НОВОСТИ МИРА

Из-за повышения среднесуточной температуры, осадков и таяния снега в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах возникли подтопления в 13 субъектах, в том числе в Самаре (на фото)

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Австралиец Блэйк Джонстон провел 30 часов на воде и побил действующий рекорд длительности серф-сессии в Книге рекордов Гиннеса

Фото: EPA/Vostock-photo

Международный чемпионат по традиционному оленеводству идет в Нерюнгри. В числе соревнований — прыжки через нарты, метание аркана, гонки на оленьих упряжках.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

12-й Иерусалимский марафон пробежали сегодня в Израиле

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожар продолжается на Обжоровском участке Астраханского биосферного заповедника. Площадь пожара увеличилась до 8 тыс. га., сложная пожароопасная обстановка наблюдается по всей территории дельты Волги с 13 марта.

Фото: Астраханский заповденик/ТАСС

В Мексике университеты бастуют из-за случаев домогательств и изнасилований

Фото: Zuma/ТАСС

Башенные часы в Евангелической церкви Мира Грюнау ремонтируют в Берлине

Фото: DPA/ТАСС

Автогонка 1000 миль Себринга проходит в США

Фото: Zuma/ТАСС

Антиправительственный протест в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Лебеди в парке Сан-Суси на востоке Германии

Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Извержение вулкана Котопакси в Эквадоре

Фото: Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images

В результате серии взрывов в шахтах в колумбийском муниципалитете Сутатауса погибли более 20 человек

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Вашингтоне

Фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images

В Париже из-за забастовок скапливается мусор

Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

Жители Сиднея отдыхают на пляже Бронте

Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images

Выставка художников-мигрантов в Лондоне

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Пожар произошел в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Северное сияние в небе на окраине Магдебурга в Германии

Фото: Thomas Schulz/picture alliance via Getty Images

В Лахоре возобновились столкновения сторонников экс-премьера Пакистана Имрана Хана с полицией

Фото: EPA/Vostock-photo

В Афганистане проходит четырехдневная кампания по вакцинации против полиомиелита

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение вишни в национальном парке Янминшань на Тайване

Фото: picture alliance/ТАСС

Однодневная велогонка "Милан-Турин"

Фото: Tim de Waele/Getty Images

В Париже продолжаются митинги против пенсионной реформы

Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Город Шанлыурфа на юго-востоке Турции затопило из-за сильного ливня

Фото: Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency via Getty Images

Новая ветряная турбина была взорвана из-за дефектов конструкции в Бранденбурге, Германия

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Снежный шторм в США

Фото: АР/ТАСС

Участник скачек на Челтенхемском фестивале в Англии

Фото: Michael Steele/Getty Images

Тысячи животных остались без крова после землетрясения в Хатае, Турция

Фото: Hakan Akgun / dia images via Getty Images

Мандеи провели традиционный ритуал омовения в реке Тигр в Ираке

Фото: EPA/Vostock-photo

В Индонезии рабочие вышли протестовать против изменения трудового законодательства

Фото: EPA/Vostock-photo

В чешском зоопарке родился детеныш носорога

Фото: EPA/Vostock-photo

Власти Бали из-за большого количества аварий решили запретить туристам аренду двухколесного транспорта

Фото: EPA/Vostock-photo

Песчаная буря обрушилась на Пекин

Фото: EPA/Vostock-photo

В Индонезии местные жители и активисты снова выпустили в океан детенышей черепах, чтобы восполнить их популяцию

Фото: EPA/Vostock-photo

Израильские власти снесли незаконные палестинские постройки, возведенные в восточном Иерусалиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожар вспыхнул в районе трущоб в Мумбаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия дождей в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Теннисный турнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Фото: EPA/Vostock-photo

Сурикаты в зоопарке Эрфурта, Германия

Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images

Закат в Суцяне, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Неделя моды в Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

На улицах Парижа скопились горы отходов из-за забастовки сборщиков мусора

Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

Танцоры в Мехико

Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Скала Сигирия в центре острова Шри-Ланка

Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images

Гигантская инсталляция французского уличного художника и фотографа JR в Гонконге

Фото: ЕРА/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/