Планета в цвету

Самые яркие цветения в различных частях света в галерее "Интерфакса"

Персиковые и абрикосовые деревья в Сьезе, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение сакуры в Вашингтоне

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Беличья обезьяна на ветке персикового дерева в Чунцине, Китай

Фото: Wang Chengjie/VCG via Getty Images

Фестиваль цветения крокусов в Хусуме, Германия

Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images

Цветение рапса в Кашмире, Индия

Фото: Zuma/ТАСС

Цветы прострела раскрытого на плато Кара-Коба в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Пес прогуливается по саду с цветущими первоцветами в Софии, Болгария

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение миндаля в Мадриде

Фото: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Тюльпаны в ботаническому саду Чанша, Китай

Фото: Yang Huafeng/China News Service/VCG

Раннее цветение сакуры в Японии

Фото: Zuma/ТАСС

Крокусы в Уяздувском парке в Варшаве, Польша

Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Цветущий куст азалии в парке в Атланте, США

Фото: EPA/Vostock-photo

Туристы наслаждаются сакурой в Нанкине, Китай

Фото: Yang Suping/VCG via Getty Imag

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6187/64095