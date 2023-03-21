Как приготовить вкуснейший чизкейк без выпекания: 5 изысканных рецептов для всей семьи

Когда душе хочется сладенького к чаю или кофе, но при этом печь торт или кексы долго и нудно, значит пришло время побаловать себя чизкейком! Этот десерт прост в приготовлении, а ещё обладает многообразием начинок, что делает его любимцем и детей, и взрослых. А сегодня мы подготовили пятерку самых актуальных рецептов для вашего перекуса.

1. С маскарпоне

С маскарпоне. \ Фото: assets.myfoodandfamily.com.

Если вы хотите максимально нежный, лёгкий и воздушный десерт, то обратите своё внимание на чизкейк с маскарпоне.

Ингредиенты:

• Печенье песочное – 2 пачки (по 200 г);

• Масло сливочное – 150 г;

• Сыр маскарпоне – 0,6 кг;

• Сливки – 0,5 л;

• Вода – 0,5 стакана;

• Пудра сахарная – 150 г;

• Молоко – 0,5 стакана;

• Желе по вкусу – 1 пакетик;

• Ванильный сахар – 1 пакетик.

Чизкейк с маскарпоне. \ Фото: hips.hearstapps.com.

Способ приготовления:

• Печенье измельчить до состояния средней крошки;

• Масло растопить и смешать с дроблённым печеньем;

• Перемешать до однородной консистенции;

• Из получившейся массы сформировать основу для чизкейка, выложив в форму;

• Поставить в холодильник;

• Желе залить водой и дать набухнуть;

• Маскарпоне смешать с сахарной пудрой и ванильным сахаром;

• Всё как следует взбить миксером;

• Не переставая взбивать, медленно влить сливки;

• Смешать тёплое молоко с водой и желе;

• Тщательно перемешать;

• Соединить с сырной массой;

• И ещё раз всё как следует взбить;

• Получившейся массой залить основу для чизкейка;

• Аккуратно и равномерно распределить по всему коржу;

• Поставить в холодильник на пять-шесть часов;

• При желании перед подачей можно украсить свежими ягодами или листочками мяты.

2. Творожный

Творожный чизкейк. \ Фото: thespruceeats.com.

А этот рецепт чизкейка придётся по вкусу всем тем, кто любит творог в любом виде, но устал от сырников и запеканки.

Ингредиенты:

• Печенье песочное – 1 пачка (200 г);

• Творог жирный – 200 г;

• Масло сливочное – 100 г;

• Сметана – 200 г;

• Сахар – по вкусу;

• Желатин – 2,5 ст. л без горки;

• Вода – 220 мл;

• Сок по вашему вкусу – 100 мл;

• Мята свежая – для украшения.

Чизкейк с творогом. \ Фото: kingarthurbaking.com.

Способ приготовления:

• Сливочное масло нагреть до комнатной температуры;

• Выложить в миску и смешать с раскрошенным печеньем;

• Перебить блендером до однородной массы;

• Получившуюся смесь выложить в форму;

• Утрамбовать и поставить в холодильник;

• Желатин развести в половине стакана холодной воды;

• Оставить, чтобы набух;

• В миске смешать сметану с творогом и сахаром;

• Взбить блендером;

• В 2/3 части желатина добавить остатки горячей воды;

• Смешать с творожной массой;

• Получившуюся смесь аккуратно распределить по коржу;

• Накрыть форму пищевой плёнкой и поставить в холодильник на полтора-два часа;

• Остатки желатина смешать с соком;

• Залить им застывший творожный слой;

• Вновь поставить форму в холодильник на два-три часа;

• Перед подачей украсить листочками свежей мяты.

3. Со сгущённым молоком

Со сгущёнкой. \ Фото: th.bing.com.

Прослойка в таком чизкейке получается настолько нежной и воздушной, что напоминает собой суфле, которое буквально тает на языке.

