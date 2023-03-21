ЧХЕН СУДЖОНГ (CHEN SHUZHONG (CHEN SHU ZHONG), РОД В 1960) – КИТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК.
Чхен Суджонг (Chen Shuzhong (Chen Shu Zhong), род в 1960) – китайский художник.
Является членом Китайской ассоциации художников, профессором факультета масляной живописи Сычуаньского института искусств. Окончил Институт изобразительного искусства им. Лу Суня. Картины художника посвящены практически всецело темам сельской жизни. Чхен Суджонг нарочно манипулирует размерами предметов в композициях для создания атмосферы сказочности.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498670314/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Март 2023 (63)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий