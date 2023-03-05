Почему у европейцев кожа, была смуглая, а стала светлая, и Как жители юга России повлияли на скандинавов

Вы удивитесь, но предки современных европейцев были вовсе не светловолосыми и светлокожими. Как же они выглядели? Ученые могут ответить на этот вопрос почти утвердительно, а помог им установить внешность доисторических людей, обитавших когда-то в Европе, геном La Brana 1 – мезолитического охотника-собирателя из Иберии. Статья об этом в свое время была опубликована в журнале Nature, и результат их исследования стал настоящей научной сенсацией.

Голубоглазый и темнокожий

Останки La Brana 1 были найдены на высоте 150 метров в горах, расположенных в северо-западной части Испании. Результаты ДНК из зуба доисторического человека показали, что у него есть сочетание и европейских, и африканских генов.

Недавно внешний облик доисторического человека воссоздал 3D-художник Филипп Эдвин. Вот таким он видит предка современных европейцев La Brana 1. Ну а ученые-генетики и антропологи могут рассказать на его примере о внешности наших далеких предков, исходя из генетического исследования его останков.

Иллюстрация Филиппа Эдвина.

Основываясь на генетических вариантах, связанных с особенностями пигментации человека, останки которого изучили исследователи, можно сказать, что у этого человека были темные волосы, темно-коричневая кожа и при этом ярко-голубые глаза.

Профессор Карлес Лалуэза-Фокс пояснил: «Расовая трансформация современных людей продолжалась еще долгое время после того, как они покинули Африку, причем изменения цвета глаз предшествовали изменениям тона кожи. Самым большим сюрпризом было обнаружить, что этот индивид обладал африканскими версиями генов, которые определяют светлую пигментацию нынешних европейцев. Еще более удивительным было обнаружить, что он обладал генетическими вариациями, которые приводят к появлению голубых глаз.

Внешность воссоздали на основе генетических исследований найденных останков .

Кроме того, ученые установили, что у La Brana 1 была непереносимость лактозы (иными словами, во взрослом возрасте он, в отличие от большинства современных европейцев, не мог пить молоко). Но самое интересное в том, что его Y-хромосома принадлежала к характерной для Европы, но на сегодняшний день чрезвычайно редкой гаплогруппе C6 (она же. C-V20) и митохондральной ДНК к гаплогруппе U5b2c1, которая опять же является маркером, специфичным именно для Европы.

Древние геномные последовательности помогли ученым раскрыть происхождение и демографическое влияние в Европе фермеров периода неолита, распространившихся на ее территории.

Виктор Васнецов. «Каменный век».

Ученые предполагают, что освоение земледелия, скотоводства и оседлого образа жизни в эпоху неолита, возможно, привело к тому, что в генах европейцев произошли адаптивные изменения, связанные с особенностями иммунитета и с изменившимся питанием.

Однако данные о ранних охотниках-собирателях очень ограничены и поэтому у исследователей не было понимания того, как происходил процесс отбора, связанный с решающим переходом к сельскому хозяйству в недавней эволюции человека.

Такие разные европейцы (слева направо): воссозданные древние люди из Швейцарии, Ирландии, Италии.

Мезолитический скелет возрастом около 7000 лет, обнаруженный на стоянке Ла-Бранья-Аринтеро в Леоне (Испания), помог получить полный геном европейского человека, жившего до перехода к сельскому хозяйству. Анализ этого генома в контексте других древних образцов предполагает существование общей древней геномной сигнатуры (группе генов в клетке) у людей, живших на территории всей западной и центральной Евразии в период от верхнего палеолита до мезолита.

Найденный археологами доисторический человек La Brana 1 несет наследственные аллели в нескольких генах пигментации кожи, и это дает основание полагать, что светлая кожа современных европейцев во времена мезолита еще не была повсеместной.

При этом исследователи отмечают, что признаки пигментации у La Brana 1 – почти такие же, как и у Лошбура – другого мезолитического человека (также западноевропейского охотника-собирателя), найденного до этого на территории Люксембурга. Таким образом, это было распространенное и, возможно, доминирующее сочетание черт среди европейских охотников-собирателей.

Реакция на солнце или «русская кровь»?

Однако ранние европейские фермеры, чьи предки почти наверняка мигрировали в Европу с Ближнего Востока во времена неолита, все-таки, по мнению ученых, имели несколько иные черты пигментации. Дело в том, что геном другого фермера (возрастом 7500 лет) – из Штутгарта (Германия) – показал маркеры карих глаз, темных волос и относительно светлой кожи.

– Значит, судя по всему, европейцы приобрели свой современный вид, включая бледную кожу и высокую частоту появления светлых глаз, относительно недавно, задолго до того, как охотники-собиратели начали смешиваться с фермерами, и их гибридная ДНК успела пройти несколько действительно мощных выборочных «зачисток», — считают эксперты.

Люди эпохи неолита. /Фото:welt.de

Такое изменение во внешности отчасти стало реакцией на диету эпохи неолита, богатую углеводами, но бедную витамином D. Этот витамин необязательно получать с пищей, потому что организм может синтезировать его на солнце. Однако «впитывание» витамина D происходит более эффективно у тех, кто имеет светлую кожу, что дает им преимущество – особенно в таких местах, как Европа, где зимы довольно продолжительны и часто стоит облачная погода.

– Но, возможно, это не вся история, и современные европейские черты пигментации являются ещё и результатом поздней миграции в Европу преимущественно светловолосых людей откуда-то с территории нынешней России? – предполагают авторы исследования.

Дело в том, что в эпоху средней бронзы евразийская степь была родиной андроновской культуры, имеющей археологические связи с более ранними культурами на территории нынешней южной России. Основываясь на ДНК андроновских кочевников из курганов в Южной Сибири, исследователи полагают, что у них была светлая кожа и среди них встречалось много голубоглазых и светлых людей. Кроме того, они в подавляющем большинстве принадлежали к Y-хромосомной гаплогруппе R1a1a, которая сегодня очень распространена в Центральной и Восточной Европе, а также в некоторых частях Скандинавии.

Древние жители территории современной России (мужчина, район Воронежа, женщина, район Читы) повлияли на внешность скандинавов.

Возможно, восточноевропейцы и жителей Центральной Азии все-таки внесли какой-либо вклад в происхождение современных европейцев. По крайней мере, первые признаки указывают именно на это.

Предполагается, что La Brana 1 был наиболее похож на современных европейцев со всего Балтийского моря – точно так же, как Лошбур. Кстати, наибольшее сходство его геном имеет с геномом шведов и поляков.

La Brana 1 помог раскрыть много тайн прошлого.

– Современные европейцы в основном являются продуктом смешения (в той или иной степени) между коренными европейскими охотниками-собирателями, такими как Ла Брана 1 и Лошбур, и иммигрантами-фермерами эпохи неолита из Восточного Средиземноморья, – резюмируют учёные.

В этом тексте использованы визуализации древних людей, сделанные в том числе канадским художником Филиппом Эдвином.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030323/55643/