Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Лучшие снимки природы от конкурса NPOTY

Лучшие снимки природы от конкурса NPOTY

Запечатлеть красоту природы — задача сложная, но выполнимая. Сегодня познакомимся с победителями очередного конкурса природы NPOTY.

Озеро Байкал, Россия. (Фото Juan Garcia Lucas):

Озеро Байкал, Россия

Портрет белого медведя на острове Врангеля. (Фото Dmitry Kokh):

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Молнии в Гранд-Каньоне. (Фото Raul Mostoslavsky):

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Пиренейская рысь с детенышами. (Фото Alessandro Beconi):

Пиренейская рысь с детенышами

Большая цапля на взлете. (Фото Irma Szabó):

Большая цапля на взлете

Выдра. (Фото Ernst Dirksen):

Выдра

Лиса в отдаленном районе острова Кадьяк, Аляска. (Фото Zita Quentin):

Лиса

Лисенок прыгает за насекомым. (Фото Zsolt Moldovan):

Лисенок прыгает за насекомым

Хозяева маленького острова Колючин в Чукотском море. (Фото Dmitry Kokh):

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Жители подводных пещер. (Фото Martin Broen):

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Утро в горах в Италии. (Фото Gianluca Gianferrari):

Утро в горах в Италии

Снегопад в южной части Национального парка Крюгера. (Фото Byron Grobler):

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Озеро Куейдель в Румыния зимой. (Фото Gheorghe Popa):

Озеро Куейдель в Румыния зимой

Карликовые совы в Германии. (Фото Luca Lorenz):

Карликовые совы в Германии

Морские звезды. Известно примерно 1600 современных видов. (Фото Franka Slothouber):

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Следы Рио-Тинто на юге Испании. (Фото Juan Garcia Lucas):

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Портрет пингвина Адели на Антарктическом полуострове. (Фото Zhengze Xu):

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Портрет цапли. (Фото Arne Bivrin):

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Яйца Чужого. А точнее, споры из гриба-трутовика. (Фото Imre Potyó):

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Красивый снежный барс бродит по зубчатым вершинам горного хребта Ладакх в Индии. (Фото Sascha Fonseca):

Красивый снежный барс

Источник: https://loveopium.ru/priroda/luchshie-snimki-prirody-ot-konkursa-npoty.html

04.03.2023 - Posted by | Животные, Природа...

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