Кто на самом деле скрывался под именем Шекспир: Сын скотовода или британский граф

У Уильяма Шекспира из Стратфорда-на-Эйвоне и Роджера Мэннерса из замка Бельвуар есть нечто общее: оба претендуют на то, чтобы называться подлинным автором литературного наследия, которое вошло в историю как произведения Шекспира. Мэннерс, граф Ратленд, за свою яркую недолгую жизнь успел оставить достаточно свидетельств того, что такая роль была ему по силам.

Шекспировский вопрос и многочисленные варианты ответов

Уильям Шекспир

Уильям Шекспир был когда-то успешным драматургом, но не более того. И даже в этой профессии ему не довелось при жизни завоевать звание лучшего: были Бен Джонсон и Кристофер Марло, которые не меньше, скорее даже больше ценились своими современниками. О гениальности шекспировских произведений заговорили спустя довольно много лет после смерти драматурга в 1616 году, а о том, кем все-таки был автор «Короля Лира», «Гамлета», «Ромео и Джульетты» и других великих пьес – и того позже.

Кристофер Марло, другой популярный драматург шекспировской эпохи. Входит в число возможных кандидатов на роль подлинного автора произведений Шекспира

XIX век вообще стал эпохой, когда в моде были разные конспирологические теории – веянием времени было сомневаться в казавшихся доселе непоколебимыми истинах. Поднимались вопросы об историчности евангельских персонажей – вплоть до самого Христа, об авторстве гомеровских поэм. Не избежал участи быть подвергнутым исследованию и английский драматург.

Нет ничего удивительного в том, что личность Шекспира и его причастность к созданию пьес и сонетов оказалась в поле зрения любителей литературы: слишком уж много белых пятен и вызывающих настороженность несоответствий отыскивалось в его биографии. Собственно говоря, история сохранила не так много достоверных сведений о том, каким был и как творил этот английский писатель и драматург. Большая часть дошедших до настоящего времени сведений получена из немногих официальных документов и из переписки, в которой упоминается Шекспир.

Дом Шекспира в Стратфорде

Он родился в городке Стратфорд-на-Эйвоне – мягко говоря, не в культурной столице Англии. Главным занятием жителей, включая и отца Уильяма, Джона Шекспира, было разведение овец, производство шерсти и выделка шкур. Есть основания полагать, что образования Шекспир не получил, а родители его были, по всей видимости, неграмотными. Правда, Шекспир-старший был богат; а в 1596 году он получил право на герб, после чего его сын Уильям стал именоваться «джентльменом».

Известно, что молодой Шекспир отправился в Лондон, где стал актером и пайщиком театральной труппы, то есть, по сути, менеджером. О его путешествиях и жизни в других странах, сражениях на войне, вращении в высших кругах и опыте придворной жизни нет никаких данных, а между тем, все это подробно и со знанием дела описывается в шекспировских произведениях. Это порождало недоумение — как мог человек из низов, почти крестьянин, писать настолько гениальные произведения на такие разнообразные темы?

Надгробный памятник Шекспиру

Возникали версии о том, что Шекспир, возможно, лишь обеспечивал свою подпись на чужих произведениях, а реальным автором был некто, обладавший нужными знаниями, опытом и талантом, но по каким-то причинам решивший остаться не известным широкой публике.

Кто же этот таинственный персонаж, если, конечно, он существовал в действительности? Пальму первенства в вопросах авторства уверенно удерживают философ Фрэнсис Бэкон и Эдвард де Вер, 17-й граф Оксфорд, а помимо них – еще около восьми десятков кандидатов на звание «истинного Шекспира». И среди них – Роджер Мэннерс, пятый граф Ратленд.

Фрэнсис Бэкон, которого подозревали не только в авторстве, но и в сокрытии в произведениях некоего шифра

Романтическая биография и ранняя смерть графа Ратленда

Ратленд, или Рэтленд, как принято его называть в отечественном шекспироведении, был персоной довольно любопытной и сам по себе заслуживал пристального внимания. Он родился в 1576 году в замке в Йоркшире, рано, в двенадцать лет, получил титул графа – после смерти отца. К этому времени мальчик уже был весьма образован, обучался в колледже при Кембриджском университете. По традициям того времени, Ратленд, будучи сиротой, поступил под попечение государства, а еще – королевы Елизаветы I.

