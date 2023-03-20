Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

РЫНОК В СОВЕТСКОЙ ЖИВОПИСИ.(ПОДБОРКА КАРТИН)

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Стебаев Александр В деревенском магазине 1965

Хостинг картинок yapx.ru
Чередниченко Анна «На базар» 1947
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Балабин Александр Федорович (1922 — 1977)
Хостинг картинок yapx.ru
Векслер Абрам «Одесский привоз» 1969
Хостинг картинок yapx.ru
Гечас (Гячас) Винцентас «На колхозном рынке» 1959
Хостинг картинок yapx.ru
Дурасов Лев «За хлебом»
Хостинг картинок yapx.ru
Заливаха Афанасий «Чайная» 1965
Хостинг картинок yapx.ru
Калинычева Клара «Товар лицом» 1962
Хостинг картинок yapx.ru
Козлов Павел «Автолавка» 1960
Хостинг картинок yapx.ru
Лимантова Ирина Феликсовна (1958-2000).
Хостинг картинок yapx.ru
Лобов А..
Хостинг картинок yapx.ru
Маврина (Лебедева) Татьяна «Суздаль. Базар»
Хостинг картинок yapx.ru
Олег Леонидович Ломакин
Хостинг картинок yapx.ru
Пушнин Александр Тихонович (1921-1991)
Хостинг картинок yapx.ru
Рамазанов В ковровой лавке
Хостинг картинок yapx.ru
Сайфутдинов Анвар Камилевич
Хостинг картинок yapx.ru
Эрб Эрно Айзиг (Исаак) «Утро на рынке» 1930-е.
Хостинг картинок yapx.ru
Строев Владимир Базарный день
Хостинг картинок yapx.ru
Чернышев Николай Михайлович (1885— 1973)

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498637271/

20.03.2023 - Posted by | Креатив...

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