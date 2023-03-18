Почему в армянской деревне на каждом столбе живут аисты и рады ли селяне такому соседству

«Аист на крыше – мир на земле!», «Ребёнка аист принес» – сколько поговорок, песен, стихов и примет придумано в честь этой замечательной птицы! А жителям армянской деревни Суренаван вообще повезло: их населенный пункт так полюбили аисты, что практически у каждого дома, на каждом столбе здесь можно увидеть аистиное гнездо. Это удивительное место настолько восхищает туристов, что сюда приезжают специально из разных уголков Армении и даже из других стран, чтобы полюбоваться величественными длинноногими птицами, сфотографировать их и, конечно же, загадать желание.

Полсотни пернатых соседей

Когда именно это место в Араратской долине облюбовали аисты, местные жители ответить затрудняются. Кто-то говорит, что десять лет назад, кто-то – позже. Но факт в том, что как-то постепенно в этом месте образовался целый «город аистов». И вроде бы в соседних деревнях такая же природа, те же условия и такие же добрые, приветливые люди, но эти птицы гнездятся почему-то именно тут.

Аисты в армянской деревне появились уже давно и не собираются её покидать.

Аисты в Суренаване совершенно не боятся людей: навили гнезд возле домов, на столбах вдоль дороги и летают туда-сюда чуть ли не прямо над головами. Ни проезжающие машины, ни шум деревенской жизни нисколько их не беспокоят. Они расхаживают по окрестным садам и полям, утепляют свои гнезда пучками сухой травы и ткани, а большую часть времени величественно возвышаются над своими соломенными домиками, оглядывая окрестности.

Первые аисты появляются здесь в конце февраля – начале марта. А к началу апреля затерянная в горах деревня уже заполняется пернатыми жителями настолько, что кажется, все аисты земли слетелись именно сюда, в Суренаван. Говорят, что в этой деревне одновременно обитают не менее полусотни аистов.

Суренаван облюбовали не менее чем полсотни пернатых.

Аисты здесь откладывают яйца, выводят птенцов, растят, ставят «на крыло», а осенью улетают на Юг, причем, не все – некоторые остаются в этом уголке Армении, в низовьях Аракса, и на зиму.

Почему их здесь так любят

У жителей Суренавана отношения с Аистами добрососедские. Селяне любят птиц и считают, что неслучайно те облюбовали именно их деревню – ведь армяне верят, что аист приносит счастье и у этого народа он считается фактически священной птицей – по крайней мере, любимой и почитаемой.

И в жеревне, и вообще в Армении их очень любят и аисты отвечают взаимностью.

Кстати, один из путешественников рассказал, что некая природоохранная организация попросила жителей деревни вести что-то вроде дневника учета птиц – когда в какое гнездо аисты прилетели, когда у них появились птенцы и так далее. Многие жители с удовольствием ведут такие дневники.

Никто не знает, почему пернатые выбрали именно эту деревню, но им здесь явно лучше, чем в соседних.

Появление в деревне восторженных туристов тут уже никого не удивляют – последние несколько лет (по мере того, как о достопримечательности стало узнавать все больше и больше путешественников) тут постоянно встречаются люди с фотоаппаратами.

Местные жители говорят, что аист – птица верная. Выбирая вторую половинку, он живет с ней всю жизнь, ну а если одна птица из пары погибает, вторая не покидает «родной дом», а продолжает жить в том же гнезде год, два, три – пока не найдет себе другого «партнера».

Аисты птицы верные.

Согласно древним армянским мифам, аисты олицетворяли Солнце, они почитались как охранники полей и считались вестником царя Ара Прекрасного и спутниками Бога. Более того, в дохристианские времена армяне считали аиста птицей, с помощью которой боги сообщают им свою волю.

Еще по одной одной легенде, аисты способны превращаться в людей, а также сами боги способны превращаться в аистов, чтобы приблизиться к людям, поэтому этих птиц в Армении обычно никогда не трогали. Эту птицу армяне называют «арагил», и по сей день считая особенной и веря, что она приносит счастье.

Пернатые спутники Бога на фоне Арарата.

А еще армяне считают аиста символом родины для своих соотечественников, которые по тем или иным причинам вынуждены жить вдали от своей страны. Ведь аист – тоже птица перелетная. Правда, если говорить о Суренаване, то даже те птицы, которые зимуют в других местах, каждой весной возвращаются сюда снова и снова.

Кстати, в Армении есть не только пернатый символ свободы, но и собственное место силы. Расположено оно в 110 километрах от Еревана.

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180323/55756/