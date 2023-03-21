Париж тонет в мусоре
Сотрудники компаний, занимающихся вывозом мусора в Париже, бастуют уже почти две недели, в результате чего на улицах скопились огромные горы отходов
Ситуация с вывозом отходов в Париже усугубляется
Фото: Edward Berthelot/Getty Images
Во многих округах Парижа мусорные контейнеры, расположенные рядом с жилыми домами, переполнены, мешки с мусором лежат рядом и на тротуарах, иногда полностью перекрывая проход
Фото: АР/ТАСС
Согласно подсчетам парижской мэрии, объемы неубранного мусора на улицах 17 марта достигали объема в 10 тыс. тонн
Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images
Закрыты три предприятия, на которых сжигается парижский мусор: на двух проходит забастовка, на третьем идут ремонтные работы
Фото: Zuma/ТАСС
Помимо созданных этой забастовкой неудобств для горожан, налицо риск чреватой последствиями антисанитарии
Фото: Zuma/ТАСС
"Концентрация отходов, особенно продовольственных, повышает риски для населения, создает проблему для общественной гигиены и способствует распространению крыс – разносчиков болезней", — говорится в заявлении столичной префектуры
Фото: АР/ТАСС
Жители города в соцсетях выражают недовольство и жалуются на неприятный запах, который исходит от гор мусора
Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
Мэр Парижа Анна Идальго в пятницу сообщила, что по требованию полиции передала стражам список из 4 тыс. имен сотрудников клининговых служб города, а также их адрес проживания
Фото: АР/ТАСС
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в свою очередь объяснил, что сам потребовал от полиции принять меры для выхода на работу сотрудников мусорных компаний
Фото: ЕРА/ТАСС
Сотрудники компаний, занимающихся вывозом мусора в Париже, объявили забастовку в рамках протеста против пенсионной реформы во Франции, которая вызвала широкий резонанс по всей стране
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6188/64089
Комментариев нет.
-
Архивы
- Март 2023 (63)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий