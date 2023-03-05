Зачем заводить дома оксалис: особенности комнатного растения
У каждого цветовода есть свои любимые растения. К сожалению, в этот список редко попадает оксалис. И очень зря. Кислица, второе название цветка, — не только красивая, но и полезная. Ухаживать за ней крайне просто: растение достаточно выносливое и непривередливое. Я убедилась в этом на собственном опыте, когда мертвая с виду кислица ожила за неделю.
Знатоки садового дела относятся к оксалису с опаской. Если цветок высадить в открытый грунт, он, словно сорняк, начнет заполнять собой всю территорию. И вывести его потом очень трудно. Совсем другое дело, когда растение находится в горшке. Идеальный вариант для занятых людей и тех, кто мало что смыслит в комнатных вазонах. Всё еще сомневаетесь? Тогда вот вам 5 веских причин завести дома кислицу.
Почему стоит завести дома оксалис
- Красивый внешний вид
Среди множества сортов кислицы я бы выделила «бабочку» с ее треугольными темно-фиолетовыми листьями. Она эффектно смотрится на подоконнике среди своих более обычных зеленых собратьев. Когда растение зацветает, его маленькие светлые соцветия выглядят еще нежнее на фоне темных листьев.
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- Уход
Вы полюбите кислицу лишь за то, что с ней не нужно возиться. Периодически поливайте и пересаживайте раз в 2–3 года. Она не требует подкормки, разве что за компанию с другими растениями. При сильном снижении температуры может впасть в спячку, но вскоре вновь выпустит молодые листики.
- Съедобность
Возможно, для вас это станет открытием, но листья оксалиса можно и даже нужно есть. Их можно добавлять в салаты, первые блюда и десерты. Сушеная кислица превратится в полезную приправу с кисловатым вкусом. Ценность добавки к блюдам в том, что в ней содержится много яблочной и щавелевой кислоты, витаминов А, С и К, флавоноидов. Настоящее сокровище на подоконнике.
- Народные приметы
Кислица — отличный подарок на новоселье. Говорят, что растение приносит в дом счастье и удачу. Помогает оно и в финансовых вопросах. Но самое главное — это поддержание мира в семье. Возможно, одного взгляда на цветок достаточно, чтобы желание ссориться исчезло.
- Применение в быту
Удивительно, но оксалис можно применять в быту. Он лучше любых магазинных средств справляется с пятнами на одежде. А несколько листиков помогут вернуть цветным тканям былую красочность. Также быстро кислица отмоет грязь с рук после огородных работ. Нужно только растереть листья между ладонями. И вуаля — всё чисто!
Уверена, вы и не догадывались, что это скромное растение таит в себе столько секретов. Надеюсь, что смогла заинтересовать вас красавицей-кислицей, и вскоре на вашем подоконнике будет пополнение.
Источник: https://sovkusom.ru/oksalis/?fbclid=IwAR2oLGMCUily_IpfXxYMRnQb9My7rel1PmDD4fGHKukPHb39mLX9KVG-WzU
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