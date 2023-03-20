РЫНОК В СОВЕТСКОЙ ЖИВОПИСИ.(ПОДБОРКА КАРТИН)



Стебаев Александр В деревенском магазине 1965



Чередниченко Анна «На базар» 1947





Балабин Александр Федорович (1922 — 1977)



Векслер Абрам «Одесский привоз» 1969



Гечас (Гячас) Винцентас «На колхозном рынке» 1959



Дурасов Лев «За хлебом»



Заливаха Афанасий «Чайная» 1965



Калинычева Клара «Товар лицом» 1962



Козлов Павел «Автолавка» 1960



Лимантова Ирина Феликсовна (1958-2000).



Лобов А..



Маврина (Лебедева) Татьяна «Суздаль. Базар»



Олег Леонидович Ломакин



Пушнин Александр Тихонович (1921-1991)



Рамазанов В ковровой лавке



Сайфутдинов Анвар Камилевич



Эрб Эрно Айзиг (Исаак) «Утро на рынке» 1930-е.



Строев Владимир Базарный день



Чернышев Николай Михайлович (1885— 1973)

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498637271/