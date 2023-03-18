6 советов, как приготовить пышные, а не резиновые оладьи + три классных рецепта

Казалось бы, рецепт оладушек уже давно выучен на зубок, но тогда почему они не получаются такими же нежными и воздушными, как у наших мам и бабушек? Novate.ru делится хитростями, благодаря которым готовая выпечка будет не резиновой, а воздушной. И в качестве бонуса предлагаем несколько проверенных рецептов.

Совет 1: Держите продукты в тепле

Заранее достаньте продукты для теста из холодильника. / Фото: knigizhizni.ru

Пожалуй, самая распространенная ошибка – готовить тесто для оладий из холодных продуктов. Нежелательно использовать кефир или сыворотку, которую вы только достали из холодильника. Они должны достичь комнатной температуры, а иногда их нужно еще и дополнительно подогреть в микроволновке или на плите, если это указано в рецепте. Теплый кефир усиливает и ускоряет процесс брожения, благодаря которому тесто и становится таким воздушным. Кстати, яйца тоже должны полежать на столе хотя бы полчаса, иначе они будут «тормозить» брожение.

Совет 2: Чем дольше, тем лучше

Тесто для оладий должно настояться. / Фото: twilight-saga.ru

Если у вас есть время, оставьте готовое тесто «настаиваться» примерно на 30-40 минут. Пусть процесс брожения длится подольше – тогда в нем появится больше пузырьков, которые отвечают за пышность готовых оладий. Не забудьте вытащить вилку или венчик из миски – они не дадут тесту подняться должным образом. Чтобы понять, что вы все сделали правильно, по истечении времени обратите внимание на тесто – оно должно начать пузыриться, увеличиться в объеме примерно вдвое и образовать «шапочку» из пены.

Совет 3: Не беспокойте тесто

Не нужно трогать тесто после того, как приготовили его. / Фото: kitchenremont.ru

Рецепты оладий отличаются количеством ингредиентов, а также некоторыми продуктами, однако у них у всех есть общая черта – с тестом нужно обращаться очень аккуратно, как с дрожжевым. Соду следует добавлять в самом конце процесса замешивания, чтобы запустить реакцию. После того, как вы ее положили, быстро и осторожно размешайте тесто и отставьте его в сторону на некоторое время. Больше основу для будущих оладий тревожить нельзя, иначе они не получатся воздушными. Если продолжить взбивать ингредиенты после того, как они уже превратились в однородную массу, это спровоцирует высвобождение из муки клейковины, в результате чего оладьи станут резиновыми. Также обращайте внимание на «свое поведение» во время жарки – чтобы не повредить нежную текстуру теста, черпайте его ближе к краю посуды.

Совет 4: Добавьте воздуха

Просеивайте муку для теста. / Фото: aroma-avenue.ru

Только на первый взгляд кажется, что приготовить тесто правильной консистенции – это просто. На самом деле добиться золотой середины, когда тесто не слишком густое и не слишком жидкое – та еще задачка со звездочкой. В идеальных оладьях соотношение муки и кефира составляет примерно 1:1, а в некоторых случаях даже больше. Старайтесь ориентироваться не столько по рецепту, сколько по тому, каким получается тесто – оно должно быть густым, медленно сползать с ложки, а не быстро стекать с нее.

Обратите внимание, что после добавления соды тесто становится более жидким, поэтому не экономьте муку. Также не забудьте обязательно ее просеять, чтобы она насытилась пузырьками воздуха – от этого нюанса зависит пышность готовой выпечки.

Совет 5: Правильная сковорода + масло + крышка

Оладьи лучше жарить на чугунной сковороде. / Фото: ej-ka.net

Пышные оладушки любят масло, но это не значит, что нужно выливать на сковороду половину бутылки. Во-первых, так они станут очень жирными, а во-вторых, это приведет к неравномерному прогреву, ведь как бы вы ни крутили сковороду, распределить масло одинаково не получится. Кондитеры советуют смазывать дно посуды маслом с помощью кулинарной кисти – возьмите рекомендацию на заметку.

Также очень важно подбирать для жарки правильную сковородку – у нее должны быть толстые стенки и дно. Идеальным вариантом является изделие из чугуна, так как оно хорошо сохраняет тепло и позволяет равномерно прожаривать оладьи.

И, конечно, важным моментом является наличие крышки. Когда перевернете оладьи на другую сторону обязательно накройте их, чтобы внутри образовалась нужная температура, тесто пропеклось внутри и выпечка поднялась.

