Планета в цвету
Самые яркие цветения в различных частях света в галерее "Интерфакса"
Персиковые и абрикосовые деревья в Сьезе, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение сакуры в Вашингтоне
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Беличья обезьяна на ветке персикового дерева в Чунцине, Китай
Фото: Wang Chengjie/VCG via Getty Images
Фестиваль цветения крокусов в Хусуме, Германия
Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images
Цветение рапса в Кашмире, Индия
Фото: Zuma/ТАСС
Цветы прострела раскрытого на плато Кара-Коба в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Пес прогуливается по саду с цветущими первоцветами в Софии, Болгария
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение миндаля в Мадриде
Фото: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images
Тюльпаны в ботаническому саду Чанша, Китай
Фото: Yang Huafeng/China News Service/VCG
Раннее цветение сакуры в Японии
Фото: Zuma/ТАСС
Крокусы в Уяздувском парке в Варшаве, Польша
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Цветущий куст азалии в парке в Атланте, США
Фото: EPA/Vostock-photo
Туристы наслаждаются сакурой в Нанкине, Китай
Фото: Yang Suping/VCG via Getty Imag
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6187/64095
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