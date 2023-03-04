ДЖЕЙМС БРАУН (JAMES BROWNE) — ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР



Джеймс Браун (James Browne) — художник-иллюстратор

James Browne создает иллюстрации для открыток и детских книжек. Сказки, повести и рассказы с созданными художником иллюстрациями эльфов, гномов, фей и других мифических существ становятся более увлекательными. Джеймс Браун для работы использует акварель, карандаши, мелки и практически не пользуется графическими программами, от чего его работы только выигрывают — английская классическая иллюстрация выглядит намного живее, чем цифровые работы.

































































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498412826/