Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

25 отличных татуировок, за которые не стыдно

В последние годы общий уровень тату-мастеров так вырос, что мы видим в этой области все больше и больше настоящих шедевров. Это прямо-таки картины на теле, боди-арт, который действительно впечатляет!

1. Биомеханика

2. Реализм © Roberto Carlos

3. Художественная татуировка © Laura Koski, Пори, Финляндия

4. Тату на спину © Jean Pierre Mottin

5. Чарли Чаплин © Inal Bersekov

6. 3D © Janis Tattoo

7. Котик © Edit Paints Tattoo

8. Мощь

9. © Kozo Tattoo

10. © Sandry Riffard

11. Реалистичный самурай © Ivankacollado, Анси, Франция

12. © Kozo Tattoo

13. Рыцарские татуировки © Tattooist Hwi

14. Дисней © Terioshi Otto

15. Татуировка Василия Суворова

16. © Kir Tattoo

17. Одри Хепберн © Inal Bersekov

18. Безусловная любовь © Rean Sampaio

19. © Pilgrim_ttt

20. Маленький Бэтмен © Tattoist Yeono

21. Реалистичная татуировка © Roberto Carlos

22. Острые козырьки © Fekete Dorina

23. Тату на спину © Nikko Hurtado

24. Тигр © Ricardo G. Ciechorski

25. Летающая тарелка © Pony Reinhardt Tattoo

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36025-25otlichnyh-tatuirovok-zakotorye-nestydno-26-foto.html

16.03.2023 - Posted by | Креатив...

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