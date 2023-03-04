Что скрывает Фаюмский оазис — скрытый от людских глаз райский сад в Египте

В кино часто представляют оазис либо миражом, либо каким-то крохотным водоёмом с парой пальм. На самом же деле некоторые из них просто огромны. Яркий тому пример — Фаюмский оазис в Египте. Это подлинно райский сад посреди пустыни, с волшебным озером, пышными садами и каскадными водопадами. Как такое чудо не попало в список главных достопримечательностей туристического направления — не очень понятно. Тем временем, Фаюмский оазис — это не просто одно из древних чудес Египта, где от красоты природы захватывает дух, у этого рая земного есть своя, чрезвычайно увлекательная история…

Что такое Фаюмский оазис?

Фаюмский оазис на карте.

Фаюмский оазис расположен к западу от Нила, примерно в сотне километров южнее Каира в Египте. Это бассейн в пустыне, площадь которого достигает 1700 квадратных километров. В отличие от большинства оазисов, Фаюмский получает воду не из родника или подземного источника, а из русла Нила, Бахр Юсеф. Здешние плодородные земли — это грязь, которую нанесло сюда течением от Бахр Юсеф. Помимо прекраснейших озёр и плодородных сельскохозяйственных угодий, Фаюмский оазис славится чудеснейшим круглогодичным климатом, коллекцией водяных колёс и Долиной древних китов.

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История Фаюмского оазиса

История Фаюмского оазиса насчитывает, по словам учёных, миллионы лет. В период позднего миоцена Средиземное море переживало мессинский кризис солёности. Это был период, когда большая его часть высохла. В это время Фаюмский оазис был всего лишь сухой впадиной посреди пустыни, а Нил просто протекал мимо него на дно каньона, который располагался там, где сегодня стоит город Каир. Когда закончился мессинский солёный кризис, началось формирование Фаюмского оазиса.

Часть Фаюмского оазиса, вид с воздуха.

Когда Средиземное море вновь наполнилось водой, то, что раньше было Нильским каньоном, стало рукавом моря, простирающимся далеко вглубь суши. На протяжении веков этот рукав моря зарастал илом и превратился в то, что сегодня известно как долина реки Нил. Со временем ил продолжал накапливаться, в результате чего Нил разливался. Это накопление ила привело к тому, что Бахр Юсеф периодически выливался в бассейн оазиса Фаюм. Бассейн был затоплен, и вскоре местность заросла пышной растительностью.

Вид на пустыню и озеро в оазисе Фаюм.

Плодородные земли вскоре привлекли человека. Есть свидетельства того, что этот район был заселён в эпоху палеолита и неолита. Когда люди поселились в этом районе, они стали первыми людьми в Египте, которые занимались сельским хозяйством. Произошло это около 4000 года до нашей эры. Таким образом, Фаюм является одним из древнейших постоянно заселённых уголков мира.

Фаюмский оазис в древности

Первое письменное упоминание о Фаюме датируется примерно 3000 годом до нашей эры — во время правления Менеса, основателя первой династии Древнего Египта. В этот период на берегах оазиса возникало всё больше и больше поселений, поскольку фараоны Старой Империи поощряли сельское хозяйство. Фаюмский оазис всегда был важным сельскохозяйственным центром Древнего Египта.

Бахр Юсеф при фараоне Сенусерте II был изрыт целой сетью каналов, а озеро было превращено в массивный резервуар, в котором хранилась дополнительная вода, чтобы даже в период засухи сельское хозяйство не страдало. Настолько масштабное мероприятие, реализованное в столь древние времена, очень долгое время поражало путешественников и географов и они считали, что Фаюмское озеро имело искусственное происхождение.

На протяжении веков фараоны застраивали окружающие земли пирамидами и храмами. Возник даже культ Собека — божества в облике крокодила. Во многих поселениях этого региона устраивались пышные религиозные празднества в честь этого культа. Это было весьма полезно для экономики этого сельскохозяйственного района.

Деталь скульптуры бога Собека с головой крокодила и фараона Аменхотепа III из 18-й династии, 1550-1292 гг. до н.э.

