти и алмазах. Они создают повышенный спрос на комфортабельное и безопасное жильё, дорогие рестораны и автомобили, брендовую обувь и одежду. Климат и слаборазвитая инфраструктура не дают развернуться местному производителю.

Слабая инфраструктура не даёт местным производителям развиваться, а импорт от этого становится ещё дороже.

Сплошь импортные продукты питания очень дорого стоят. Доставлять их сюда по тем же причинам не так-то и просто. Есть маленькая прослойка богатых ангольцев, которые могут позволить себе выложить за один обед пару тысяч долларов. Конечно, почти все они принадлежат к политической и чиновничьей элите. Большинство населения живёт в трущобах, где всё завалено мусором, среди которого снуют грязные, полуголодные дети. Такая картина жизни более типична и правдива для Луанды, чем светящиеся огнями небоскрёбы.

Самое бедное население живёт на мусорных свалках.

Такова реальность Луанды.

Проблемы с нищетой вполне разрешимы. Просто Ангола увязла в коррупции и теневой экономике. Политическая верхушка радостно демонстрирует иностранцам внешний лоск, создавая иллюзию стабильного экономического расцвета. На самом же деле простой народ находится в положении, которое хуже рабского. В общем, проблем очень много, а решать их пока никто не собирается. Элиту всё устраивает. И это так типично для нашего мира, котрый погряз во зле…

Очень часто бывает так, что блеск богатства и фантастическая роскошь соседствуют с беспросветностью народной нищеты.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/191122/54786/