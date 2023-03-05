Зачем‌ ‌заводить‌ ‌дома‌ оксалис:‌ ‌особенности‌ ‌комнатного‌ ‌растения‌

СОВЕТЫ

У каждого цветовода есть свои любимые растения. К сожалению, в этот список редко попадает оксалис. И очень зря. Кислица, второе название цветка, — не только красивая, но и полезная. Ухаживать за ней крайне просто: растение достаточно выносливое и непривередливое. Я убедилась в этом на собственном опыте, когда мертвая с виду кислица ожила за неделю.

Знатоки садового дела относятся к оксалису с опаской. Если цветок высадить в открытый грунт, он, словно сорняк, начнет заполнять собой всю территорию. И вывести его потом очень трудно. Совсем другое дело, когда растение находится в горшке. Идеальный вариант для занятых людей и тех, кто мало что смыслит в комнатных вазонах. Всё еще сомневаетесь? Тогда вот вам 5 веских причин завести дома кислицу.

Почему стоит завести дома оксалис

Красивый внешний вид Среди множества сортов кислицы я бы выделила «бабочку» с ее треугольными темно-фиолетовыми листьями. Она эффектно смотрится на подоконнике среди своих более обычных зеленых собратьев. Когда растение зацветает, его маленькие светлые соцветия выглядят еще нежнее на фоне темных листьев. Advertisement Уход Вы полюбите кислицу лишь за то, что с ней не нужно возиться. Периодически поливайте и пересаживайте раз в 2–3 года. Она не требует подкормки, разве что за компанию с другими растениями. При сильном снижении температуры может впасть в спячку, но вскоре вновь выпустит молодые листики. Съедобность Возможно, для вас это станет открытием, но листья оксалиса можно и даже нужно есть. Их можно добавлять в салаты, первые блюда и десерты. Сушеная кислица превратится в полезную приправу с кисловатым вкусом. Ценность добавки к блюдам в том, что в ней содержится много яблочной и щавелевой кислоты, витаминов А, С и К, флавоноидов. Настоящее сокровище на подоконнике. Народные приметы Кислица — отличный подарок на новоселье. Говорят, что растение приносит в дом счастье и удачу. Помогает оно и в финансовых вопросах. Но самое главное — это поддержание мира в семье. Возможно, одного взгляда на цветок достаточно, чтобы желание ссориться исчезло. Применение в быту Удивительно, но оксалис можно применять в быту. Он лучше любых магазинных средств справляется с пятнами на одежде. А несколько листиков помогут вернуть цветным тканям былую красочность. Также быстро кислица отмоет грязь с рук после огородных работ. Нужно только растереть листья между ладонями. И вуаля — всё чисто!

Уверена, вы и не догадывались, что это скромное растение таит в себе столько секретов. Надеюсь, что смогла заинтересовать вас красавицей-кислицей, и вскоре на вашем подоконнике будет пополнение.

Источник: https://sovkusom.ru/oksalis/?fbclid=IwAR2oLGMCUily_IpfXxYMRnQb9My7rel1PmDD4fGHKukPHb39mLX9KVG-WzU