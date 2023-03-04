Лучшие снимки природы от конкурса NPOTY

Запечатлеть красоту природы — задача сложная, но выполнимая. Сегодня познакомимся с победителями очередного конкурса природы NPOTY.

Озеро Байкал, Россия. (Фото Juan Garcia Lucas):

Портрет белого медведя на острове Врангеля. (Фото Dmitry Kokh):

Молнии в Гранд-Каньоне. (Фото Raul Mostoslavsky):

Пиренейская рысь с детенышами. (Фото Alessandro Beconi):

Большая цапля на взлете. (Фото Irma Szabó):

Выдра. (Фото Ernst Dirksen):

Лиса в отдаленном районе острова Кадьяк, Аляска. (Фото Zita Quentin):

Лисенок прыгает за насекомым. (Фото Zsolt Moldovan):

Хозяева маленького острова Колючин в Чукотском море. (Фото Dmitry Kokh):

Жители подводных пещер. (Фото Martin Broen):

Утро в горах в Италии. (Фото Gianluca Gianferrari):

Снегопад в южной части Национального парка Крюгера. (Фото Byron Grobler):

Озеро Куейдель в Румыния зимой. (Фото Gheorghe Popa):

Карликовые совы в Германии. (Фото Luca Lorenz):

Морские звезды. Известно примерно 1600 современных видов. (Фото Franka Slothouber):

Следы Рио-Тинто на юге Испании. (Фото Juan Garcia Lucas):

Портрет пингвина Адели на Антарктическом полуострове. (Фото Zhengze Xu):

Портрет цапли. (Фото Arne Bivrin):

Яйца Чужого. А точнее, споры из гриба-трутовика. (Фото Imre Potyó):

Красивый снежный барс бродит по зубчатым вершинам горного хребта Ладакх в Индии. (Фото Sascha Fonseca):

Источник: https://loveopium.ru/priroda/luchshie-snimki-prirody-ot-konkursa-npoty.html