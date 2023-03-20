5 рецептов тортов, которые с лёгкостью готовятся на сковороде
Чтобы приготовить торт совсем необязательно обладать дипломом кондитера и быть мега гуру в кулинарии. Достаточно запастись терпением, вооружиться хорошим настроением и приступить к готовке, следуя подробно изложенным рецептам. А приятным бонусом станет то, что все они готовятся на сковороде, без всяких мультиварок и духовок.
1. Со сгущёнкой и сметаной
Сметанник со сгущёнкой. \ Фото: google.com.
На приготовление этого торта уйдёт в общей сложности чуть больше часа, а получившийся результат приятно удивит.
Ингредиенты:
• Разрыхлитель – 1 ч.л;
• Яйца – 3 шт;
• Сахар – 1 стакан;
• Мука – 140 г;
• Молоко – 1 стакан;
• Масло подсолнечное рафинированное – 0,5 стакана;
• Какао порошок – 1/4 часть стакана.
Для крема:
• Сметана жирная – 1 пакет/банка (400 г);
• Сгущённое молоко – 1 банка.
Торт со сметаной и сгущёнкой. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать сахар с яйцами;
• Влить молоко комнатной температуры;
• Добавить масло;
• Всё как следует перемешать и взбить;
• Затем добавить просеянную через сито муку с какао и разрыхлителем;
• Перемешать до однородной массы;
• Тесто должно получиться по консистенции как на блины;
• Скороду смазать маслом;
• Влить немного теста;
• На среднем огне под крышкой испечь тонкие коржи;
• В миске смешать сгущённое молоко со сметаной;
• Взбить миксером до густой однородной массы;
• Получившейся смесью смазать коржи;
• Собрать торт;
• Накрыть его специальной крышкой или любой другой ёмкостью, подходящей по высоте и объёму;
• Поставить торт в холодильник на пять-шесть часов (в идеале оставить на всю ночь);
• После разрезать порционно и подать к столу.
2. Творожный
Творожный торт. \ Фото: cache.marieclaire.fr.
Нежный творожный торт буквально тает на языке, даря наслаждение с первого кусочка. Это лакомство оценят по достоинству как взрослые, так и дети, которые не особо жалуют творог в чистом виде.
Ингредиенты:
• Яйца – 1-2 шт;
• Творог – 200 г;
• Сахар – 0,5 стакана;
• Ванильный сахар – 1 пакетик (10-15 г);
• Мука – 160 г;
• Сода – 1 ч.л;
• Миндальные лепестки – для украшения;
• Шоколад горький – 2 полоски.
Для крема:
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – неполный на два пальца стакан;
• Сахар ванильный – 1 пакетик;
• Мука – 4-5 ч.л;
• Крахмал кукурузный — 4-5 ч.л;
• Сметана средней жирности – 150 г;
• Масло сливочное – 75 г;
• Молоко – 450 мл.
Торт из творога. \ Фото: static01.nyt.com.
Способ приготовления:
• Для приготовления крема смешать в сотейнике муку с крахмалом, сахаром, яйцами, ванильным сахаром и сметаной;
• Молоко довести почти до кипения;
• Аккуратно влить в яичную смесь;
• Поставить на медленный огонь;
• Готовить до тех пор, пока крем не станет густым и тягучим (не забывать помешивать);
• После добавить сливочное масло;
• Взбить блендером до однородной консистенции;
• Остудить и отправить в холодильник;
• Для приготовления теста смешать яйца с творогом и взбить;
• Добавить сахар, смешанный с ванильным сахаром и просеянную муку, смешанную с содой;
• Перемешать;
• Замесить тесто вручную;
• Разделить на восемь равномерных частей;
• Рабочую поверхность посыпать мукой;
• Раскатать коржи толщиной четыре-пять миллиметров по диаметру сковороды;
• Выпекать коржи под крышкой на сухой сковороде с антипригарной поверхностью, или же застелить пергаментом;
• Готовые коржи остудить;
• Перемазать кремом;
• Собрать торт;
• Посыпать миндальными лепестками и тёртым шоколадом;
• Отправить в холодильник на всю ночь.
3. Медовик
Медовик. \ Фото: allrecipes.com.
