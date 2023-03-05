Нигерийцы, гуляющие с гиенами на поводках, возмутили публику

Южноафриканский фотограф Питер Хьюго однажды увидел кадры, где нигерийские "преступники" ходят по улицам с гиенами на поводках. Они его сразу возмутили — как можно так обращаться с дикими животными? Он решил поехать в Нигерию, чтобы провести своё расследование. Всё оказалось не так, как он предполагал изначально..

Когда южноафриканский фотограф Питер Хьюго увидел снимки мужчин из Нигерии, которые ходят по улицам с гиенами на поводках, он был в шоке. "Как кто-то может так издеваться над дикими животными?" — подумал Хьюго. Он узнал, что эти кадры были сделаны в нигерийском городе Лагос, а мужчины на фото — местные преступники. Через некоторое время фотограф решил самостоятельно посетить Лагос, чтобы заявить всему миру о такой жестокости. Однако, оказавшись там, он понял, что всё не так, как ему казалось изначально.



Оказалось, что эти нигерийцы — не преступники, а Gadawan Kura, или "дрессировщики гиен". Они жили в трущобах на окраине деревни в Лагосе, и их основная деятельность — выступления с дрессированными животными в разных местах. Это — традиция, которая идёт уже несколько поколений. Кроме того, они занимаются продажей традиционных лекарств.



Дрессировщики имеют официальные разрешения держать животных от правительства Нигерии. Именно поэтому они заботятся о благополучии гиен и других животных — звери живут в хороших условиях, потому что от них зависит жизнь самих дрессировщиков и их семей. "Европейцы часто волнуются о благополучии животных, упуская суть. Лучше спросить, почему дрессировщики вынуждены ловить диких животных, чтобы зарабатывать на жизнь. Или почему они экономически маргинализированы. Или почему Нигерия, шестой по величине экспортер нефти в мире, находится в таком печальном состоянии," — написал фотограф.



Эти фотографии вместе с высказываниями фотографа заставили многих людей задуматься о состоянии страны и более глубинных темах — а выводы для каждого свои.















Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35975-nigeriycy-gulyayuschie-sgienami-napovodkah-vozmutili-publiku-11-foto.html