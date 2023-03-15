Легендарные Сандуны: роскошный дворец для бань по последнему слову инженерной науки

Издревле на Руси бани считались чуть ли не священным местом, где зародилось множество традиций, способствующих очищению не только тела, но и души. И если в деревнях каждый крестьянин мог запросто срубить парную у себя во дворе, то в городах с этим возникали проблемы, решаемые строительством лишь общественных бань, а то и целых комплексов. В Москве, например, в начале XIX века появились Сандуновские бани, которые уже к концу века были признаны настоящими дворцами, построенными по последнему слову инженерной науки, а их оформлению могли позавидовать даже самые роскошные дворцы.

1. Как пожар 1737 года повлиял на появление первой каменной бани Москвы

Первая каменная баня появилась в Москве благодаря прозорливости Силована Сандунова (Сандуновские бани, XIX век). | Фото: moscowsteps.com.

Традиция париться в бане на территории Руси восходит еще к языческим временам, ведь издревле это место и сам процесс считались сакральным, обрастая традициями и поверьями. В сельской местности ни одно подворье не обходилось без этого сооружения, а вот в городах мало кто мог позволить иметь дома баню, поэтому приходилось строить общественные. Самыми известными общественными банями в Москве, например, были Сандуны, они хоть и не совсем древние, поскольку появились только в начале XIX века, тем не менее их значимость приравнивают к Большому театру и самым весомым достопримечательностям столицы.

Старинный банный комплекс вдоль реки Неглинной в Москве (Сандуновские бани, XIX век). | Фото6 vol-majya.livejournal.com.

Вплоть до появления Сандун в Москве были деревянные бани, где топили «по-черному» и воду носили сами купающиеся. | Фото: new-freepik.ru.

Интересный факт: Общественные бани в Москве строились на берегу реки Неглинной, куда стекался весь народ. Чаще всего их топили «по-черному», да и воду каждому приходилось доставать из реки самостоятельно, но других возможностей у людей не было и такой процесс омовения никого не смущал. Но даже неустроенная радость жизни практически пропала во время Великого пожара, случившегося в 1737 году. Тогда москвичи лишились большей части общественных бань, ведь они были построены из дерева и не могли устоять в огне. Сохранились лишь постройки Авдотьи Ломакиной, куда народ валил со всей Москвы вплоть до 1808 года, пока не появились каменные Сандуновские бани с невиданными технологиями и достойным интерьером. Этому событию Москва обязана питерским актерам чете Сандуновых.

2. История любви, которая сыграла главную роль в строительстве Сандуновских бань

Супруги Силован и Елизавета Сандуновы построили первый роскошный каменный банный комплекс в Москве.

Как ни странно это звучит, но основателем известных Сандуновских бань стали супруги актеры, которые были вынуждены покинуть театр в Сакт-Петербурге и переехать в Москву, где и родилась идея строительства. А началось все с горячей любви, которая преодолела все преграды. Актеры Петровского придворного театра – оперная певица Елизавета Уранова и комедийный актер Силован Зандукели Сандунов (он же Сила Сандунов, выходец из древнейшего грузинского аристократического рода Зандукели) полюбили друг друга, но сладострастный граф Безбородко был настолько увлечен Елизаветой, что не видел никаких преград к завоеванию ее сердца. Вначале цветами, дорогими подарками и даже пачками денег он пытался увлечь красавицу, а когда получил отпор, в ход пошли грязные интриги.

Сандуновские бани с первого дня были названы дворцом роскоши и пара.

По легенде, в которую до сих пор верят, все эти козни пресекла императрица Екатерина II, после одного из представлений, когда певица напрямую обратилась к ней, изложив всю ситуацию прямо во время спектакля, нарушая сценарий. Учитывая доброе отношение к юному дарованию, императрица приказала пару поженить, что позволило избавиться от назойливого немолодого ухажера, хотя и ненадолго. Именно это обстоятельство вынудило молодых супругов покинуть Сант-Петербург и переехать в Москву. Стоит упомянуть, что государыня подарила своей любимице бриллиантовые украшения на свадьбу, которые, впоследствии, помогли открыть очень прибыльное дело – построить банный комплекс на берегу Неглинки.

3. Сандуновские бани – зарождение традиций, роскоши и комфорта

Посетители, желающие попариться в приватных номерах, попадали в экзотический арабский дворик с соответствующим оформлением (Сандуновские бани, XIX век). | Фото: dvgorode.ru.

В роскошных Сандунах могли попариться даже простые люди за 5 копеек. | Фото: graforlov.unun.info.

Когда супруги переехали в Москву, Лиза продолжала служить в театре, а вот предприимчивый по натуре Сила на собранные и вырученные от продажи царских подарков деньги выкупил участок земли рядом с Большим театром и Кремлем, чтобы начать строить жилой квартал или торговые ряды, но увидел, как народ толпится у бань, решился на эксперимент. Он задумал построить каменный банный комплекс, в котором не нужно было задыхаться в дыму или самостоятельно таскать воду из реки. Причем он настолько увлекся, что баня получилась больше похожая на дворец и не имела ничего общего с видом и обслуживанием в привычных по тем временам деревянных лачугах.

