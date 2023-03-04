Африканский карликовый крокодил: Отрастил броню и переселился жить в пещеру. Как выживает самый маленький крокодил?

Могут ли смертоносные зубастые рептилии быть милыми? Однозначно да! Вы только взгляните на африканского карликового крокодила — ну что за прелесть! Ему даже пришлось отрастить подкожную костяную броню, чтобы кто-нибудь его нечаянно не съел от умиления!

Ну, не знаю, меня не умиляют зубастые кожаные брёвна!

Рептилии не повезло вдвойне. Во-первых, карликовый крокодил по сравнению с другими своими родичами действительно лилипут — он считается самым маленьким видом из всего семейства настоящих крокодилов. Взрослые рептилии вырастают всего-то до 1,5 метров и весят 18-40 килограмм. Для сравнения, гребнистые крокодилы могут достигать 4-5 метров длины и весить почти тонну!

Не расстраивайся! Размер — совсем не главное!

Во-вторых, прописалась рептилия в Центральной и Западной Африке, к югу от Сахары. А это значит, что охотников на чешуйчатую мелочь хоть отбавляй: от котиков до более крупных крокодилов. Но ничьим обедом крошка-крокодил становиться не хочет. Поэтому он освоил сразу несколько стратегий, чтобы выжить на Черном континенте.

Девочки, как вам мои виниры?

Чтобы не попадаться потенциальным поедателям на глаза, крокодильчики заселили низовья рек с медленным течением, болота, пруды и мелкие заводи, поросшие травой и деревьями. Большим рептилиям в таких местах не развернуться! А чтобы свести риски к минимуму, карликовый крокодил сломал собственный суточный ритм. Пока другие рептилии днём выползают из укрытий, чтобы погреться на солнышке, наш герой ныкается в воде, норе или среди древесных корней. Солнечные ванны — это, конечно, круто, но остаться в живых — ещё круче.

В отличие от других крокодилов, карликовые приносят очень мало потомства: в одной кладке может быть всего до 20 яиц! Зато самка какое-то время опекает молодняк после вылупления.

На охоту карликовый крокодил вылезает исключительно ночью. В зависимости от региона меню может разниться. В Нигерии, например, звери чаще всего едят моллюсков и крабов, а в Конго рацион зависит от времени года. В сезон дождей, когда половодье приносит обилие рыбы, у карликовых крокодилов каждый день уха. В засушливые месяцы рептилии переключаются на раков, лягушек, моллюсков и падаль — на безрыбье и рак рыба!

Когда набрал ванну с блестками.

Вы наверняка заметили, что крокодил не только маленький, но ещё и глазастенький. Окуляры у карликового крокодила действительно гигантские — среди других родственников глаза у нашего героя самые большие по отношению к телу. Это добавляет не только +100 к очарованию, но и +200 к ночному зрению.

Мистер человек, что вы себе позволяете! Уберите руки от моего хвоста!

Некоторые особи так хорошо приспособились к жизни в потёмках, что и вовсе переселились в пещеры. Точнее, в одну конкретную пещеру — Абанда, что находится на Западе Африки. Для крошки-крокодила это оказалось идеальным местом: еды здесь много, хищников — нет, а температура стабильна 24/7! Рацион рептилии состоит из летучих мышей — добыча сама прилетает в пасть, когда спускается на водопой.

Особь из той самой популяции оранжевых пещерных крокодилов.

От собратьев с поверхности пещерная популяция отличается необычной оранжевой кожей. Виной тому те же рукокрылые. Стаи летучих мышей справляют нужду прямо в воду. Так что рептилия купается в ванне с гуано. От повышенной щелочности их кожа буквально отбеливается.

Разница окраски между пещерным и обычным карликовым крокодилом.

Но не только скрытность защищает карликового крокодила от чужих челюстей. Практически всё тело рептилий покрыта остеодермами — крепкими костными пластинками, что защищают внутренности и мышцы. По сравнению с другими видами, наш герой имеет куда больше защитных пластин: даже живот, горло и задняя часть шеи надёжно защищены бронёй.

Этот рыцарь не утонет под тяжестью своего доспеха.

Ещё один несравнимый плюс остеодерм — они защищают рептилий от человека. Костные пластинки препятствуют полноценной обработке кожи. Иногда карликовых крокодилов ловят ради мяса, но и это не самая большая угроза для хищников — так как продукта с них кот наплакал. Так что крошки-крокодилы, несмотря на свою маленькость, живут припеваючи.

Источник: https://dzen.ru/a/ZAELTJapLHEG_Qve