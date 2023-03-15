Самые большие рыбы России

Топ-10 гигантов, обитающих в водоемах страны.

На территории нашей страны водится множество видов рыб, причем некоторые из них могут достигать поистине исполинских размеров. Крупные рыбы России водятся в морях, реках и даже прудах, среди них есть как хищники, так и вегетарианцы.

БЕЛУГА: ЦАРЬ-РЫБА

Максимальный вес: 2000 кг, длина: более 7 м

Осетровые рыбы — необыкновенные создания. Представители этого семейства, например, белуги, калуги и осетры, живут до 100 лет, что делает их одними из самых долгоживущих рыб на планете. Еще больше впечатляют их размеры — осетровые носят звание самых крупных рыб в России и крупнейших пресноводных рыб в мире.

Самая большая рыба в России, белуга, нередко достигает длины более 5 метров и весит при этом до 2 тонн. Вылавливали царь-рыбу и длиннее — более 7 метров, правда случай этот был зафиксирован давно — в 1827 году в дельте реки Волги. Впрочем, белуги заходят в реки в основном на нерест, а обитают в морях.

КАЛУГА: РЕЧНАЯ БЕЛУГА

Максимальный вес: 1000 кг, длина: 5,5 м

Другой крупный представитель осетровых, носящий название «речная белуга», — калуга. Это одна из самых больших пресноводных рыб не только в России, но и в мире. Как и у других осетровых, у них длинная, плоская и широкая морда, а также имеются усики по обе стороны рта.

Калужских осетров можно встретить по всему бассейну реки Амур. Часть своей жизни калуги проводят в морской среде обитания. Независимо от того, где они нерестятся, большинство молодых особей калуги мигрируют и проводят несколько лет в Охотском или Японском морях. Достигнув половой зрелости, они мигрируют обратно в реки на нерестилища для размножения. Как и белуга, калуга входит в список видов, находящихся на грани полного исчезновения.

СОМ: РЫБА-УБИЙЦА

Максимальный вес: 300 кг, длина: 3 м

Главный представитель семейства сомовых, обыкновенный сом (Silurus glanis), способен вырасти до невероятных размеров и дожить до 80 лет. Самый крупный официально зарегистрированный экземпляр в истории весил свыше 300 кг. Обыкновенный сом обитает в пресноводных реках и озерах Европы и Азии, встречается также у прибрежных вод Балтийского, Черного и Каспийского морей. Сом — опаснейший для речных рыб и животных хищник. Взрослый сом питается улитками, червями, ракообразными, водными насекомыми и мелкой рыбой, и может не побрезговать даже уткой, крысой и змеей. Ходили легенды, что сомы утаскивали на дно даже маленьких детей, но доказательств нет.

СЕВРЮГА: ЗВЕЗДЧАТЫЙ ОСЕТР

Максимальный вес: 70 кг, длина: 2,2 м

Еще один крупный осетр, севрюга, также входит в список больших рыб России. Acipenser Stellatus в дикой природе может вырасти до максимального размера 2,2 метра и 70 кг, но на рыбзаводах более привычным размером этой рыбины станет длина до 1,5 метра и 10-15 кг веса. Звездчатый осетр раньше водился на Каспии, в Черном и Азовском морях, однако в наши дни севрюга встречается в основном лишь на частных прудах и озерах.

ТАЙМЕНЬ: ДРЕВНЕЙШИЙ ГИГАНТ

Максимальный вес: 80 кг, длина: 2 м

Таймень — один из древнейших видов рыб на планете. Окаменелые останки этого гиганта из семейства лососевых датируются возрастом более 40 млн лет. Таймень обитает в реках России, Монголии и Китая — от тихоокеанского стока Амура в Китае до верхнего бассейна Волги. В дикой природе таймени способны вырастать до 60-80 кг и жить 30-35 лет. Рыба ценится за свой уникальный вкус и способность выживать в холодном климате, а размер и сила делают тайменя успешным хищником в речных водах.

СЁМГА: АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДЕЛИКАТЕС

Максимальный вес: 40 кг, длина: 1,5 м

Представители вида Salmo salar появляются на свет и живут сначала в ручьях и реках, и только во взрослом возрасте попадают в моря. Атлантический лосось, который в России более известен как сёмга, встречается в северной части Атлантического океана и соединенных с ним реках, а также озерах Карелии и Кольского полуострова. Мясо сёмги очень ценится — озерного лосося часто выращивают на фермах. В дикой природе он может вырасти до 1,5 метров.

БЕЛЫЙ АМУР: КРУПНЫЙ ВЕГЕТАРИАНЕЦ

Максимальный вес: 45 кг, длина: 1,5 м

Самый крупный представитель семейства карповых в России. Кроме нашей страны, белый амур обитает в основном в Китае, но эту большую рыбу завозили и в другие страны — например, в США. Белый амур — вегетарианец, питается в основном речной травой и другими растениями. Азиатского карпа часто выращивают для еды, что и неудивительно — рыбину легко раскормить до огромных размеров.

ЩУКА: ЛЕГЕНДАРНАЯ ХИЩНИЦА

Максимальный вес: 35 кг, длина: 1,5 м

Щука — агрессивная пресноводная рыба с длинным телом и большими зубами. Эта хищница поджидает добычу на дне водоема, чтобы поймать ее в мгновение ока. Щуку очень легко узнать — кроме солидного размера, у нее всегда есть пятна с полосами на спине, которые обеспечивают рыбе маскировку среди растительности на дне рек и озер. Как отпечатки пальцев у человека, эти узоры уникальны для каждой особи. Распространенная в России северная щука также водится в других странах Европы, северной Азии и Северной Америке.

САЗАН: ВЕЗДЕСУЩИЙ КАРП

Максимальный вес: 40 кг, длина: 1,2 м

Сазан, он же обыкновенный карп, — очень распространенная рыба на территории Евразии, причем водится вид как в реках, так в озерах и прудах. О выносливости карпов и их способности быстро размножаться и адаптироваться к новым условиям ходят легенды. Эта рыба стремительно растет и может прожить очень долго — 20-40 лет. Размер при этом у сазана будет довольно внушительный, вплоть до 40 кг.

НАЛИМ: ПРЕСНОВОДНАЯ ТРЕСКА

Максимальный вес: 34 кг, длина: 1,5 м

Налим — весьма распространенная рыба, водится в пресных водоемах в Европе, Азии, Северной Америке. Это хищник: маленькие налимы обычно питаются насекомыми и зоопланктоном, а крупные едят рыбу. Обычно длина налима не превышает 40 см, однако отдельные особи могут вырасти до 1,5 метров. Единственная пресноводная рыба из отряда трескообразных иногда доживает до 20 лет.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/samye_bolshie_ryby_rossii