Здание, построенное в 1886 году, отлично сохранилось (Сандуновские бани, Москва).

В открывшейся бане, получившей название Сандуновская, с первых же дней был аншлаг, ведь попариться и помыться практически во дворце до этих пор могли лишь императоры. «С дня своего открытия Сандуновские бани стали центром общественной жизни столицы: чем-то вроде английского клуба для дворян и поликлиникой для простолюдинов», – написал по этому поводу В. А. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи», где описывал традиции, быт и нравы москвичей второй половины XIX и начала XX вв.

Общее отделение бани эконом-варианта предусматривало мыльную и парную зоны (Сандуновские бани, Москва. | Фото: graforlov.unun.info.

Так выглядело банное оборудование в начале XIX века, доступное для посетителей в залах с оплатой 50 копеек (Сандуновские бани, Москва. | Фото: relaxmoskva.ru.

Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, что до этих пор в Москве не было ничего подобного не только в оформлении и технической оснастке, организация банного пространства и правила, также стали диковинкой для москвичей. Первое новшество, введенное в Сандунах (так еще называли сеть бань, которая со временем появилась в Москве и не только) состояло в разделении на мужскую и женскую баню, причем в женскую часть мужчинам входит строго возбранялось, посещение разрешалось лишь врачам и художникам (в крайней необходимости).

В мужской бане предусмотрен большой бассейн, который изначально был во внутреннем дворе под открытым небом (Сандуновские бани, Москва. | Фото: relaxmoskva.ru.

При этом большое каменное здание было разделено еще по одному принципу – для высших сословий и для простого народа. Для каждого сословия в Сандунах была своя баня. Хотя подача воды, пара и жара была абсолютно одинаковая, но в «дворянской» половине, вход куда стоил 5 рублей, интерьер позволял почувствовать себя властелином, а вот простой народ мылся и парился всего за 5 копеек, но и обстановка была куда скромнее.

Также стоит отметить, что в каком бы отделении не организовывали банные услуги, везде соблюдались строжайшие санитарные нормы.

4. Как раздевалки в «дворянском» отделении стали главным местом встречи аристократов и творческой элиты

Особенно впечатляющими были «мужские бани высшего разряда», где за 2 часа приходилось платить 50 копеек (Сандуновские бани, Москва).

Для благородных посетителей были предусмотрены отдельные номера для купания, большинство из них оснащены индивидуальными парилками. И все там было продумано до мелочей, от керамической плитки, серебряных емкостей для воды и кранов, и заканчивая чистыми простынями, зеркалами во весь рост, мягкой мебелью и вышколенной прислугой, призванной угождать во всем.

В женском отделении пошли еще дальше, изнеженные дамочки, у которых и дома была собственная ванная комната, предпочитали отправляться в Сандуны, причем вместе с маленькими собачками, которых также купали причесывали в угоду хозяйке.

Дворцовый интерьер создавал располагающую обстановку для ведения неспешных светских бесед (Сандуновские бани, Москва). | Фото: fotokto.ru.

Учитывая, что для дворянского сословия и тех, кто мог заплатить за омовение в комфортных условиях были созданы неслыханные по тем временам удобства, неудивительно, что бани стали местом встречи для знати и творческой/политической элиты. Такие себе клубы по интересам, где собирались представители разных групп, неспешно вели беседы и наслаждались водными процедурами, которые включали не только парилку и бассейн с ледяной водой, но и разные виды душа, «усовершенствованными по последним достижениям науки».

Зал для общений в «мужской бане высшего разряда» (Сандуновские бани, Москва). | Фото: bagra.ru.

Общались группы по интересам в больших залах похожих на ресторан, где после парилки можно было всласть расслабиться в кругу единомышленников. В этих отделениях любили париться и знаменитости. Среди завсегдатаев были отмечены (в разное время): А. Пушкин, А. Пушкин, Л. Толстой, С. Рахманинов, С. Эйзенштейн, Ф. Шаляпин, великие князья Романовы и многие другие.

5. Смена владельцев и новые веяния, поражающие инновационными инженерными внедрениями

Рекламный плакат после полной реконструкции Сандуновских бань. | Фото: aboutmoskva.ru.

Сандунскими банями сами супруги никогда не управляли, а были лишь владельцами. При открытии всеми делами заведовала Авдотья Ламакина, затем Сила Сандунов продал их Фирсанову, который в свою очередь отдал бани в аренду купцу П. Бирюкову. В 1890 году наследница Вера Фирсанова подарила их своему второму мужу – поручику Алексею Ганецкому, который имел прекрасное образование, утонченный вкус и был весьма предприимчивым.

Было внедрено новаторское техническое оборудование и гидротехнические коммуникации (Сандуновские бани, Москва).

