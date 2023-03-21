Победители конкурса фотографий National Geographic Travel Photographer 2022

В конкурсе фотографий National Geographic Travel Photographer мог принять участие любой фотограф-путешественник. Победитель выбирался из 20 000 работ.

Кадры разрушенного склона горы с единственным деревом, противостоящим потоку лавы во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха. (Фото Matjaz Krivic):

Птенцы пингвинов Адели находят убежище в сложной системе туннелей, вырубленных в ближайших айсбергах. (Фото Scott Portelli):

Стадо зебр. (Фото Yaron Schmid):

Лев и бывший буйвол. (Фото Panos Laskarakis):

Свет раннего утра окрашивает волны так называемой Моравской Тосканы в Южной Моравии. (Фото Jaroslav Hora):

Моржи — одни из гигантов Арктики. Это хозяин пляжа, альфа-самец. Он наблюдает, как его королевство тает в начале лета. (Фото Roie Galitz):

Красочный садовый паук путешествует по ветвям, оставляя следы паутины. (Фото Ngar Shun Victor Wong):

«Экспо-2020 Дубай»: этот уникальный водный объект стал одной из самых больших достопримечательностей. (Фото Shyjith Onden Cheriyath):

Гренландия. С приближением лета на кромке льда появляются большие талые озера. (Фото Stephan Fürnrohr):

Страстная неделя в деревне Каноза-ди-Пулья, Италия. (Фото Athanasios Maloukos):

Волна в Египте. Этот снимок был сделан во время подводного плавания во время шторма. (Фото Alexej Sachov):

Бычок среди кораллов. (Фото Laura Storm):

Национальный парк Хванге, Зимбабве. (Фото Dana Allen):

Впечатляющее геологическое образование, где эрозия сформировала почти идеальный конус, который кажется затерянным в огромной пустыне Салар-де-Аризаро. (Фото John Seager):

Светлячки в лесу летней ночью выглядят как рождественская иллюминация. (Фото Kazuaki Koseki):

Один из двух последних северных белых носорогов и смотритель Закари Мутаи в заповеднике Ол Педжета. (Фото Matjaz Krivic):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/pobediteli-konkursa-fotografij-national-geographic-travel-photographer-2022.html