Закат Фаюмского оазиса

В конце концов, Египетская империя пала. Пришло время господства римлян. Римский период был, наверное, самым процветающим периодом в истории Фаюмского оазиса. Увеличилось количество пахотных земель при династии Птолемеев и Фаюм стал одной из главных житниц римского мира. Правда, со временем, по мере того, как римляне осваивали всё больше и больше земли, озеро сокращалось всё быстрее. Оазис постепенно стал приходить в упадок. К 3 веку нашей эры многие из некогда процветавших поселений в районе Фаюмского оазиса были заброшены. Это привело к тому, что система каналов тоже пришла в упадок.

С середины 6 века и на протяжении всего средневековья арабы, завоевавшие регион, неустанно трудились над тем, чтобы вернуть ему былую славу. Были проведены масштабные восстановительные работы, чтобы разблокировать каналы, прорыть новые и построить дамбы для облегчения ирригации. Затопленные участки были углублены, построены мосты. На выполнение этих работ ушли столетия, но во время правления Мухаммеда Али в 14 веке Фаюмский оазис, наконец, снова стал известен как «райский сад Египта».

За этим последовало падение уже в результате перенаселения района и чрезмерного засоления. Сегодня озеро Карун — это всё, что осталось от древнего доисторического озера, питаемого Нилом. Сейчас оно такое же солёное, как Средиземное море.

Озеро Карун — это всё, что осталось от доисторического озера. Теперь это озеро с морской водой.

Фаюмский оазис сегодня

Фаюм и в наши дни является чрезвычайно важным регионом Египта. Тут выращивают зерновые культуры и хлопок. Большая часть ущерба, нанесённого этому району в прошлом, была устранена в результате строительства Асуанской низкой плотины. Она смогла обеспечить более полный запас воды, что позволило обрабатывать ещё больше земель. Фаюм стал славиться богатыми урожаями инжира, винограда и оливок. Также здесь растут прекраснейшие розы. Фермеры весьма активно занимаются скотоводством.

Низкая Асуанская плотина в оазисе Фаюм помогла этому району остаться райским садом Египта.

Фаюмский оазис — это прекрасная туристическая достопримечательность. К сожалению, у большинства людей Египет ассоциируется с древними пирамидами и окружающей их бескрайней пустыней. Фаюм показывает, что в этой стране есть и другие места — природная идиллия с великолепными водопадами и пышной растительностью просто выдающейся красоты, где от увиденного захватывает дух.

В 3 веке до нашей эры инженеры Птолемеев создали в Фаюмском оазисе сотни водяных колёс. Они помогают орошать здешние земли, используя природную энергию быстротекущих ручьёв. Удивительно, но в регионе до сих пор находится около двух сотен таких водяных колёс, которые и по сей день перераспределяют воду из Бахр Юсефа. Сегодня они стали важной туристической достопримечательностью, особенно для любителей истории.

Для местности, происхождение которой уходит в столь глубокую древность, неудивительно наличие различных окаменелостей. Например, Долина древних китов, также известная как Вади-аль-Хитан. Там находятся скелеты сотен гигантских китов и акул, а также бесконечное количество окаменелостей. Эти скелеты оказались бесценными при изучении эволюции млекопитающих.

Древние водяные колёса.

Долина древних китов в оазисе Фаюм содержит невероятное количество окаменелостей, которые дали представление об эволюционном развитии.

Национальный парк Вади-эль-Раян в оазисе Фаюм включает в себя самый большой водопад Египта.

На протяжении тысячелетий оазис Фаюм был сердцем египетского сельского хозяйства. Как и многие древние чудеса Египта, здешние каналы и гидротехнические сооружения являются свидетельством творчества и изобретательности наших предков. Тем не менее, оазис Фаюм ярко свидетельствует о том, как негативно могут влиять люди на природу. Некогда это была бесплодная пустыня. Потом она превратилась в райский, изобильный сад, чем привлекла своих первых поселенцев. С течением времени они становились всё более жадными и привели район в упадок.

Частично ситуацию исправили гидротехнические сооружения древних египтян. Потом сюда пришли римляне и снова чрезмерно эксплуатировали этот район, в результате чего он снова пришёл в упадок. Когда пришли арабы, они потратили столетия на устранение повреждений, но в конечном итоге наступили на те же грабли и вызвали новый период упадка. Сегодня, хотя Фаюм по-прежнему используется для сельского хозяйства, он стал наиболее известен как туристическая достопримечательность. Хочется верить, что это поможет в будущем надёжно защитить Фаюмский оазис от разорения.

Египет — это подлинный кладезь исторических древностей, которым, кажется, нет конца.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040323/55647/