Как сохраняли продукты до изобретения холодильника и почему не торопились отказываться от традиций

Трудно отделаться от мысли, что до изобретения холодильника жизнь была не жизнь: продуктов впрок не сохранить, от отравления не защититься, а уж о роскоши вроде мороженого или холодного напитка в жару и говорить нечего. При таком раскладе изобретение главного кухонного девайса должно было бы стать настоящим благословением для домохозяев и домохозяек. Но все оказалось немного сложнее – были те, чей процветающий бизнес рухнул с появлением домашних холодильников, и те, кто пожалел о своем решении отказаться от прежних, таких привычных, удобных и безопасных ледников.

Холодильники древности

Кстати говоря, и мороженое, и прохладительные напитки, помогающие скоротать знойный день, были явлением привычным еще в древности. Правда, стоит оговориться – это было удовольствие дорогое, привилегия богачей и аристократов. Но сама технология охлаждения и продуктов, и даже помещений была известна человечеству задолго до наступления новой эры. Согласно найденным в Месопотамии клинописным табличкам, один из первых «ледяных домов» был построен еще в 1780 году до н.э. Похожие сооружения были и в Китае, возникли они там не позднее 7 века до н.э. И вплоть до настоящего времени сохранились персидские яхчалы, «ледяные ямы», многие из которых были возведены столетия назад.

Яхчал — снаружи и изнутри

«Ях» в переводе с персидского – «лед», «чал» – «яма». Строго говоря, яма была лишь одной из конструктивных частей этого огромного старинного холодильника, который возводили прямо в пустыне. Снег и лед, которые доставляли с гор или добывали в те ночи, когда температура воздуха в пустыне опускалась ниже 0 градусов, хранили под землей. Вокруг сооружали толстые стены, которые наверху образовывали конусообразную вершину с узким отверстием. Стены делали действительно очень внушительными – от двух метров толщиной, а в качестве строительного материала использовали смесь песка, глины, извести, яичных белков, козьей шерсти и золы – все в «правильных» пропорциях.

Слева — старинный «ледяной дом» в Англии; справа — один из первых холодильников

Иногда яхчал сочетали с вентиляционной башней – бадгиром, «ветроуловителем», который обеспечивал нужное направлением воздушных потоков: холодный воздух опускался вниз, замедляя таяние снега и льда, а теплый поднимался вверх и выходил через отверстия в вершине «холодильника». Дополняли конструкцию персидские подземные акведуки – «канаты». В таком помещении всегда было холодно – оно использовалось и для хранения льда, и – иногда – для размещения продуктов. Благодаря яхчалам, а точнее, льду, который они содержали, готовили сорбеты и другие традиционные десерты.

Сохранить холод или произвести его?

Общий принцип сооружения ледника сводился к тому, чтобы привезти лед оттуда, где он возникает естественным образом – в горах или на реках и озерах в холодное время года – и создать для него условия, при которых он не будет таять как можно дольше, держа прохладным воздух в помещении и помогая сохранять свежесть продуктов. Итальянцы использовали для этого естественные «холодильные камеры» — пещеры. В Великобритании ледники начали активно строить с начала XVII века, самыми большими были те, что принадлежали королям, но и владельцы больших поместий не отставали: подземные ямы, облицованные кирпичом, достигали девятиметровой глубины, вмещали тонны льда.

Один из первых аппаратов для производства льда, первая половина XIX в. Источник: commons.wikimedia.org

В России ледник представлял собой врытый в землю сруб, который заполнялся снегом и льдом в холодное время года. Сверху конструкция была укрыта толстым деревянным настилом и дерном – так лед удавалось порой сохранить до следующей зимы. Разумеется, важен был, в первую очередь, не сам лед, а холод, который обеспечивало его наличие. Но оказалось, что и льдом можно торговать и зарабатывать состояния: этот товар, капризный и скоропортящийся, помог сколотить немало миллионов предприимчивым продавцам.

Добыча и перевозка льда были прибыльным бизнесом: лед доставляли морем в том числе в южные колонии. Источник: commons.wikimedia.org

С появлением быстрых видом транспорта лед стали перевозить на дальние расстояния, вагонами, морскими судами. Британцы получали лед из Скандинавии, американцы – с Аляски. В начале XIX века потери при перевозке льда составляли до 90 %, к концу того же столетия они сократились до 20 – 50 %. На XIX век пришлась революция в мясной, рыбной, овощной и фруктовой промышленности, появились новые напитки и продукты – и все это – еще до изобретения первых «настоящих» холодильников.

Еще в начале XX века ледяная индустрия процветала. Источник: commons.wikimedia.org

Физикам, химикам и изобретателям давно стало понятно, что получение холода может быть обеспечено не только механическим перемещением природного льда – понижения температуры воздуха можно добиться, воздействуя на определенные виды веществ – хладагентов. Первые парокомпрессионные холодильные циклы, в которых газ сжимался при помощи насоса и поглощал тепло из окружающего воздуха, были сконструированы еще в начале XIX века.

Домашние холодильники

К появлению на каждой кухне домашнего холодильника приложили руку многие изобретатели. Но на протяжении десятков лет устройства холодильного цикла использовались разве что на производствах. Причиной была небезопасность этих приборов: использовались хладагенты, утечка которых могла привести – и приводила – к отравлениям и возгораниям. Холодильники с электрическим компрессором первым начал производить в 1894 году венгерский предприниматель Иштван Рек.

Электрический холодильник Monitor Top, произведенный с конца 1920-х гг. в количестве более миллиона экземпляров.

Домашние холодильники появились в 1913 году – поначалу это были деревянные камеры, потом – металлические, покрытые фарфором, с компрессором, расположенным в смежной комнате. Но прошло не меньше пятнадцати лет, прежде чем они получили распространение – по причине все той же токсичности (нередко случалось, что неисправный холодильник становился причиной смерти от отравления целой семьи). Революция произошла благодаря началу использования в качестве хладагента фреона-12, негорючего и нетоксичного (но, как выяснилось впоследствии, вредного для озонового слоя Земли; с 1994 года поэтому стали применять другой газ, R-134a).

Усовершенствование домашнего быта положило конец многомиллионному бизнесу по добыче, перевозке и продаже льда. Зато появились морозильные камеры, кондиционеры и прочие устройства, призванные управлять температурой воздуха по воле человека.

А к изобретению холодильника приложил руку и один из «отцов» теории относительности, Альберт Эйнштейн, создавший в 1926 году так называемый «эйнштейновский холодильник», работавший на аммиаке и бутане без использования электричества.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/150323/55734/