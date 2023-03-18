НОВОСТИ МИРА
Из-за повышения среднесуточной температуры, осадков и таяния снега в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах возникли подтопления в 13 субъектах, в том числе в Самаре (на фото)
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Австралиец Блэйк Джонстон провел 30 часов на воде и побил действующий рекорд длительности серф-сессии в Книге рекордов Гиннеса
Фото: EPA/Vostock-photo
Международный чемпионат по традиционному оленеводству идет в Нерюнгри. В числе соревнований — прыжки через нарты, метание аркана, гонки на оленьих упряжках.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
12-й Иерусалимский марафон пробежали сегодня в Израиле
Фото: EPA/Vostock-photo
Пожар продолжается на Обжоровском участке Астраханского биосферного заповедника. Площадь пожара увеличилась до 8 тыс. га., сложная пожароопасная обстановка наблюдается по всей территории дельты Волги с 13 марта.
Фото: Астраханский заповденик/ТАСС
В Мексике университеты бастуют из-за случаев домогательств и изнасилований
Фото: Zuma/ТАСС
Башенные часы в Евангелической церкви Мира Грюнау ремонтируют в Берлине
Фото: DPA/ТАСС
Автогонка 1000 миль Себринга проходит в США
Фото: Zuma/ТАСС
Антиправительственный протест в Тель-Авиве, Израиль
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images
Лебеди в парке Сан-Суси на востоке Германии
Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images
Извержение вулкана Котопакси в Эквадоре
Фото: Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images
В результате серии взрывов в шахтах в колумбийском муниципалитете Сутатауса погибли более 20 человек
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в Вашингтоне
Фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images
В Париже из-за забастовок скапливается мусор
Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images
Жители Сиднея отдыхают на пляже Бронте
Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images
Выставка художников-мигрантов в Лондоне
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Пожар произошел в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Северное сияние в небе на окраине Магдебурга в Германии
Фото: Thomas Schulz/picture alliance via Getty Images
В Лахоре возобновились столкновения сторонников экс-премьера Пакистана Имрана Хана с полицией
Фото: EPA/Vostock-photo
В Афганистане проходит четырехдневная кампания по вакцинации против полиомиелита
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение вишни в национальном парке Янминшань на Тайване
Фото: picture alliance/ТАСС
Однодневная велогонка "Милан-Турин"
Фото: Tim de Waele/Getty Images
В Париже продолжаются митинги против пенсионной реформы
Фото: Kiran Ridley/Getty Images
Город Шанлыурфа на юго-востоке Турции затопило из-за сильного ливня
Фото: Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency via Getty Images
Новая ветряная турбина была взорвана из-за дефектов конструкции в Бранденбурге, Германия
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Снежный шторм в США
Фото: АР/ТАСС
Участник скачек на Челтенхемском фестивале в Англии
Фото: Michael Steele/Getty Images
Тысячи животных остались без крова после землетрясения в Хатае, Турция
Фото: Hakan Akgun / dia images via Getty Images
Мандеи провели традиционный ритуал омовения в реке Тигр в Ираке
Фото: EPA/Vostock-photo
В Индонезии рабочие вышли протестовать против изменения трудового законодательства
Фото: EPA/Vostock-photo
В чешском зоопарке родился детеныш носорога
Фото: EPA/Vostock-photo
Власти Бали из-за большого количества аварий решили запретить туристам аренду двухколесного транспорта
Фото: EPA/Vostock-photo
Песчаная буря обрушилась на Пекин
Фото: EPA/Vostock-photo
В Индонезии местные жители и активисты снова выпустили в океан детенышей черепах, чтобы восполнить их популяцию
Фото: EPA/Vostock-photo
Израильские власти снесли незаконные палестинские постройки, возведенные в восточном Иерусалиме
Фото: EPA/Vostock-photo
Пожар вспыхнул в районе трущоб в Мумбаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия дождей в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Теннисный турнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).
Фото: EPA/Vostock-photo
Сурикаты в зоопарке Эрфурта, Германия
Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images
Закат в Суцяне, Китай
Фото: VCG via Getty Images
Неделя моды в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo
На улицах Парижа скопились горы отходов из-за забастовки сборщиков мусора
Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images
Танцоры в Мехико
Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images
Скала Сигирия в центре острова Шри-Ланка
Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images
Гигантская инсталляция французского уличного художника и фотографа JR в Гонконге
Фото: ЕРА/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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