Роджер Мэннерс, граф Ратленд

За свою недолгую жизнь Ратленд успел овладеть многими знаниями и искусствами, обучался и в Англии, и за границей, был слушателем Падуанского университета, получил степень Магистра Искусств, занимал высокие государственные должности. Он располагал огромной библиотекой, доставшейся в наследство от отца и деда, где хранились книги, справочники, словари на латыни, греческом, французском и других языках. Среди друзей и приятелей Ратленда были ученые, поэты и, разумеется, аристократия.

Замок Бельвуар, родовое гнездо Ратлендов

Отправившись в девятнадцать лет в путешествие по Европе, он не просто посетил те места и страны, что упоминает Шекспир в пьесах, доказано, что среди слушателей университета в Падуе во время обучения там Ратленда были двое датских студентов с именами Розенкранц и Гильденстерн. Впоследствии, отправившись в Данию с посольством, он встречался со своими прежними однокашниками. Во время визита Ратленд посетил замок Эльсинор, а вскоре после возвращения графа из Дании в текст пьесы «Гамлет» были внесены вставки и уточнения.

Сара Бернард в роли Гамлета

В 1599 году Ратленд женился на Елизавете Сидни, крестнице королевы и дочери поэта Филипа Сидни. Создается впечатление, что молодой граф пользовался расположением английской правительницы. Правда, в 1601 году Ратленд принял участие в мятеже графа Эссекса против королевы, после чего был заключен ею под стражу; самого зачинщика бунта казнили. На период, что Ратленд находился в заключении, приходится и перерыв в творчестве Шекспира. После смерти Елизаветы граф получил свободу.

Надгробие графа и его жены в Боттесфорде, несмотря на то, что похоронена она в Лондоне, общее

Граф Ратленд умер в возрасте тридцати шести лет после тяжелой болезни, его забальзамированное тело было переправлено из Кембриджа, где он скончался, в фамильную усыпальницу в Боттесфорде. Никому не было позволено увидеть лица покойного. Через несколько недель умерла и вдова Ратленда, Елизавета. Она не присутствовала на похоронах мужа, не была упомянута в его завещании, а последнее пристанище нашла в Лондоне.

Аргументы в пользу авторства Ратленда

Карл Бляйбтрой, впервые предположивший, что Ратленд — автор произведений Шекспира

После 1612 года, когда скончался Ратленд, не вышло ни одного нового произведения Шекспира. А в графской библиотеке, в книге расходов замка Бельвуар, спустя три столетия отыскался документ, подтверждающий передачу младшим братом Ратленда Фрэнсисом сорока четырех шиллингов золотом Уильяму Шекспиру и актеру Ричарду Бербеджу. Между прочим, студенческое прозвище Ратленда звучало как shake-speare, то есть "потрясающий копьем".

О том, что Ратленд может быть настоящим автором шекспировских произведений, впервые сделал предположение в 1907 году немецкий писатель Карл Бляйбтрой. Но всерьез эту версию подхватили только в Советском Союзе. П.С. Пороховщиков, юрист и литературовед, считал, что граф Ратленд и его жена Елизавета – подлинные авторы написанного под именем Шекспира. В архивах замка Бельвуар Пороховщикову удалось обнаружить песню из «Двенадцатой ночи» Шекспира, написанную рукой Ратленда. Большой труд в поддержку этой антистратфордианской теории увидел свет в 1997 году, это была книга И.М. Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса».

Эдвард де Вер, граф Оксфорд — более популярный, чем Ратленд, кандидат на роль подлинного автора

На западе кандидатура Ратленда как «истинного Шекспира» серьезной поддержки не получила. Тем не менее стратфордианцы, а именно так именуются приверженцы классического подхода в шекспироведении, уже давно не настаивают на абсолютной непогрешимости первоначальной версии об авторстве. И пусть Ратленд несколько уступает тому же графу Оксфорду в конкуренции за право «называться Шекспиром», а все же предлагаемая теория о его причастности к английской литературе по меньшей мере заслуживает внимания и заставляет задуматься.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040320/45680/?fbclid=IwAR3C0xbi1SmgslXIg4XXYTgKe_8MR6aNpiorqVYnqDixnaE_wyzy7_x4q2Y