Пожалуй, нет ни одного человека, который мог бы вот так просто устоять перед медовиком.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 0,5 пачки (100 г);
• Мука – 0,4 кг;
• Сахар – 1 неполный на два пальца стакан;
• Мёд – 2-3 ст.л;
• Яйца – 3 шт;
• Сметана – 4-5 ч.л;
• Сода – 0,5 ч.л.
Для крема:
• Сметана жирная – 600 г;
• Сахар – 0,5 стакана;
• Ванильный сахар – 1 пакетик.
Медовый торт. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
Способ приготовления:
• Постоянно помешивая, на водяной бане растопить мёд с маслом и сахаром;
• Как только масса нагреется и станет однородной, снять с огня и добавить соду;
• Перемешать хорошенько;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• После добавить яйца;
• А затем сметану и просеянную через сито муку;
• Вымешать как следует;
• Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на два-три часа;
• В миске взбить сметану;
• Добавить сахар с ванильным сахаром;
• Перемешать и ещё раз взбить;
• Тесто разделить на восемь равных частей;
• Раскатать коржи по диаметру сковородки;
• Готовить на медленном огне до румяного цвета с двух сторон;
• Подравнять края;
• Дать остыть коржам;
• После сформировать торт, хорошенько смазывая кремом;
• Обрезки перебить до состояния мелкой крошки;
• Посыпать ею торт;
• Отправить в холодильник на всю ночь;
• После подать к столу, разделив на порции.
4. Кофейный
Кофейный торт. \ Фото: telegraph.co.uk.
Этот торт по праву может называться ароматным, поскольку запах кофе ещё долгое время будет витать по всей квартире.
Ингредиенты:
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – 1 стакан;
• Мука – 250 г;
• Масло сливочное – опционально;
• Молоко – 250 мл;
• Кофе растворимый – 3 ч.л;
• Сода – 1 ч.л.
Для крема:
• Мука – 1,5 ст.л;
• Сливки средней жирности – 0,5 л;
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – 1 стакан.
Торт со вкусом кофе. \ Фото: wp.scoopwhoop.com.
Способ приготовления:
• Молоко слегка подогреть;
• Растворить в нём кофе;
• Масло (примерно пятьдесят грамм) растопить на водяной бане;
• Смешать с яйцами, сахаром, гашённой содой и просеянной мукой;
• Перемешать до однородной массы;
• После влить кофе;
• Замесить тесто как на оладьи;
• Сковородку смазать маслом;
• Выпекать коржи на среднем огне под крышкой;
• Выложить на тарелку и остудить;
• В сотейнике смешать сахар с яйцами, мукой и тёплыми сливками;
• Варить крем пять-семь минут на медленном огне, постоянно помешивая;
• Как следует остудить;
• После сформировать торт, перемазав коржи;
• Поставить в холодильник на два-три часа;
• Готовый торт нарезать порционно и подать к столу.
5. Кокосовый
Кокосовый торт. \ Фото: preppykitchen.com.
Не только «Баунти» и «Рафаэлло» могут подарить райское наслаждение, а и кокосовый торт.
Ингредиенты:
• Сметана средней жирности – 100 г;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 100 г;
• Сахар – по вкусу;
• Разрыхлитель – 1 ч.л;
• Масло подсолнечное – 2 ч.л.
Для крема:
• Сметана средней жирности – 50 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Молоко – 1 стакан;
• Сахар – по вкусу;
• Ванильный сахар.
Для посыпки:
• Кокосовая стружка.
Торт с кокосовой стружкой. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Сметану смешать с сахаром и яйцами;
• Взбить венчиком;
• Добавить просеянную через мелкое сито муку и разрыхлитель;
• После добавить подсолнечное масло;
• Хорошенько перемешать и взбить;
• Готовить коржи на сухой сковородке под крышкой;
• Выложить на тарелку и остудить;
• Для крема взбить яйца с сахаром и ванилью;
• Всыпать муку и влить молоко;
• Как следует перемешать;
• Готовить крем на медленном огне до тех пор, пока он не станет густым (обязательно помешивать);
• Остудить пару минут;
• Добавить сметану;
• Взбить миксером;
• Перемазать коржи кремом;
• Собрать торт;
• Смазать сверху и со всех сторон остатками крема;
• Посыпать кокосовой стружкой;
• Отправить в холодильник на всю ночь.
Источник: https://novate.ru/blogs/010123/65105/
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