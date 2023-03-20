РЫНОК В СОВЕТСКОЙ ЖИВОПИСИ.(ПОДБОРКА КАРТИН)
Стебаев Александр В деревенском магазине 1965
Чередниченко Анна «На базар» 1947
Балабин Александр Федорович (1922 — 1977)
Векслер Абрам «Одесский привоз» 1969
Гечас (Гячас) Винцентас «На колхозном рынке» 1959
Дурасов Лев «За хлебом»
Заливаха Афанасий «Чайная» 1965
Калинычева Клара «Товар лицом» 1962
Козлов Павел «Автолавка» 1960
Лимантова Ирина Феликсовна (1958-2000).
Лобов А..
Маврина (Лебедева) Татьяна «Суздаль. Базар»
Олег Леонидович Ломакин
Пушнин Александр Тихонович (1921-1991)
Рамазанов В ковровой лавке
Сайфутдинов Анвар Камилевич
Эрб Эрно Айзиг (Исаак) «Утро на рынке» 1930-е.
Строев Владимир Базарный день
Чернышев Николай Михайлович (1885— 1973)
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498637271/
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