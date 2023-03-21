Как живут люди в самом жарком городе мира, где птицы замертво падают с неба от невыносимого зноя

Кувейт – это эмират на северо-востоке Аравийского полуострова. Его столицей является большой и очень красивый город Эль-Кувейт. Кроме ультрасовременных блестящих небоскрёбов и великолепных зеркальных зданий торговых центров, город славится огромным количеством величественных памятников исламской архитектуры. Тут много музеев, традиционных арабских рынков, кафе и гостиниц, роскошных пляжей. Приезжать сюда лучше зимой. В остальное время здесь очень жарко. Настолько, что прошлым летом на парковках плавились машины, а птицы замертво падали с неба. Как же тут живут люди?

Самое жаркое лето за последние 70 лет

Прошлое лето стало самым жарким за последние почти сто лет. Температура воздуха достигла рекордных семидесяти градусов по Цельсию. Правительство призвало жителей к экономии электроэнергии. Разумное расходование должно было позволить бесперебойно работать кондиционерам. В рамках реализации проекта государственной программы экономии электричества все старые приборы для кондиционирования воздуха заменили на новые. Без них тут не выжить, а современные потребляют гораздо меньше энергии.

Карта Кувейта.

Столь экстремально высокие температуры объясняются близостью Кувейта к так называемому тропику Рака. Это земная параллель, где солнце находится практически перпендикулярно к Земле. Кроме того, в этом году из Индийского океана распространился особо жестокий тропический циклон, который повлиял на погоду также в Ираке и Саудовской Аравии. Жара была такова, что около миллиарда морских обитателей сварились в океане заживо.

Автомобили и светофоры расплавились от жары.

Как спасаются люди в таком аду

Как можно жить в таком знойном аду?

Летний период в Кувейте всегда очень жаркий, от удушливого зноя спасает лишь нахождение в помещении с кондиционером. Передвигаться по городу можно только в автомобиле с кондиционером. Возможно, это плохо и для организма, и для экологии, но иначе от этого ада земного просто не спастись. С каждым годом жара здесь становится всё более невыносимой. Добавляют «прелестей» жизни и ужасающие песчаные бури. Жители Кувейта — действительно очень стойкие люди. Прошлым летом царил такой зной, что птицы замертво падали с неба. Моллюски на пляжах варились внутри своих раковин.

Расплавленные автомобили на одной из парковок в Эль-Кувейте.

Естественно, что пребывать на улице в такую жару — это опасно не только для здоровья, но и для жизни. По статистике две трети всех смертей происходят здесь из-за жары. Ощущение летом такое, как будто тело засунули в огромную конвекционную печь. Погода здесь всё больше напоминает картины апокалипсиса.

Кондиционеры тут везде. Как рассказывают те, кто побывал в этой стране, с температурой помещения частенько настолько перегибают палку, что там становится уж слишком прохладно. Вход прикрывает специальная завеса, чтобы не допустить попадание тёплого воздуха. В общем, кондиционированию в Кувейте уделяется столь же пристальное внимание, как в холодных регионах отоплению.

Люди, которые здесь живут — невероятно выносливые и стойкие.

Ещё один недостаток здешнего климата — это очень низкая влажность воздуха. Достаточно несколько раз вдохнуть, чтобы все слизистые мгновенно пересохли. Тут практически нет естественной растительности — ни одно растение не может здесь выжить. Все существующие деревья могут расти только потому что к ним подводят под землёй трубы, орошая их искусственно.

Угроза выживания

Ситуация сложилась в последние годы очень тяжёлая. Температура повышается с каждым годом всё выше, уровень моря тоже растёт, а вместе со всем этим растёт потребность в электроэнергии и пресной воде. Растения и животные исчезают. Люди умирают в огромном количестве от этой адской жары. Домашние животные регулярно попадают в ветеринарные клиники с тепловыми ударами. Иногда редкие дикие животные забредают в города в поисках тени, воды и пропитания.

Эль-Кувейт — очень красивый и современный город.

Пока Кувейт способен справляться со всеми этими вызовами благодаря добыче «чёрного золота». Только запасы его не бесконечны. По подсчётам учёных уже через семь-восемь лет потребуется чуть больше трети всей нефти, которую здесь добывают, чтобы обеспечить население необходимым количеством электроэнергии и воды. Пройдёт не так много веков и эти земли придётся покинуть, заброшенные города быстро поглотят пески…

Вся эта урбанизационная красота очень быстро увянет, если люди оставят регион.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/231222/55044/