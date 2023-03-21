ЧХЕН СУДЖОНГ (CHEN SHUZHONG (CHEN SHU ZHONG), РОД В 1960) – КИТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК.



Чхен Суджонг (Chen Shuzhong (Chen Shu Zhong), род в 1960) – китайский художник.

Является членом Китайской ассоциации художников, профессором факультета масляной живописи Сычуаньского института искусств. Окончил Институт изобразительного искусства им. Лу Суня. Картины художника посвящены практически всецело темам сельской жизни. Чхен Суджонг нарочно манипулирует размерами предметов в композициях для создания атмосферы сказочности.





































































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498670314/