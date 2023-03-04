Лучшие снимки природы от конкурса NPOTY
Запечатлеть красоту природы — задача сложная, но выполнимая. Сегодня познакомимся с победителями очередного конкурса природы NPOTY.
Озеро Байкал, Россия. (Фото Juan Garcia Lucas):
Портрет белого медведя на острове Врангеля. (Фото Dmitry Kokh):
Молнии в Гранд-Каньоне. (Фото Raul Mostoslavsky):
Пиренейская рысь с детенышами. (Фото Alessandro Beconi):
Большая цапля на взлете. (Фото Irma Szabó):
Выдра. (Фото Ernst Dirksen):
Лиса в отдаленном районе острова Кадьяк, Аляска. (Фото Zita Quentin):
Лисенок прыгает за насекомым. (Фото Zsolt Moldovan):
Хозяева маленького острова Колючин в Чукотском море. (Фото Dmitry Kokh):
Жители подводных пещер. (Фото Martin Broen):
Утро в горах в Италии. (Фото Gianluca Gianferrari):
Снегопад в южной части Национального парка Крюгера. (Фото Byron Grobler):
Озеро Куейдель в Румыния зимой. (Фото Gheorghe Popa):
Карликовые совы в Германии. (Фото Luca Lorenz):
Морские звезды. Известно примерно 1600 современных видов. (Фото Franka Slothouber):
Следы Рио-Тинто на юге Испании. (Фото Juan Garcia Lucas):
Портрет пингвина Адели на Антарктическом полуострове. (Фото Zhengze Xu):
Портрет цапли. (Фото Arne Bivrin):
Яйца Чужого. А точнее, споры из гриба-трутовика. (Фото Imre Potyó):
Красивый снежный барс бродит по зубчатым вершинам горного хребта Ладакх в Индии. (Фото Sascha Fonseca):
Источник: https://loveopium.ru/priroda/luchshie-snimki-prirody-ot-konkursa-npoty.html
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