5 рецептов тортов, которые с лёгкостью готовятся на сковороде

Чтобы приготовить торт совсем необязательно обладать дипломом кондитера и быть мега гуру в кулинарии. Достаточно запастись терпением, вооружиться хорошим настроением и приступить к готовке, следуя подробно изложенным рецептам. А приятным бонусом станет то, что все они готовятся на сковороде, без всяких мультиварок и духовок.

1. Со сгущёнкой и сметаной

Сметанник со сгущёнкой. \ Фото: google.com.

На приготовление этого торта уйдёт в общей сложности чуть больше часа, а получившийся результат приятно удивит.

Ингредиенты:

• Разрыхлитель – 1 ч.л;

• Яйца – 3 шт;

• Сахар – 1 стакан;

• Мука – 140 г;

• Молоко – 1 стакан;

• Масло подсолнечное рафинированное – 0,5 стакана;

• Какао порошок – 1/4 часть стакана.

Для крема:

• Сметана жирная – 1 пакет/банка (400 г);

• Сгущённое молоко – 1 банка.

Торт со сметаной и сгущёнкой. \ Фото: i.pinimg.com.

Способ приготовления:

• В миске смешать сахар с яйцами;

• Влить молоко комнатной температуры;

• Добавить масло;

• Всё как следует перемешать и взбить;

• Затем добавить просеянную через сито муку с какао и разрыхлителем;

• Перемешать до однородной массы;

• Тесто должно получиться по консистенции как на блины;

• Скороду смазать маслом;

• Влить немного теста;

• На среднем огне под крышкой испечь тонкие коржи;

• В миске смешать сгущённое молоко со сметаной;

• Взбить миксером до густой однородной массы;

• Получившейся смесью смазать коржи;

• Собрать торт;

• Накрыть его специальной крышкой или любой другой ёмкостью, подходящей по высоте и объёму;

• Поставить торт в холодильник на пять-шесть часов (в идеале оставить на всю ночь);

• После разрезать порционно и подать к столу.

2. Творожный

Творожный торт. \ Фото: cache.marieclaire.fr.

Нежный творожный торт буквально тает на языке, даря наслаждение с первого кусочка. Это лакомство оценят по достоинству как взрослые, так и дети, которые не особо жалуют творог в чистом виде.

Ингредиенты:

• Яйца – 1-2 шт;

• Творог – 200 г;

• Сахар – 0,5 стакана;

• Ванильный сахар – 1 пакетик (10-15 г);

• Мука – 160 г;

• Сода – 1 ч.л;

• Миндальные лепестки – для украшения;

• Шоколад горький – 2 полоски.

Для крема:

• Яйца – 2 шт;

• Сахар – неполный на два пальца стакан;

• Сахар ванильный – 1 пакетик;

• Мука – 4-5 ч.л;

• Крахмал кукурузный — 4-5 ч.л;

• Сметана средней жирности – 150 г;

• Масло сливочное – 75 г;

• Молоко – 450 мл.

Торт из творога. \ Фото: static01.nyt.com.

Способ приготовления:

• Для приготовления крема смешать в сотейнике муку с крахмалом, сахаром, яйцами, ванильным сахаром и сметаной;

• Молоко довести почти до кипения;

• Аккуратно влить в яичную смесь;

• Поставить на медленный огонь;

• Готовить до тех пор, пока крем не станет густым и тягучим (не забывать помешивать);

• После добавить сливочное масло;

• Взбить блендером до однородной консистенции;

• Остудить и отправить в холодильник;

• Для приготовления теста смешать яйца с творогом и взбить;

• Добавить сахар, смешанный с ванильным сахаром и просеянную муку, смешанную с содой;

• Перемешать;

• Замесить тесто вручную;

• Разделить на восемь равномерных частей;

• Рабочую поверхность посыпать мукой;

• Раскатать коржи толщиной четыре-пять миллиметров по диаметру сковороды;

• Выпекать коржи под крышкой на сухой сковороде с антипригарной поверхностью, или же застелить пергаментом;

• Готовые коржи остудить;

• Перемазать кремом;

• Собрать торт;

• Посыпать миндальными лепестками и тёртым шоколадом;

• Отправить в холодильник на всю ночь.

3. Медовик

Медовик. \ Фото: allrecipes.com.

Пожалуй, нет ни одного человека, который мог бы вот так просто устоять перед медовиком.

