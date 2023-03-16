Странные привычки известных гениев

Почти все великие люди имели свои маленькие странности — ничего удивительного, ведь все это свойства характера, а они есть у каждого человека вне зависимости от его известности. Другое дело, если речь идет о гении: тогда маленькие чудачества и привычки превращаются в "визитную карточку", а порой и в анекдоты.

Пожалуй, главным источником вдохновения для всех был, есть и еще долго останется "Божественный Дали". Чудачеством можно назвать даже его внешний вид: длинные гладко зачесанные волосы, навощенные усы, горностаевая мантия и трость с серебряной ручкой. Между тем, по его собственному признанию он просыпался с мыслью о том, "что бы такое чудесное сегодня совершить?" И весьма успешно совершал. У Михаила Веллера в рассказе "Танец с саблями" из книги "Легенды Невского проспекта" описывается встреча Дали с композитором Арама Хачатуряна. Вряд ли кто-либо другой, кроме великого художника мог "провести" встречу таким образом:

"… часы бьют четыре раза, и с последним ударом врубается из скрытых динамиков с оглушительным звонок "Танец с саблями!" Дверь с громом распахивается — и влетает верхом на швабре совершенно голый Дали, маша над головой саблей! Он гарцует голый на швабре через весь зал, маша своей саблей, к противоположным дверям — они впускают его, и захлопываются!"

Во время своей первой поездки в Америку Сальвадор Дали показал встречавшим его репортерам картину, на которой была изображена Гала, обнаженная, с бараньими отбивными на плечах. Когда его спросили, при чем здесь отбивные, он ответил: "Все очень просто. Я люблю Гала и люблю бараньи отбивные. Здесь они вместе. Отличная гармония!"

На лекции в Нью-Йорке он однажды появился в костюме цвета морской волны и в водолазном шлеме, объяснив, что так будет гораздо удобнее опускаться в глубины подсознания. И это было произнесено абсолютно спокойно.

Впрочем, скорее всего, он вряд ли был серьезен в своих поступках и высказываниях — в большей степени это был эпатаж, игра на публику. Чем иным можно объяснить такое его высказывание: "Порой я плюю на портрет собственной матери, и это доставляет мне удовольствие".

Но история знает и "серьезных чудаков". Великий полководец Александр Суворов славился своими странными выходками: необычный распорядок дня — он ложился спать в шесть вечера, а просыпался в два часа ночи, необычное пробуждение — он обливался холодной водой и громко кричал "ку-ка-ре-ку!", необычное для полководца ложе — при всех чинах, он спал на сене. Предпочитая ходить в старых сапогах, он запросто мог выйти встречать высоких чиновников в спальном колпаке и нижнем белье.

Сигнал к атаке он также подавал своим любимым "ку-ка-ре-ку!", а, говорят, после того, как его произвели в фельдмаршалы, начал прыгать через стулья и приговаривать:"И через этого я перепрыгнул, и через такого-то!"

Своих крепостных Суворов очень любил женить, руководствуясь весьма своеобразным принципом — выстраивал их в ряд, отбирал подходящих по росту, а потом венчал по двадцать пар за раз.

Некоторые, казалось бы, чудачества великих вполне объяснимы. Например, император Нерон принимал ванны в кадке с рыбами. Это связано с тем, что рыбы были не простыми — они испускали электрические разряды, а император лечился таким образом от ревматизма.

Уинстон Черчилль, например, менял постельное белье каждую ночь. Причем в гостиницах, где он останавливался, часто даже ставили две кровати рядом. Проснувшись ночью, Черчилль ложился на другую кровать и спал на ней уже до утра. Причины этого биографы видят в том, что у него была мощная выделительная система, проще говоря, он часто потел…

Кстати, Уинстон Черчилль также коллекционировал солдатиков. Известно, что у него дома было несколько армий, которыми он с удовольствием играл.

Альберт Эйнштейн, один из величайших умов 20 века, как оказывается, не носил носков. В июле 2006 года была обнародована коллекция личных писем ученого, в которых он признается в этой маленькой странности жене: "Даже в самых торжественных случаях я обходился без носков и скрывал сие отсутствие цивилизованности под высокими ботинками". Помимо этого, Эйнштейн увлекался игрой на скрипке и ездой на велосипеде.

Лев Давидович Ландау, Нобелевский лауреат в области физики, постоянно цитировал какие-то "смешинки, стихи, рифмованные строчки, которые и стихами не назовёшь."

"Например, стоило мне заикнуться, что я еду в Анапу, как он ответствовал: "Надену я чёрную шляпу, поеду я в город Анапу, там буду лежать на песке, в своей непонятной тоске. В тебе, о морская пучина, погибнет роскошный мужчина, который лежал на песке в своей непонятной тоске…"

И далее следовало что-нибудь на грани приличия:

В нашем саде, в самом заде,

вся трава примятая.

Не подумайте плохого,

всё любовь проклятая!", — писала в своей книге "Так говорил Ландау" Майя Бессараб.

Одним из излюбленных хобби физика был пасьянс. Раскладывая карты, Дау приговаривал: "Это вам не физикой заниматься. Здесь думать надо".

Другие странные привычки великих людей:

— Иван Грозный по утрам и вечерам лично звонил в колокола на главной звоннице Александровской слободы. Таким образом, говорят, он пытался заглушить душевные страдания.

— Лорд Байрон приходил в крайнюю степень раздражения при виде солонки с солью.

— Чарльз Диккенс каждые 50 строк написанного обязательно запивал глотком горячей воды.

— Иоганнес Брамс "для вдохновения" постоянно без надобности чистил обувь.

— Исаак Ньютон однажды сварил карманные часы, держа в руках яйцо и поглядывая на него.

— Людвиг Ван Бетховен ходил постоянно небритым, считая, что бритье препятствует творческому вдохновению. А перед тем как садиться за написание музыки, композитор выливал себе на голову ведро холодной воды: это, по его мнению, должно было очень стимулировать работу мозга.

— Бенджамин Франклин садясь за работу, запасался огромным количеством сыра.

— Иоганн Гете работал только в герметически закрытом помещении, без малейшего доступа свежего воздуха.

— Николай Гоголь прекрасно готовил макароны. Живя в Риме, Гоголь специально ходил на кухню учиться у поваров, а потом угощал своих друзей.

— Оноре де Бальзак не садился за работу, не выпив 5-7 чашек кофе. Подсчитали, что за свою жизнь он выпил около 50 тысяч чашек кофе. Кроме того, в знак глубокого уважения к гениальному человеку он обязательно снимал шляпу. Спросите, что тут странного? Бальзак это делал, когда говорил… о себе!

— По количеству кофе автора "Утраченных иллюзий" "перепил" только Вольтер: он употреблял до 50 чашек кофе в день.

— Физик Вальтер Нернст, автор третьего начала термодинамики, разводил карпов. Когда его спрашивали, почему именно карпов, а не каких-либо других рыб или животных, он отвечал, что теплокровных животных он разводить не будет, поскольку не хочет обогревать мировое пространство за свои деньги.

— Джек Потрошитель, самый известный убийца XIX века, совершал свои преступления только по выходным.

— Александр Сергеевич Пушкин очень любил пострелять в бане. Говорят, что в селе Михайловское почти ничего подлинного со времен поэта толком сохранить не удалось, однако стена, в которую Пушкин стрелял, на удивление осталась в целости.

Источник: http://www.radionetplus.ru/teksty/poznavatelnye/37626-strannye-privychki-izvestnyh-geniev.html