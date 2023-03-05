Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Рассветы и закаты

Рассветы и закаты

Сегодня посмотрим на красивые изменение картины неба перед и во время восхода и заходы за линию горизонта солнца.

В разговорной речи термины рассвет и восход ошибочно считаются синонимами. (Фото Anmar Khalil):

Рассветы и закаты

Время захода солнца определяют в астрономии как момент, когда верхний край солнечного диска исчезает за горизонтом. (Фото Charly Triballeau):

Рассветы и закаты

Футуристический советский экраноплан МД-160 класса «Лунь». (Фото Lana Sator):

Рассветы и закаты

Небо становится оранжевым над маяком Святой Марии в заливе Уитли на северо-восточном побережье Англии. (Фото Owen Humphreys):

Рассветы и закаты

Люди наблюдают закат на пляже в Ле-Карбе, на французском карибском острове Мартиника. (Фото Charly Triballeau):

Рассветы и закаты

Время заката солнца меняется в течение всего года, зависит от места наблюдателя на Земле и задаётся долготой и широтой, а также высотой над уровнем моря. Небольшие суточные и заметные полугодовые изменения во времени закатов обусловлены осевым наклоном Земли, суточным вращением Земли и движением планеты по её годовой эллиптической орбите вокруг Солнца. (Фото Tayfun Coskun):

Рассветы и закаты

Некоторые из самых разнообразных цветов на закате можно найти в противоположной (или восточной) части неба после захода солнца, в сумерках. В зависимости от погодных условий и типов присутствующих облаков, эти цвета имеют широкий спектр и могут создавать необычные картины. (Фото David Davies):

Рассветы и закаты

Восход на канале Лидс-Ливерпуль в Ланкашире. (Фото ZarkePix):

Рассветы и закаты

На восходе и закате солнца, когда путь его лучей через атмосферу длиннее, синие и зеленые компоненты удаляются почти полностью, и остаются более длинные (жёлтые, оранжевые и красные) волны. Поэтому закаты и восходы мы видим в тёплых оттенках. Однако цвет неба зависит не только от того, что свет проходит под углом, но и от количества различных частиц, которые находятся в атмосфере. Яркий жёлто-оранжевый закат можно увидеть лишь тогда, когда атмосфера достаточно чиста. Чем больше частиц, тем краснее закат. (Фото Edgard Berben):

Рассветы и закаты

Солнце восходит над замерзшими деревьями региона Таунус недалеко от Франкфурта, Германия. (Фото Michael Probst):

Рассветы и закаты

Закат над морской ветряной электростанцией у побережья французского западного города Сен-Назер. (Фото Loic Venance):

Рассветы и закаты

Цвета заката обычно более яркие, чем цвета восхода солнца, потому что вечерний воздух содержит больше различных частиц, чем утренний. Это происходит из-за того, что в течение дня Солнце нагревает поверхность Земли, уменьшается относительная влажность, повышается скорость ветра и пыль поднимается в воздух. (Фото Owen Humphreys):

Рассветы и закаты

Морозный восход солнца в Барнхеме, Западный Суссекс. (Фото Joe Sene):

Рассветы и закаты

Виды на холме Вуокатинваара, Вуокатти, Финляндия. (Фото Valtteri Mulkahainen):

Рассветы и закаты

Источник: https://loveopium.ru/priroda/rassvety-i-zakaty.html

05.03.2023 - Posted by | Природа...

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