16 забавных мелочей и интересных находок в разных странах мира, которые рассказывают о них больше, чем иной гид

Разные страны привлекают к себе туристов не только известными достопримечательностями, но и интересными мелочами. Они тоже являются важной часть колорита, добавляя окружению свою собственную изюминку.

Канадские флаги висят на клюшках для хоккея

Крохотное пиво из Японии

На банкноте из Мексики теперь есть аксолотль

Банкомат в Катманду, Непал

В магазине в Косово на ценниках продуктов указаны флаги стран-производителей

Тележка с местом для питомцев, Италия

В Копенгагене есть автомат, в котором можно купить букет цветов

Запрещающий знак в парке Брюсселя

При присуждении докторской учёной степени в Финляндии вы получаете шляпу и меч

На шпаге может быть выгравировано имя доктора и дата проведения церемонии награждения. У разных специальностей могут быть разные цвета шляпы. Например, у медиков он тёмно-зелёный, а у теологов — пурпурный.

Здание в Германии без единого окна

Это одно из зданий федерального архива Германии. У него нет окон, потому что солнечный свет может разрушить чернила на бумагах.

Знак с женщиной-рабочим в Рейкьявике

Золотая медаль, которую в Швеции дают тем, кто больше 30 лет проработал на госдолжности

На знаке в Индии женщина одета в сари

Участок тротуара специально для любителей зависнуть в телефоне, Варшава

Испанский трамвай с маской

Полицейские собаки в Чили выходят на службу в ботиночках

Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/19/16-zabavnyx-melochej-i-interesnyx-naxodok-v-raznyx-stranax-mira-kotorye-rasskazyvayut-o-nix-bolshe-chem-inoj-gid/