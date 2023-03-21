Париж тонет в мусоре

Сотрудники компаний, занимающихся вывозом мусора в Париже, бастуют уже почти две недели, в результате чего на улицах скопились огромные горы отходов

Ситуация с вывозом отходов в Париже усугубляется

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Во многих округах Парижа мусорные контейнеры, расположенные рядом с жилыми домами, переполнены, мешки с мусором лежат рядом и на тротуарах, иногда полностью перекрывая проход

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Согласно подсчетам парижской мэрии, объемы неубранного мусора на улицах 17 марта достигали объема в 10 тыс. тонн

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Закрыты три предприятия, на которых сжигается парижский мусор: на двух проходит забастовка, на третьем идут ремонтные работы

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Помимо созданных этой забастовкой неудобств для горожан, налицо риск чреватой последствиями антисанитарии

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"Концентрация отходов, особенно продовольственных, повышает риски для населения, создает проблему для общественной гигиены и способствует распространению крыс – разносчиков болезней", — говорится в заявлении столичной префектуры

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Жители города в соцсетях выражают недовольство и жалуются на неприятный запах, который исходит от гор мусора

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Мэр Парижа Анна Идальго в пятницу сообщила, что по требованию полиции передала стражам список из 4 тыс. имен сотрудников клининговых служб города, а также их адрес проживания

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в свою очередь объяснил, что сам потребовал от полиции принять меры для выхода на работу сотрудников мусорных компаний

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Сотрудники компаний, занимающихся вывозом мусора в Париже, объявили забастовку в рамках протеста против пенсионной реформы во Франции, которая вызвала широкий резонанс по всей стране

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Источник: https://www.interfax.ru/photo/6188/64089