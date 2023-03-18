Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Почему в армянской деревне на каждом столбе живут аисты и рады ли селяне такому соседству

«Аист на крыше – мир на земле!», «Ребёнка аист принес» – сколько поговорок, песен, стихов и примет придумано в честь этой замечательной птицы! А жителям армянской деревни Суренаван вообще повезло: их населенный пункт так полюбили аисты, что практически у каждого дома, на каждом столбе здесь можно увидеть аистиное гнездо. Это удивительное место настолько восхищает туристов, что сюда приезжают специально из разных уголков Армении и даже из других стран, чтобы полюбоваться величественными длинноногими птицами, сфотографировать их и, конечно же, загадать желание.

Полсотни пернатых соседей

Когда именно это место в Араратской долине облюбовали аисты, местные жители ответить затрудняются. Кто-то говорит, что десять лет назад, кто-то – позже. Но факт в том, что как-то постепенно в этом месте образовался целый «город аистов». И вроде бы в соседних деревнях такая же природа, те же условия и такие же добрые, приветливые люди, но эти птицы гнездятся почему-то именно тут.

Аисты в армянской деревне появились уже давно и не собираются её покидать.

Аисты в армянской деревне появились уже давно и не собираются её покидать.

Аисты в Суренаване совершенно не боятся людей: навили гнезд возле домов, на столбах вдоль дороги и летают туда-сюда чуть ли не прямо над головами. Ни проезжающие машины, ни шум деревенской жизни нисколько их не беспокоят. Они расхаживают по окрестным садам и полям, утепляют свои гнезда пучками сухой травы и ткани, а большую часть времени величественно возвышаются над своими соломенными домиками, оглядывая окрестности.
Первые аисты появляются здесь в конце февраля – начале марта. А к началу апреля затерянная в горах деревня уже заполняется пернатыми жителями настолько, что кажется, все аисты земли слетелись именно сюда, в Суренаван. Говорят, что в этой деревне одновременно обитают не менее полусотни аистов.

Суренаван облюбовали не менее чем полсотни пернатых.

Суренаван облюбовали не менее чем полсотни пернатых.

Аисты здесь откладывают яйца, выводят птенцов, растят, ставят «на крыло», а осенью улетают на Юг, причем, не все – некоторые остаются в этом уголке Армении, в низовьях Аракса, и на зиму.

Почему их здесь так любят

У жителей Суренавана отношения с Аистами добрососедские. Селяне любят птиц и считают, что неслучайно те облюбовали именно их деревню – ведь армяне верят, что аист приносит счастье и у этого народа он считается фактически священной птицей – по крайней мере, любимой и почитаемой.

И в жеревне, и вообще в Армении их очень любят и аисты отвечают взаимностью.

И в жеревне, и вообще в Армении их очень любят и аисты отвечают взаимностью.

Кстати, один из путешественников рассказал, что некая природоохранная организация попросила жителей деревни вести что-то вроде дневника учета птиц – когда в какое гнездо аисты прилетели, когда у них появились птенцы и так далее. Многие жители с удовольствием ведут такие дневники.

Никто не знает, почему пернатые выбрали именно эту деревню, но им здесь явно лучше, чем в соседних.

Никто не знает, почему пернатые выбрали именно эту деревню, но им здесь явно лучше, чем в соседних.

Появление в деревне восторженных туристов тут уже никого не удивляют – последние несколько лет (по мере того, как о достопримечательности стало узнавать все больше и больше путешественников) тут постоянно встречаются люди с фотоаппаратами.

Местные жители говорят, что аист – птица верная. Выбирая вторую половинку, он живет с ней всю жизнь, ну а если одна птица из пары погибает, вторая не покидает «родной дом», а продолжает жить в том же гнезде год, два, три – пока не найдет себе другого «партнера».

Аисты птицы верные.

Аисты птицы верные.

Согласно древним армянским мифам, аисты олицетворяли Солнце, они почитались как охранники полей и считались вестником царя Ара Прекрасного и спутниками Бога. Более того, в дохристианские времена армяне считали аиста птицей, с помощью которой боги сообщают им свою волю.
Еще по одной одной легенде, аисты способны превращаться в людей, а также сами боги способны превращаться в аистов, чтобы приблизиться к людям, поэтому этих птиц в Армении обычно никогда не трогали. Эту птицу армяне называют «арагил», и по сей день считая особенной и веря, что она приносит счастье.

Пернатые спутники Бога на фоне Арарата.

Пернатые спутники Бога на фоне Арарата.

А еще армяне считают аиста символом родины для своих соотечественников, которые по тем или иным причинам вынуждены жить вдали от своей страны. Ведь аист – тоже птица перелетная. Правда, если говорить о Суренаване, то даже те птицы, которые зимуют в других местах, каждой весной возвращаются сюда снова и снова.
Кстати, в Армении есть не только пернатый символ свободы, но и собственное место силы. Расположено оно в 110 километрах от Еревана.
Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180323/55756/

18.03.2023 - Posted by | Животные

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