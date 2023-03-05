Почему муха цеце не кусает зебр

Меня трижды кусала цеце. Дело было в Уганде, в национальном парке Мерчисон. После того месяц ждала проявления сонной болезни, но зараза миновала. Ожидание было очень томительное. Чего только не передумала за тот период.

А ведь тогда подругу тоже укусили дважды, нашего наёмного водителя аж семь раз. Мы с Натальей живы, а про него не знаю. Не все мухи заразные, как и не все комары малярийные.

Драйвер даже умудрился её словить, чтобы мы лучше рассмотрели. А нам не была понятна разница между обычным насекомым и цеце, разве что у неё крылья чуть длиннее собственного тела.

Во всех заповедниках Юго-Восточной Африки по деревьям развешены ловушки в виде черных или синих полотен с сачками. Они пропитаны ядом с запахом животного, который привлекает вредных летучек. Мухи летят на них, видят тёмное полотно, вроде попали на копытное, а его нет. Начинают ползать и выискивать. Заползают внутрь и в сачок. Там им и конец.

Существует несколько способов истребления кровососущих, но этот пока общепринятый.

Интересный факт. Цеце не кусает полосатых зебр.

Точнее, она их покусывает, но крайне редко. Каким-то странным образом полосатая расцветка животного влияет на зрительное восприятие насекомого. Лошадь видна только издалека, пока есть очертания силуэта, а в момент приближения картинка для неё становится не съедобной, так как перед глазами мельтешат только белые и чёрные полосы, будто раздуваемые ветром. Чудеса, да и только!

Да и многие животные Африки имеют полоски в определённых местах, чаще там, где короче шерсть. Так природа постаралась создать защитный окрас.

— Шкура большого куду, загнанного масаями

Таким образом, если собрались в африканские национальные парки, то надевать следует светлую одежду, а лучше полосатую, тогда и муха не страшна. А она-то что? Как сказала моя добрая знакомая, если бы это не была цеце, то за муху цокотуху сошла.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/priaet