Женская красота на фотографиях мастера из Украины — без пошлости
Фотограф из Украины Давид Дубницкий покорил сеть своей коллекцией работ в стиле «ню». Он очень быстро завоевал популярность и огромную армию поклонников. Давид уже 10 лет сохраняет для нас очаровательную женскую красоту. Его аккаунт в запрещенной социальной сети собрал более одного миллиона подписчиков.
«У меня есть свое видение и представление о женской красоте, и я стараюсь передать это в своих фотографиях. На мой взгляд, в фотографии очень важны эмоции, которые передаются зрителю».
Его фотографии набирают тысячи репостов и кучу комментариев в соцсетях. В его работы просто невозможно не влюбиться. Его нежные, игривые и откровенные фотографии никого не оставят равнодушными.
«Я очень редко снимаю за деньги – это уже не творчество, а коммерция. В моих работах нет профессиональных моделей – я снимаю обычныхдевушек, которых мы каждый день видим в метро, на улице или в кафе. Моя задача состоит в том, чтобы превратить такую девушку в настоящую королеву и снять ее таким образом, чтобы вы не могли оторвать взгляд. Для этого я стараюсь подобрать идеальный сюжет, ракурс, аксессуары, обеспечить правильную игру света и передать нужную эмоцию. Важно, чтобы фотография вызывала яркие чувства и не оставляла равнодушными.
Давид прекрасно демонстрирует, как фотограф может брать камеру и даже при слабом освещении снимать девушек без какой-либо пошлости. Тема каждой фотографии завораживает своей естественностью. Каждая женщина-модель выглядит очаровательно. Совершенство форм и романтичный взгляд его модель завораживает зрителя.
«Среди моих работ много женской красоты и привлекательности в простых повседневных ситуациях, удобной, привычной одежде и знакомых локациях. Я считаю полузавуалированную, мягкую откровенность, где случайно подсматривают женскую красоту, гораздо интереснее и естественнее, чем сверхвыставочные работы с искусственными одеждами и неестественными позами».
Источник: https://dzen.ru/a/ZAox2jUq-GLEfJmr
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