Лошади Пржевальского

Фотографии и текст Игоря Шпиленка

Последний раз табун лошадей Пржевальского в видели в 1969 году. С тех пор она считается исчезнувшей в дикой природе. Её сородичи тарпан и квагга исчезли навсегда, а вот лошади Пржевальского повезло больше, она вернулась из почти небытия. Предками всех современных пржеваликов стали 11 лошадей, находившихся в зоопарках и питомниках.

В настоящее время в мире насчитывается около 3 тысяч животных, внесенных в Международную племенную книгу, которая ведется Пражским зоопарком. В основном они обитают либо в зоопарках, либо в центрах разведения, которых в мире насчитывается 12. В Монголии лошадь возвращена в дикую природу, также имеется популяция в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, но о ее состоянии приходят самые противоречивые сведения.

В России действует пока один центр реинтродукции — в Оренбургском заповеднике, где я сейчас нахожусь. Второй строится в Хакасии, в Хакасском заповеднике на участке “Камызякская степь”.

Центр реинтродукции – серьезное хозяйство. Вся территория заповедного участка “Предуральская степь” обнесена металлической сеткой высотой два метра. Без ограждения на этом этапе нельзя – рядом пасутся табуны домашних лошадей, нельзя допустить генетического загрязнения редких животных. Кроме того, неподалеку проходят автомобильные и железнодорожные магистрали. Не стоит забывать про браконьеров. Это причины, по которым проект проводится в полувольных контролируемых условиях.

Через сетку ограждения свободно проникают все местные степные животные, самое крупное из которых – косуля, а для лошадей она непреодолима. Периметр сетки 52 километра, а огороженная площадь 165 квадратный километров. Кстати, этот (один из пяти) участков заповедника был создан специально в 2015 году под проект восстановления лошадей, раньше здесь был военный полигон. Построены два акклиматизационных загона по 45 га каждый, навесы-шелтеры для защиты от экстремальных погодных условий, крытые карантинные боксы, несколько вольеров для отлова и передержки, раскол (длинный сужающийся коридор для отлова и погрузки животных), склады, ангар для техники и научно-исследовательский комплекс для сотрудников, включающий полевую лабораторию, жилые комнаты и прочие удобства.

Первые лошади были привезены сюда из Франции, из резервата Ле Вилларе в октябре 2015 года. Потом были два завоза лошадей из Венгрии, из национального парка “Хортобадь”. Всего в Оренбургский заповедник было завезено 36 особей, они стали основателями популяции. Планировалось за 10 – 20 лет создать полувольную популяцию в 100 – 150 голов. Но похоже, дела пошли по самому оптимистическому сценарию, и сейчас, через неполных 7 лет, в здешней степи насчитывается 87 пржеваликов. Почему так – для меня очевидно. В первую очередь потому, что задумка с самого начала оказалось в руках очень надежных и ответственных заповедных людей, в компании которых я сейчас нахожусь.

Народ в комментариях беспокоится, как лошади Пржевальского переносят столь суровые зимы, а особенно знаменитые оренбургские бураны. Беспокоится не надо. Этот вид “спроектирован” под суровый климат северных степей и пережил эпохи похолоданий.

Шерсть зимней шубы у них толщиной до пяти сантиметров и она настолько густая и плотная, что не пропускает тепло тела наружу, не промокает от снега. Кормов в травянистой степи тоже хватает. Лошади тебенюют, то есть раскапывают снег передними копытами. Вот несколько снимков, показывающих, как они это делают.

Если снег выше пятидесяти сантиметров, то затраты на добычу сухой травы становятся отрицательными. Но лошади – подвижные животные, и они переходят на малоснежные склоны холмов или на выдувы. На случай погодных катастроф заповедник ежегодно заготавливает немало сена.

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/loshadi-przhevalskogo.html