Он основательно подошел к изучению банного дела, причем не только русского. Досконально разобравшись в технологии организации банных комплексов восточных и западных стран (для этого он отправился в путешествие), новый владелец начал грандиозную реконструкцию. Поскольку здания и коммуникации изрядно поизносились, Ганецкий попросту их снес и начал строительство заново с учетом всех инновационных новинок, появившихся к концу XIX века, что не могло не порадовать москвичей, заглянувших по старому адресу после реконструкции.

В Сандунских банях появились собственный водопровод, насосная станция, котельная, прачечная и даже электростанция.

Если простых обывателей сразила наповал роскошь и демонстрация возможностей водопровода, то инженерам и проектировщикам инженерных коммуникаций пришлось совсем несладко в процессе внедрения инноваций. Для этого создавалась комиссия из самых лучших специалистов-новаторов, которым удалось провести отдельный водопровод от Бабьегорской плотины для водных процедур, для питья использовали 200-метровую артезианскую скважину, все они были оснащены электрическими насосами.

Электростанция обеспечила все нужды в освещение, подаче воды и организации вентиляции (Сандуновские бани, Москва).

Разработали гигантский бойлер для подогрева воды с помощью мазута, поскольку уголь очень пыльное топливо и даже построили собственную электростанцию (!), чтобы обеспечить максимальное освещение (поскольку от коптящих ламп осаживалась сажа на стенах и потолке) и насосную станцию, которые были по тем времена были диковинным изобретением. Также построили и полностью оборудовали котельную, подающую тепло и пар, чуть позже еще и прачечную.

https://www.youtube.com/watch?v=ut8GRQGhOX4&t=3s

6. Что и по чем получили москвичи после реконструкции

Бассейн все также радовал ледяной водой и античным интерьером (Сандуновские бани, Москва). | Фото: aboutmoskva.ru.

После реконструкции Сандуновские бани стали еще более популярными, ведь только здесь можно было насладиться роскошью, комфортом и поглазеть на новинки, доступ к которым практически ни у кого из посетителей не было. Продолжая традиции создания роскошной обстановки, Фирсанова с мужем не поскупились на лучших архитекторов. Поскольку для оформления были выбраны неоклассицизм, барокко, ренессанс, рококо, неоготика материалы соответствовали направлению и бренду: норвежский, итальянский мрамор, немецкий, английский и швейцарский кафель, мебель лучших мастеров, европейское и американское оборудование, техническая оснастка и банное оборудование.

Интерьер одного из коридоров банного комплекса (Сандуновские бани, Москва). | Фото: aboutmoskva.ru.

Банный комплекс, состоящий из отдельных корпусов, способен был принимать по несколько сотен посетителей в час. Самым бюджетным вариантом все так же была баня за 5 коп. за 2 часа (весь расчет сделан на этот промежуток времени), в которой можно было не только попарить и искупаться, но и получить медицинские услуги, включая зубного врача (за отдельную плату). В этих отделениях (как в мужском, так и в женском) одновременно могло помещаться до 300 человек. Более дорогая мебель и в два раза меньше людей было в отделении за 10 копеек.

После реконструкции Сандуне вернули былое величие и статус самых посещаемых и роскошных банных комплексов Москвы.

А вот за 50 копеек можно было получить максимальный (как для общественных бань) пакет услуг и удовольствий, в который входили: раздевалка, мыльная комната, ирландская и русская парные, читальня, комнаты отдыха, гостиная с камином, парикмахерская, камин, огромный бассейн 6 на 12 метров (только в мужском отделении). Ну а за 5 рублей все вышеперечисленные удовольствия прилагались в приватных зонах с множеством комнат и зон, плюс ко всему роскошная отделка из дорогих материалов, лучшая мягкая мебель, личный обслуживающий персонал, возможность общения с равными (по желанию) создавали максимально расслабляющую остановку. Стоит отметить, что в Сандунах было 3 номера, лучше даже сказать царские резиденции, где можно было отрешиться от всех проблем за 10 рублей, что являлось непомерной суммой по тем временам.

7. Что стало с Сандуновскими банями после Октябрьской революции

Во времена СССР спрос на банные услуги не иссякал, отметился и кинематограф (Сандуновские бани, Москва).

В советские времена от разорения бани спасло лишь то, что в них не прочь была попариться вся властная верхушка, да и творческая элита не упускала возможности как прежде устроить клуб по интересам. Только вот за красотой никто не следил, а постоянная эксплуатация бань привели если не к полному разрушение, так к искажению первоначального облика. Плюс ко всему устаревало оборудование и техническая оснастка, что тоже не принесло положительных результатов.

Остались и старинные аналоги душа (Сандуновские бани, Москва).

Только лишь в 1991 г. на Сандуны обратили внимание, администрация города признала Царь-бани памятником архитектуры г. Москвы. Благодаря чему годом позже началась полная реконструкция уникальнейшего комплекса, который легко может стать одной и главных достопримечательностей столицы. И ничего здесь зазорного нет, ведь древнеримские термы считаются же шедеврами, а Сандуны ни в чем им не уступают.

Источник: https://novate.ru/blogs/150323/65798/