25 отличных татуировок, за которые не стыдно
В последние годы общий уровень тату-мастеров так вырос, что мы видим в этой области все больше и больше настоящих шедевров. Это прямо-таки картины на теле, боди-арт, который действительно впечатляет!
1. Биомеханика
2. Реализм © Roberto Carlos
3. Художественная татуировка © Laura Koski, Пори, Финляндия
4. Тату на спину © Jean Pierre Mottin
5. Чарли Чаплин © Inal Bersekov
6. 3D © Janis Tattoo
7. Котик © Edit Paints Tattoo
8. Мощь
9. © Kozo Tattoo
10. © Sandry Riffard
11. Реалистичный самурай © Ivankacollado, Анси, Франция
12. © Kozo Tattoo
13. Рыцарские татуировки © Tattooist Hwi
14. Дисней © Terioshi Otto
15. Татуировка Василия Суворова
16. © Kir Tattoo
17. Одри Хепберн © Inal Bersekov
18. Безусловная любовь © Rean Sampaio
19. © Pilgrim_ttt
20. Маленький Бэтмен © Tattoist Yeono
21. Реалистичная татуировка © Roberto Carlos
22. Острые козырьки © Fekete Dorina
23. Тату на спину © Nikko Hurtado
24. Тигр © Ricardo G. Ciechorski
25. Летающая тарелка © Pony Reinhardt Tattoo
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36025-25otlichnyh-tatuirovok-zakotorye-nestydno-26-foto.html
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