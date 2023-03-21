Победители конкурса фотографий National Geographic Travel Photographer 2022
В конкурсе фотографий National Geographic Travel Photographer мог принять участие любой фотограф-путешественник. Победитель выбирался из 20 000 работ.
Кадры разрушенного склона горы с единственным деревом, противостоящим потоку лавы во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха. (Фото Matjaz Krivic):
Птенцы пингвинов Адели находят убежище в сложной системе туннелей, вырубленных в ближайших айсбергах. (Фото Scott Portelli):
Стадо зебр. (Фото Yaron Schmid):
Лев и бывший буйвол. (Фото Panos Laskarakis):
Свет раннего утра окрашивает волны так называемой Моравской Тосканы в Южной Моравии. (Фото Jaroslav Hora):
Моржи — одни из гигантов Арктики. Это хозяин пляжа, альфа-самец. Он наблюдает, как его королевство тает в начале лета. (Фото Roie Galitz):
Красочный садовый паук путешествует по ветвям, оставляя следы паутины. (Фото Ngar Shun Victor Wong):
«Экспо-2020 Дубай»: этот уникальный водный объект стал одной из самых больших достопримечательностей. (Фото Shyjith Onden Cheriyath):
Гренландия. С приближением лета на кромке льда появляются большие талые озера. (Фото Stephan Fürnrohr):
Страстная неделя в деревне Каноза-ди-Пулья, Италия. (Фото Athanasios Maloukos):
Волна в Египте. Этот снимок был сделан во время подводного плавания во время шторма. (Фото Alexej Sachov):
Бычок среди кораллов. (Фото Laura Storm):
Национальный парк Хванге, Зимбабве. (Фото Dana Allen):
Впечатляющее геологическое образование, где эрозия сформировала почти идеальный конус, который кажется затерянным в огромной пустыне Салар-де-Аризаро. (Фото John Seager):
Светлячки в лесу летней ночью выглядят как рождественская иллюминация. (Фото Kazuaki Koseki):
Один из двух последних северных белых носорогов и смотритель Закари Мутаи в заповеднике Ол Педжета. (Фото Matjaz Krivic):
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/pobediteli-konkursa-fotografij-national-geographic-travel-photographer-2022.html
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