Совет 6: Осторожнее с начинкой

Яблоко нужно измельчить на терке. / Фото: gastronom.ru

Оладьи вкусные сами по себе – они прекрасно звучат со сметаной, сгущенкой, вареньем. Но некоторые хозяйки любят готовить выпечку с начинкой. Если вы входите в их число, не увлекайтесь с количеством. Слишком много начинки приведет к тому, что повредиться консистенция теста или же процесс брожения будет неполноценным. Измельчайте продукты на терке или же нарезайте их мелким кубиком. А если речь идет, например, о тыкве, то ее можно превратить в пюре.

Рецепты оладий

• Яблочные оладьи

Яблочные оладьи отлично звучат с корицей и медом. / Фото: malinika.ru

И начнем сразу с вышеупомянутых оладий с начинкой. Яблоки являются прекрасной основой для такой выпечки, поэтому советуем немного поэкспериментировать на кухне и разнообразить меню своей семьи.

Для приготовления блюда вам понадобится 300 граммов сметаны, два куриных яйца, четыре столовых ложки сахара, чайная ложка ванильного сахара для аромата, щепотка соли, чайная ложка разрыхлителя, четыре столовых ложки манной крупы, 200 граммов муки, четыре яблока средних размеров.

Возьмите большую миску, вбейте в нее яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо взбейте продукты венчиком или миксером, выложите сметану, после чего еще раз перемешайте. Следующие компоненты – манка и мука, предварительно смешанная с разрыхлителем. Добейтесь однородной консистенции теста, после чего добавьте измельченные на терке яблоки.

Поставьте сковороду на плиту, смажьте дно растительным маслом, дождитесь, пока она нагреется, и выложите с помощью ложки будущие оладушки. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки на среднем огне. Не забывайте накрывать крышкой.

• Оладьи на кефире

Пышные оладьи с клубникой. / Фото: ohotamyasa.ru

Классический рецепт оладий, по которому они готовятся просто и быстро. Такое блюдо не только насытит энергией, но и подарит отличное настроение, особенно если подать его вместе с джемом или сгущенкой.

Вам понадобится 350 граммов муки, 500 миллилитров кефира жирностью не менее 2,5%, одно яйцо, две столовых ложки сахара (если будете подавать со сгущенным молоком, положите чуть меньше), щепотка соли, половина чайной ложки соды, растительное масло для жарки.

Заранее достаньте все продукты из холодильника, а когда они достигнут комнатной температуры, приступайте к приготовлению теста. Для начала взбейте яйца с сахаром, чтобы получилась пышная пена, а затем добавьте теплый кефир, предварительно разогретый в микроволновке. В отдельной миске смешайте просеянную муку и соль, после чего добавьте их к другим ингредиентам. Когда получится однородное тесто, накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на полчаса.

Раскалите чугунную сковороду, смажьте ее растительным или топленым маслом и начинайте выкладывать тесто ложкой. Через две-три минуты переверните оладьи и накройте сковороду крышкой. Если готовая выпечка получилась жирной, выкладывайте ее на бумажное полотенце.

• Дрожжевые оладьи

Дрожжевые оладьи получаются намного пышнее, чем с содой

Если у вас есть свободное время, уделите его приготовлению дрожжевых оладий. Они получаются более пышными по сравнению с теми, что готовятся на соде или разрыхлителе, хотя и делаются значительно дольше.

Подготовьте следующие продукты: 650 граммов муки, 550-650 миллилитров молока, пакетик сухих дрожжей (11 граммов), три яйца, чайная ложка соли, столовая ложка сахара, столовая ложка растительного масла для теста + масло для жарки.

Для начала сделайте опару – в миску с подогретым молоко всыпьте дрожжи, добавьте немного сахара и оставьте на десять минут при комнатной температуре. По истечении времени добавьте просеянную муку, хорошо перемешайте, накройте полотенцем и уберите подходить в теплое место на полтора-два часа (можно поставить рядом с батареей или в разогретую до 50 градусов и выключенную духовку).

Взбейте яйца с солью и сахаром до пышной пены, влейте растительно масло, перемешайте и добавьте смесь в поднявшееся тесто. Перемешайте ингредиенты и снова уберите в теплое место еще на 60 минут. Дрожжевые оладьи обжариваются так, как и любые другие: на разогретой сковороде, смазанной маслом, до золотистого цвета.

Источник: https://novate.ru/blogs/160323/65791/