Ингредиенты:

• Масло сливочное – 0,5 пачки (100 г);

• Мука – 0,4 кг;

• Сахар – 1 неполный на два пальца стакан;

• Мёд – 2-3 ст.л;

• Яйца – 3 шт;

• Сметана – 4-5 ч.л;

• Сода – 0,5 ч.л.

Для крема:

• Сметана жирная – 600 г;

• Сахар – 0,5 стакана;

• Ванильный сахар – 1 пакетик.

Медовый торт. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.

Способ приготовления:

• Постоянно помешивая, на водяной бане растопить мёд с маслом и сахаром;

• Как только масса нагреется и станет однородной, снять с огня и добавить соду;

• Перемешать хорошенько;

• Дать настояться десять-пятнадцать минут;

• После добавить яйца;

• А затем сметану и просеянную через сито муку;

• Вымешать как следует;

• Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на два-три часа;

• В миске взбить сметану;

• Добавить сахар с ванильным сахаром;

• Перемешать и ещё раз взбить;

• Тесто разделить на восемь равных частей;

• Раскатать коржи по диаметру сковородки;

• Готовить на медленном огне до румяного цвета с двух сторон;

• Подравнять края;

• Дать остыть коржам;

• После сформировать торт, хорошенько смазывая кремом;

• Обрезки перебить до состояния мелкой крошки;

• Посыпать ею торт;

• Отправить в холодильник на всю ночь;

• После подать к столу, разделив на порции.

4. Кофейный

Кофейный торт. \ Фото: telegraph.co.uk.

Этот торт по праву может называться ароматным, поскольку запах кофе ещё долгое время будет витать по всей квартире.

Ингредиенты:

• Яйца – 2 шт;

• Сахар – 1 стакан;

• Мука – 250 г;

• Масло сливочное – опционально;

• Молоко – 250 мл;

• Кофе растворимый – 3 ч.л;

• Сода – 1 ч.л.

Для крема:

• Мука – 1,5 ст.л;

• Сливки средней жирности – 0,5 л;

• Яйца – 2 шт;

• Сахар – 1 стакан.

Торт со вкусом кофе. \ Фото: wp.scoopwhoop.com.

Способ приготовления:

• Молоко слегка подогреть;

• Растворить в нём кофе;

• Масло (примерно пятьдесят грамм) растопить на водяной бане;

• Смешать с яйцами, сахаром, гашённой содой и просеянной мукой;

• Перемешать до однородной массы;

• После влить кофе;

• Замесить тесто как на оладьи;

• Сковородку смазать маслом;

• Выпекать коржи на среднем огне под крышкой;

• Выложить на тарелку и остудить;

• В сотейнике смешать сахар с яйцами, мукой и тёплыми сливками;

• Варить крем пять-семь минут на медленном огне, постоянно помешивая;

• Как следует остудить;

• После сформировать торт, перемазав коржи;

• Поставить в холодильник на два-три часа;

• Готовый торт нарезать порционно и подать к столу.

5. Кокосовый

Кокосовый торт. \ Фото: preppykitchen.com.

Не только «Баунти» и «Рафаэлло» могут подарить райское наслаждение, а и кокосовый торт.

Ингредиенты:

• Сметана средней жирности – 100 г;

• Яйца – 2 шт;

• Мука – 100 г;

• Сахар – по вкусу;

• Разрыхлитель – 1 ч.л;

• Масло подсолнечное – 2 ч.л.

Для крема:

• Сметана средней жирности – 50 г;

• Яйцо – 1 шт;

• Молоко – 1 стакан;

• Сахар – по вкусу;

• Ванильный сахар.

Для посыпки:

• Кокосовая стружка.

Торт с кокосовой стружкой. \ Фото: thespruceeats.com.

Способ приготовления:

• Сметану смешать с сахаром и яйцами;

• Взбить венчиком;

• Добавить просеянную через мелкое сито муку и разрыхлитель;

• После добавить подсолнечное масло;

• Хорошенько перемешать и взбить;

• Готовить коржи на сухой сковородке под крышкой;

• Выложить на тарелку и остудить;

• Для крема взбить яйца с сахаром и ванилью;

• Всыпать муку и влить молоко;

• Как следует перемешать;

• Готовить крем на медленном огне до тех пор, пока он не станет густым (обязательно помешивать);

• Остудить пару минут;

• Добавить сметану;

• Взбить миксером;

• Перемазать коржи кремом;

• Собрать торт;

• Смазать сверху и со всех сторон остатками крема;

• Посыпать кокосовой стружкой;

• Отправить в холодильник на всю ночь.

Источник: https://novate.ru/blogs/010123/65105/