Ингредиенты:

• Сметана – 0,5 л;

• Печенье рассыпчатое – 250 г;

• Молоко сгущённое – 300 г;

• Масло сливочное – 100 г;

• Желатин – 1 ст.л. без горки;

• Вода – ¾ части стакана;

• Ягоды – для подачи;

• Мята свежая – для украшения.

Чизкейк со сгущённым молоком. \ Фото: seasonsandsuppers.ca.

Способ приготовления:

• Печенье измельчить в крошку;

• Масло растопить и смешать с печеньем;

• Сформировать основу-корж, выложив её в форму;

• Как следует утрамбовать;

• Желатин залить холодной водой;

• Дать разбухнуть и перемешать до полного растворения;

• Сметану смешать со сгущённым молоком;

• Взбить и соединить с желатином;

• Перемешать и ещё раз как следует взбить;

• Получившуюся массу распределить по коржу-основе;

• Аккуратно разравнять;

• Накрыть форму пищевой плёнкой;

• Поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания;

• Перед подачей украсить ягодами и листочками свежей мяты.

4. Ореховый

Ореховый чизкейк. \ Фото: sidolidesserts.co.uk.

А вот этот чизкейк может похвастаться ярким, насыщенным ореховым вкусом и тонким шоколадным послевкусием.

Ингредиенты:

• Печенье рассыпчатое шоколадное или ореховое – 1 пачка (200 г);

• Маскарпоне – 200 г;

• Арахис очищенный жареный – 200 г;

• Сливки жирные – 1,5 стакана;

• Масло сливочное – 100 г;

• Молоко – 0,5 стакана;

• Эспрессо – 1 ч.л;

• Шоколад горький 70-80% — 1 плитка (80 г);

• Желатин – 20 г;

• Сахарная пудра – по вкусу.

Чизкейк с орехами. \ Фото: img.delicious.com.au.

Способ приготовления:

• Желатин залить водой и оставить до полного растворения;

• Печенье измельчить до состояния средней крошки;

• Смешать с растопленным сливочным маслом;

• Получившуюся смесь выложить в форму и утрамбовать, формируя корж-основу;

• Арахис смешать с сахарной пудрой и перебить блендером;

• Добавить молоко и взбить;

• Затем добавить маскарпоне, смешанный с желатином, сахарной пудрой и эспрессо;

• Взбить до однородной массы;

• В отдельной ёмкости взбить сливки и смешать с сырно-ореховой массой;

• Затем добавить натёртый шоколад;

• Перемешать и снова взбить;

• Получившуюся массу распределить поверх коржа;

• Накрыть форму пищевой плёнкой и отправить в холодильник на пять-шесть часов.

5. Кокосовый

Чизкейк с кокосовой стружкой. \ Фото: img.apmcdn.org.

Кокосовый чизкейк с рикоттой – десерт, который покорит сердце с первого укуса. А чтобы насладиться им сполна, подавайте его с чашечкой крепкого свежесваренного кофе.

Ингредиенты:

• Печенье рассыпчатое – 1 пачка (200 г);

• Рикотта – 250 г;

• Масло сливочное – 100 г;

• Сливки жирные – 1 неполный на два пальца стакан;

• Стружка кокосовая – опционально;

• Сахарная пудра – по вкусу.

Лёгкий, нежный и воздушный кокосовый чизкейк. \ Фото: aclassictwist.com.

Способ приготовления:

• Печенье измельчить;

• Смешать с растопленным сливочным маслом;

• Выложить в форму;

• Хорошенько разровнять и утрамбовать;

• Поставить в холодильник;

• Сахарную пудру смешать с рикоттой и взбить;

• В другой ёмкости взбить сливки до состояния густых пиков;

• Смешать с сырной массой;

• Добавить кокосовую стружку и всё как следует перемешать;

• Получившуюся массу распределить по коржу;

• Накрыть пищевой плёнкой и оставить в холодильнике на пять-шесть часов.

Источник: https://novate.ru/blogs/180922/64156/