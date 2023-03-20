Розовый город Ереван: Почему в столице Армении испокон веков строят дома в единой цветовой гамме

Те, кто бывал в Ереване, заметили, что в этом городе очень много домов розового цвета самого разного оттенка – от розовато-персикового до насыщенно кирпично-оранжевого. Армянскую столицу из-за этого даже называют «Розовый город», а архитектура города приобрела от этого свой индивидуальный шарм. Почему камень, из которого построены дома, имеет такой цвет? Или армяне просто любят розовый и специально красят свои здания? В нашей статье вы узнаете ответ на этот вопрос.

Розовым Ереван был и раньше

В столице Армении и постройки советской эпохи, и некоторые новые здания имеют разные оттенки розового, и особенно заметно это на закате или на рассвете, когда они освещены солнцем, расположенным низко от горизонта. Но и до советских времен Ереван имел такую же цветовую гамму, хотя в советские годы город и был перестроен по круговой схеме, в связи с чем пришлось снести много старых зданий. В общем «розовым» Ереван был во все времена. Впрочем, пора уже рассказать, почему.

Город на закате.

Начать придётся издалека. Миллионы лет назад на том месте, где сейчас раскинулся красавец-Ереван, бушевали вулканы. Застывший прессованный пепел постепенно превратился в хорошо подходящий для строительства вулканический туф. Этого камня очень много в данной местности, поэтому ереванцы, конечно, испокон веков использовали лавовую породу в качестве строительного материала.

Розовые красоты архитектуры.

Розовая лавовая порода прекрасно подходит для возведения домов.

Лава неслась с бешеной скоростью

Люди, знакомые с архитектурой разных стран, наверняка знают, что в разных частях Земли из туфа тоже возводят здания – например, в соседней Грузии, в Италии, в африканских странах. Однако, как правило, там камень более темный или коричневато-желтый, и именно в Ереване туф имеет такой розоватый цвет.

Площадь республики.

Ученые дают этому объяснение. В частности, западный вулканолог Джек Локвуд, который в свое время работал в СССР, рассказал, что все дело в скорости движения лавы и в её окислении. По его словам, розовая вулканическая порода представляет собой так называемый «сваренный туф», образовавшийся из верхней части мощнейших пирокластических потоков (смеси высокотемпературных газов, пепла и обломков пород), которые очень характерны для в этой части Армении. Это означает, что первая порция вырвавшейся миллионы лет назад лавы была плотной и при этом очень разрушительной. Взорвавшиеся пепел вулканические газы и фрагменты лавы стремительно стекали вниз по горному склону. И розовый – это первоначальный цвет окисления, который образовался в результате остывания этих горячих потоков.

Быстрая скорость и окисление в результате дали туф розового цвета.

Розоватая палитра, которой насыщен город, делает его неповторимым.

Однако не только скорость потока влияет на цвет. Все дело еще и в образовании на плоской местности толстых отложений, которые можно встретить даже на отдалении от вулканического источника.

А вот черные лавовые породы, которые распространены по всему земному шару, по словам Локвуда, представляют собой базальт, или затвердевшую кристаллическую вулканическую лаву, которая образовалась в результате не быстрого, а наоборот, медленного продвижения вниз и которая при этом смешивалась с минералами.

Красота розовых зданий. Площадь Республики.

Плюсы и минусы розового туфа

Кстати, как уточняет ученый, сваренный туф – материал не очень прочный и большие нагрузки выдержать он не может. Судя по всему, именно поэтому в Ереване, как замечает вулканолог, розовый камень используют только при строительстве верхних этажей, а нижнюю часть дома стараются возводить из более крепкой вулканической породы – базальта.

Туф лучше использовать для верхних этажей.

Розовая архитектура Еревана неповторима.

Сам по себе розовый туф очень красив и удобен в строительных работах: он легко режется на небольшие блоки. Кроме того, при своей относительно небольшой массе туф прочен и долговечен. Неслучайно выстроенные из такой лавовой породы дома в разных уголках Земли стоят веками.

Розовые дома стоят веками, но только если они выстроены из туфа.

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140323/55724/