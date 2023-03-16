25 отличных татуировок, за которые не стыдно

В последние годы общий уровень тату-мастеров так вырос, что мы видим в этой области все больше и больше настоящих шедевров. Это прямо-таки картины на теле, боди-арт, который действительно впечатляет!

1. Биомеханика



2. Реализм © Roberto Carlos



3. Художественная татуировка © Laura Koski, Пори, Финляндия



4. Тату на спину © Jean Pierre Mottin



5. Чарли Чаплин © Inal Bersekov



6. 3D © Janis Tattoo



7. Котик © Edit Paints Tattoo



8. Мощь



9. © Kozo Tattoo



10. © Sandry Riffard



11. Реалистичный самурай © Ivankacollado, Анси, Франция



12. © Kozo Tattoo



13. Рыцарские татуировки © Tattooist Hwi



14. Дисней © Terioshi Otto



15. Татуировка Василия Суворова



16. © Kir Tattoo



17. Одри Хепберн © Inal Bersekov



18. Безусловная любовь © Rean Sampaio



19. © Pilgrim_ttt



20. Маленький Бэтмен © Tattoist Yeono



21. Реалистичная татуировка © Roberto Carlos



22. Острые козырьки © Fekete Dorina



23. Тату на спину © Nikko Hurtado



24. Тигр © Ricardo G. Ciechorski



25. Летающая тарелка © Pony Reinhardt Tattoo





Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36025-25otlichnyh-tatuirovok-zakotorye-nestydno-26-foto.html