Николлетто

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Розовый город Ереван: Почему в столице Армении испокон веков строят дома в единой цветовой гамме

Те, кто бывал в Ереване, заметили, что в этом городе очень много домов розового цвета самого разного оттенка – от розовато-персикового до насыщенно кирпично-оранжевого. Армянскую столицу из-за этого даже называют «Розовый город», а архитектура города приобрела от этого свой индивидуальный шарм. Почему камень, из которого построены дома, имеет такой цвет? Или армяне просто любят розовый и специально красят свои здания? В нашей статье вы узнаете ответ на этот вопрос.

Розовым Ереван был и раньше

В столице Армении и постройки советской эпохи, и некоторые новые здания имеют разные оттенки розового, и особенно заметно это на закате или на рассвете, когда они освещены солнцем, расположенным низко от горизонта. Но и до советских времен Ереван имел такую же цветовую гамму, хотя в советские годы город и был перестроен по круговой схеме, в связи с чем пришлось снести много старых зданий. В общем «розовым» Ереван был во все времена. Впрочем, пора уже рассказать, почему.

Город на закате.

Город на закате.

Начать придётся издалека. Миллионы лет назад на том месте, где сейчас раскинулся красавец-Ереван, бушевали вулканы. Застывший прессованный пепел постепенно превратился в хорошо подходящий для строительства вулканический туф. Этого камня очень много в данной местности, поэтому ереванцы, конечно, испокон веков использовали лавовую породу в качестве строительного материала.

Розовые красоты архитектуры.

Розовые красоты архитектуры.

Розовая лавовая порода прекрасно подходит для возведения домов.

Розовая лавовая порода прекрасно подходит для возведения домов.

Лава неслась с бешеной скоростью

Люди, знакомые с архитектурой разных стран, наверняка знают, что в разных частях Земли из туфа тоже возводят здания – например, в соседней Грузии, в Италии, в африканских странах. Однако, как правило, там камень более темный или коричневато-желтый, и именно в Ереване туф имеет такой розоватый цвет.

Площадь республики.

Площадь республики.

Ученые дают этому объяснение. В частности, западный вулканолог Джек Локвуд, который в свое время работал в СССР, рассказал, что все дело в скорости движения лавы и в её окислении. По его словам, розовая вулканическая порода представляет собой так называемый «сваренный туф», образовавшийся из верхней части мощнейших пирокластических потоков (смеси высокотемпературных газов, пепла и обломков пород), которые очень характерны для в этой части Армении. Это означает, что первая порция вырвавшейся миллионы лет назад лавы была плотной и при этом очень разрушительной. Взорвавшиеся пепел вулканические газы и фрагменты лавы стремительно стекали вниз по горному склону. И розовый – это первоначальный цвет окисления, который образовался в результате остывания этих горячих потоков.

Быстрая скорость и окисление в результате дали туф розового цвета.

Быстрая скорость и окисление в результате дали туф розового цвета.

Розоватая палитра, которой насыщен город, делает его неповторимым.

Розоватая палитра, которой насыщен город, делает его неповторимым.

Однако не только скорость потока влияет на цвет. Все дело еще и в образовании на плоской местности толстых отложений, которые можно встретить даже на отдалении от вулканического источника.
А вот черные лавовые породы, которые распространены по всему земному шару, по словам Локвуда, представляют собой базальт, или затвердевшую кристаллическую вулканическую лаву, которая образовалась в результате не быстрого, а наоборот, медленного продвижения вниз и которая при этом смешивалась с минералами.

Красота розовых зданий. Площадь Республики.

Красота розовых зданий. Площадь Республики.

Плюсы и минусы розового туфа

Кстати, как уточняет ученый, сваренный туф – материал не очень прочный и большие нагрузки выдержать он не может. Судя по всему, именно поэтому в Ереване, как замечает вулканолог, розовый камень используют только при строительстве верхних этажей, а нижнюю часть дома стараются возводить из более крепкой вулканической породы – базальта.

Туф лучше использовать для верхних этажей.

Туф лучше использовать для верхних этажей.

Розовая архитектура Еревана неповторима.

Розовая архитектура Еревана неповторима.

Сам по себе розовый туф очень красив и удобен в строительных работах: он легко режется на небольшие блоки. Кроме того, при своей относительно небольшой массе туф прочен и долговечен. Неслучайно выстроенные из такой лавовой породы дома в разных уголках Земли стоят веками.

Розовые дома стоят веками, но только если они выстроены из туфа.

Розовые дома стоят веками, но только если они выстроены из туфа.

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140323/55724/

20.03.2023 - Posted by | Немного истории..., архитектура....

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