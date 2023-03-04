ТОРТ очень МОКРЫЙ, сочный и тает во рту

Ингредиенты: Корж:

4 яйца; 200 гр сахара; 200 гр муки; Какао — 3 стол.ложки; Сливки 10% — 200 мл (чтобы пропитать корж);

Крем:

200 гр кокосовой стружки (если стружка мелкая, то можно чуть больше); 150 гр сахара; 250 мл молока; 150 гр сливочного масла.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром. Время взбивания – 15. Яично-сахарная масса должна стать белоснежной. Муку смешайте с порошком какао. Получившуюся смесь добавляйте маленькими порциями к яичной массе. И аккуратно перемешать лопаткой.

Форму смазать маслом, выпекать корж при темп 180 гр до готовности. Пока корж остывает приготовьте крем. В небольшой кастрюле смешайте молоко с маслом и сахаром. Поставьте на огонь и растопите масло.

Туда же всыпьте кокосовую стружку и все перемешайте. Доведите смесь до кипения и варите 15 минут на медленном огне. Не забывайте периодически помешивать будущую начинку. Корж разделить на 2 части, пропитать сливками (не обязательно).

Выложить крем. Собрать торт, сверху можно шоколадную глазурь вылить или посыпать стружкой шоколадной. Если коржи пропитать, то торт ОЧЕНЬ мокрый, сочный и тает во рту.

Источник: https://yandex.ru/turbo/kakprigotovila.ru/s/tort-ochen-mokryj-sochnyj-i-taet-vo-rtu/