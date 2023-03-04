Николлетто

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ДЖЕЙМС БРАУН (JAMES BROWNE) — ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР

Хостинг картинок yapx.ru

Хостинг картинок yapx.ru
Джеймс Браун (James Browne) — художник-иллюстратор
James Browne создает иллюстрации для открыток и детских книжек. Сказки, повести и рассказы с созданными художником иллюстрациями эльфов, гномов, фей и других мифических существ становятся более увлекательными. Джеймс Браун для работы использует акварель, карандаши, мелки и практически не пользуется графическими программами, от чего его работы только выигрывают — английская классическая иллюстрация выглядит намного живее, чем цифровые работы.


Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498412826/

04.03.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

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